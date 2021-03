iPhone 11 vs iPhone 12: Lequel devriez-vous acheter en 2021?

Bien que l’iPhone 12 soit le dernier et le meilleur, Apple vend toujours l’iPhone 11 dans le cadre de sa gamme de nouveaux iPhones. De plus, de nombreux utilisateurs d’iPhone 11 se demandent probablement si l’iPhone 12 justifie une mise à niveau. Continuez à lire pendant que nous rassemblons tous les détails sur l’iPhone 11 par rapport à l’iPhone 12, et que vous devriez acheter en 2021.

Dans cette comparaison, nous nous concentrons sur l’iPhone 11 de 6,1 pouces par rapport à l’iPhone 12 de 6,1 pouces. Il existe des similitudes entre l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12, mais nous ne nous concentrons pas là-dessus ici.

iPhone 11 vs iPhone 12: Affichage

L’une des différences les plus notables entre l’iPhone 11 et l’iPhone 12 est l’affichage. L’iPhone 11 dispose d’un panneau LCD «Liquid Retina» avec une résolution de 1792 par 828 pixels. Cela donne 326 pixels par pouce. C’est nettement inférieur aux résolutions de 458 pixels par pouce trouvées sur l’iPhone 12.

L’iPhone 12 présente une résolution de 2532 par 1170 pixels, mais peut-être plus particulièrement, il utilise la technologie d’affichage OLED. Cela signifie que vous obtenez des couleurs améliorées et des noirs plus profonds sur l’iPhone 12, ainsi qu’une plage dynamique plus large, un rapport de contraste plus élevé et une prise en charge HDR.

Spécifications d’affichage de l’iPhone 11:

Écran Liquid Retina HD

Écran LCD tout écran de 6,1 pouces avec technologie IPS

Résolution de 1792 x 828 pixels à 326 ppp

Rapport de contraste de 1400: 1 (typique)

Affichage True Tone

Grand écran couleur (P3)

Toucher haptique

Luminosité maximale de 625 nits (typique)

Spécifications d’affichage de l’iPhone 12:

Écran Super Retina XDR

Écran OLED tout écran de 6,1 pouces

Affichage HDR

Résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp

Rapport de contraste de 2000000: 1 (typique)

Affichage True Tone

Grand écran couleur (P3)

Toucher haptique

Luminosité maximale de 625 nits (typique)

Luminosité maximale de 1200 nits (HDR)

Enfin, l’écran de l’iPhone 12 est protégé par ce qu’Apple appelle la technologie Ceramic Shield, qui offre des performances de chute 4x meilleures que les iPhone précédents. L’iPhone 11 ne dispose pas de cette technologie, il pourrait donc être plus sensible aux fissures et autres dommages en cas de chute.

Design et taille

Gamme iPhone 11

Comme vous pouvez le voir, l’iPhone 11 et l’iPhone 12 présentent la même taille d’écran physique à 6,1 pouces. Cela étant dit, l’iPhone 12 est en fait légèrement plus petit, plus fin et plus léger en raison de son nouveau design et de ses lunettes réduites. Les deux appareils présentent des bords en aluminium mat et les dos ont une finition brillante.

Voici les dimensions de l’iPhone 11:

Hauteur – 5,94 pouces (150,9 mm)

Largeur – 75,7 mm (2,98 pouces)

Profondeur – 0,33 pouce (8,3 mm)

Poids – 6,84 onces (194 grammes)

Voici les dimensions de l’iPhone 12:

Hauteur – 5,78 pouces (146,7 mm)

Largeur – 2,82 pouces (71,5 mm)

Profondeur – 0,29 pouce (7,4 mm)

Poids – 5,78 onces (164 grammes)

L’iPhone 11 présente un corps arrondi avec des bords incurvés, tandis que l’iPhone 12 présente un design à bords plats similaire à l’iPad Pro et rappelle les jours de l’iPhone 4 et de l’iPhone 5. Théoriquement, cela devrait rendre l’iPhone 12 plus facile à tenir. et l’adhérence, mais cela dépend probablement de vos préférences personnelles.

L’iPhone 11 et l’iPhone 12 sont tous deux classés pour une résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière IP68. Sous cette cote, les appareils peuvent résister à une immersion à une profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum.

Performances et autonomie de la batterie

Un autre domaine dans lequel l’iPhone 11 et l’iPhone 12 diffèrent concerne les performances du processeur. L’iPhone 12 est équipé du dernier processeur A14 Bionic d’Apple, qui, selon Apple, est «la puce la plus rapide d’un smartphone». L’A14 Bionic dispose de deux cœurs hautes performances et de quatre cœurs d’efficacité.

L’iPhone 12 dispose également du dernier moteur neuronal pour des fonctionnalités et des capacités d’apprentissage automatique améliorées. Apple affirme que le nouveau moteur neuronal à 16 cœurs offre une augmentation de 80% des performances par rapport à la génération précédente.

D’un autre côté, l’iPhone 11 est alimenté par le processeur A13 Bionic d’Apple ainsi que par le Neural Engine de troisième génération. Même s’il ne s’agit pas du dernier et du meilleur silicium d’Apple, le processeur A13 Bionic garantit que l’iPhone 11 recevra des mises à jour logicielles pendant de nombreuses années.

