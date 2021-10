iPhone 11/Pro/Max maintenant jusqu’à 529 $ de réduction aux côtés des AirPods Max

À l’approche du week-end, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une vente allant jusqu’à 529 $ de rabais iPhone 11/Pro/Max. C’est aux côtés des AirPods Max à 429 $ et ce Samsung 1 jour réduction de 20 vente de stockage. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez jusqu’à 529 $ sur iPhone 11/Pro/Max

Jusqu’à la fin d’aujourd’hui, Woot a lancé sa dernière vente d’iPhone avec une série de combinés déverrouillés remis à neuf certifiés à partir de 100 $. Un point culminant particulier est la livraison de nouveaux plus bas historiques dans la série iPhone 11 à partir de 420 $. En baisse par rapport à 699 $, vous réalisez des économies de 279 $ tout en battant notre mention précédente de 20 $. Alors que les offres des opérateurs cette année ont été terriblement attrayantes pour ceux qui échangent un téléphone, les remises d’aujourd’hui permettent de réaliser des économies notables pour tous ceux qui cherchent à acquérir un combiné déverrouillé pour la première fois.

L’iPhone 11 n’est peut-être pas le dernier d’Apple, mais il offre toujours beaucoup de valeur pour ceux qui n’ont pas besoin des tout nouveaux appareils. En commençant par un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces et en montant à partir de là, vous examinez également d’autres éléments de base sur les combinés, tels que Face ID, la puce A13 Bionic et deux caméras ou plus à l’arrière. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Les AirPods Max sont désormais à 429 $

Crutchfield propose les AirPods Max d’Apple en rose pour 429 $. En baisse par rapport à 549 $, l’offre d’aujourd’hui bat le précédent plus bas historique que nous avons suivi de 1 $ et marque le meilleur prix que nous ayons jamais vu.

Les AirPods Max d’Apple arrivent en tant que casque phare de l’entreprise, prêts à offrir Spacial Audio, Dolby Atmos et plus encore lorsque vous profitez de vos morceaux ou vidéos préférés. Vous trouverez un cadre en aluminium associé à un auvent en maille tricotée et à des coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme pour créer les écouteurs les plus confortables que j’ai jamais portés. De plus, avec la prise en charge de Hey Siri et une autonomie de 20 heures, les AirPods Max sont assurément une option convaincante d’écoute audio haut de gamme pour tous. Notre examen pratique approfondit les raisons pour lesquelles ces écouteurs haut de gamme valent de l’argent.

La Gold Box de stockage Samsung bénéficie d’une remise de 20 %

Amazon prend 20% ou plus sur une sélection de stockage Samsung avec sa carte microSDXC EVO Select 512 Go à 55 $. En baisse par rapport au prix habituel de 70 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique qui est de 5 $ sous notre mention précédente à 21% de réduction.

Prenant en charge des vitesses de transfert allant jusqu’à 100 Mo/s, la dernière itération de cartes microSD de Samsung est tout aussi capable de coller dans un reflex numérique ou une caméra d’action que d’étendre le stockage sur un smartphone Nintendo Switch ou Android. De plus, un adaptateur de carte SD fourni garantit qu’il fonctionnera avec une variété d’appareils et facilite la récupération de séquences.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Revue Epos H6Pro : Casque de jeu filaire haut de gamme avec des détails incroyables [Video]

Examen Abode Cam 2 : Comment se compare-t-il à Wyze Cam v3 ? [Video]

Pratique : édition Battlefield 2042 de WD Black SN750 SE + premières impressions de la bêta ouverte [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :