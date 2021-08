iPhone 11/Pro/Max maintenant jusqu’à 519 $ avec des offres de remise à neuf

C’est mardi, et un nouveau lot de remises est arrivé avec jusqu’à 519 $ en matière d’économies sur les modèles d’iPhone 11/Pro/Max reconditionnés ouvre la voie. C’est aux côtés des étuis Smart Battery d’Apple pour les combinés iPhone 11 à 52 $ et ces accessoires en cuir Twelve South de 42 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez jusqu’à 519 $ sur cert. reconditionner les modèles iPhone 11/Pro/Max

Jusqu’à la fin d’aujourd’hui, Woot propose une sélection d’iPhones de la génération précédente avec l’iPhone 11 dans un état reconditionné certifié, à partir de 460 $ pour le modèle 64 Go. La livraison est gratuite pour les membres Prime, avec des frais de 6 $ s’appliquant autrement. Atteignant généralement 699 $ ou plus, l’offre d’aujourd’hui s’élève à 239 $ tout en battant notre mention précédente de 20 $ pour marquer un nouveau plus bas historique. Vous pouvez également économiser sur les configurations de niveau de stockage supérieur, ainsi que sur l’iPhone 11 Pro à partir de 630 $ et 11 modèles Pro Max jusqu’à 519 $ de rabais.

Que vous recherchiez un moyen plus abordable de vous ou un membre de votre famille participer à l’action iOS 15 cet automne, les combinés de la série iPhone 11 d’Apple arrivent avec beaucoup de valeur pour ceux qui peuvent s’en tirer sans le dernier et le meilleur. Centré autour d’un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces sur l’iPhone 11, vous regardez également Face ID et la matrice à double caméra 12MP qui sont tous alimentés par la puce A13 Bionic. Une garantie de 90 jours est incluse. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Les étuis Smart Battery d’Apple pour iPhone 11 Pro/Max sont désormais à 52 $

Amazon propose désormais l’étui Apple Smart Battery pour iPhone 11 Pro pour 52 $. Avec 60% d’économies, la remise d’aujourd’hui offre le deuxième meilleur prix à ce jour par rapport à son taux habituel de 129 $ et se situe à un centime du plus bas historique. Également disponible pour iPhone 11 Pro Max sur 52 $, en baisse par rapport à 129 $ et correspondant au plus bas d’Amazon.

Si vous utilisez toujours un iPhone 11 Pro/Max et que vous ne prévoyez pas de mettre à niveau après l’arrivée des nouveaux appareils de cette année le mois prochain, l’utilisation de l’étui Smart Battery d’Apple est un excellent moyen de prolonger la durée de vie de la batterie d’un an. Offrant une utilisation jusqu’à 50 % plus longue, le boîtier est compatible Qi en plus d’avoir une entrée USB-C PD. Mieux encore, pour les iPhoneographers, il y a un bouton d’obturateur de caméra dédié sur le côté pour prendre rapidement une photo. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Étuis BookBook de Twelve South pour iPhone, iPad, MacBook à partir de 42 $

Amazon propose désormais une sélection d’accessoires en cuir Twelve South BookBook pour iPhone, MacBook, iPad et plus encore. La livraison est gratuite sur toute la ligne. Notre premier choix est l’étui portefeuille pour iPhone 12 mini à 58 $. En baisse de 70 $, vous envisagez des économies de plus de 11 $, l’offre d’aujourd’hui se situant à moins de 1 $ de notre mention précédente et marquant la deuxième meilleure de l’année. Recouvrant votre iPhone 12 mini d’une housse en cuir pleine fleur, l’étui Twelve South BookBook offre une protection supplémentaire. Cela s’ajoute à la commodité d’un portefeuille intégré à l’avant qui peut s’enclencher magnétiquement à l’arrière de l’étui plus robuste.