En termes d’autonomie de la batterie, Apple affirme que les deux modèles ont les mêmes spécifications, bien que

Voici les réclamations d’Apple concernant la batterie de l’iPhone 11:

Lecture vidéo: jusqu’à 17 heures

Lecture vidéo (en streaming): jusqu’à 10 heures

Lecture audio: jusqu’à 65 heures

Par rapport aux nouvelles revendications pour l’iPhone 12:

Lecture vidéo: jusqu’à 17 heures

Lecture vidéo (en streaming): jusqu’à 11 heures

Lecture audio: jusqu’à 65 heures

Les deux appareils prennent en charge la charge rapide pour obtenir une charge jusqu’à 50% en 30 minutes, mais l’iPhone 12 prend également en charge la charge sans fil de 15 W lors de l’utilisation du chargeur MagSafe d’Apple. L’iPhone 11 peut se charger via le chargeur MagSafe, mais il ne dispose pas du système magnétique nécessaire pour s’adapter à des vitesses de 15 W. Au lieu de cela, il est limité à 7,5 W.

Connectivité

L’iPhone 12 est le premier iPhone à inclure la connectivité 5G, qui se déploie à différentes vitesses et selon différents délais par des opérateurs du monde entier. Aux États-Unis, l’iPhone 12 prend en charge les sous-6 GHz 5G ainsi que mmWave 5G. À l’international, cependant, la prise en charge de l’iPhone 12 5G est limitée à une connectivité inférieure à 6 GHz.

Il y a un peu de débat sur l’importance de la 5G en ce moment, mais en fin de compte, cela se résume à ce qui est disponible dans votre région auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Si une forme de 5G est disponible dans votre région, l’iPhone 12 la prend en charge, mais sinon, vous recourrez à LTE.

En revanche, l’iPhone 11 est limité à la connectivité 4G LTE. Cela signifie que vous pouvez vous connecter aux réseaux LTE et réaliser ce qu’Apple appelle «LTE de classe Gigabit».

Caméra

L’iPhone 11 et l’iPhone 12 disposent tous deux de deux caméras à l’arrière avec des objectifs 12MP larges et ultra larges. La différence ici est que l’iPhone 12 dispose d’un objectif grand angle amélioré avec une ouverture de ƒ / 1,6, par rapport à l’ouverture de ƒ / 1,8 de l’iPhone 11.

Cela signifie que plus de lumière peut pénétrer dans l’appareil photo, améliorant ainsi les performances de la photographie et de la vidéo en basse lumière. En fait, Apple affirme que le nouvel appareil photo large permet 27% de lumière en plus que l’appareil photo de l’iPhone 11.

Exploitant la puissance de l’A14 et du nouveau Neural Engine, l’iPhone 12 prend également en charge le mode Nuit et Deep Fusion sur l’objectif ultra large pour la première fois. Il existe également un nouveau système Smart HDR 3, qui, selon Apple, utilise l’apprentissage automatique pour ajuster intelligemment la balance des blancs, le contraste, la texture et la saturation d’une photo pour des images d’apparence naturelle.

Les autres fonctionnalités de l’appareil photo sont les mêmes entre les deux appareils:

Stabilisation optique de l’image

Zoom arrière optique 2x

Zoom numérique jusqu’à 5x

Flash True Tone plus brillant avec synchronisation lente

Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High-Key Mono)

Pour la caméra frontale, l’iPhone 11 et l’iPhone 12 sont essentiellement les mêmes, mais l’iPhone 12 contient une poignée de mises à jour logicielles notables:

Du côté de la vidéo, l’iPhone 12 prend en charge l’enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 30 ips, ainsi que la prise en charge du time-lapse en mode nuit. Les autres fonctionnalités vidéo sont les mêmes entre l’iPhone 11 et l’iPhone 12:

Enregistrement vidéo 4K à 24 ips, 30 ips ou 60 ips

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ips ou 60 ips

Plage dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 60 ips

Stabilisation optique de l’image pour la vidéo

Zoom arrière optique 2x

Zoom numérique jusqu’à 3x

Zoom audio

Vidéo QuickTake

Prise en charge de la vidéo au ralenti pour 1080p à 120 ips ou 240 ips

Vidéo time-lapse avec stabilisation

Enregistrement stéréo

La caméra frontale de l’iPhone 12 prend également en charge l’enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 30 ips.

Couleurs, stockage et prix

L’iPhone 12 est disponible en cinq couleurs différentes: noir, blanc, PRODUIT (ROUGE), vert et bleu. Il commence à 829 $ (ou 799 $ pour Verizon, T-Mobile, Sprint, AT&T) pour 64 Go de stockage. Vous pouvez passer à la configuration de 128 Go pour 879 USD (849 USD pour Verizon, T-Mobile, Sprint, AT&T) ou vers le modèle 256 Go pour 979 USD (949 USD pour Verizon, T-Mobile, Sprint, AT&T).

L’iPhone 11 commence maintenant à 599 $ pour 64 Go de stockage, 649 $ pour 128 Go ou 749 $ pour 256 Go. Il est disponible en blanc, noir, vert, jaune, violet et PRODUIT (ROUGE).

Accessoires inclus

Citant des préoccupations environnementales, Apple n’inclut plus les écouteurs ou une brique de chargement dans la boîte de l’iPhone 12 cette année. Apple a également étendu cela sur toute la ligne, de sorte que l’iPhone 11 n’inclut plus non plus une brique de chargement ou des EarPods dans la boîte. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de vous procurer pour vous aider à combler cette lacune.

Fonctionnalités iPhone 11 vs iPhone 12

Résumé: iPhone 11 vs iPhone 12

L’iPhone 12 est une mise à niveau notable à plus d’un titre. En plus d’un tout nouveau design plus petit et plus léger, vous obtenez également un écran OLED pour la première fois sur un iPhone non Pro. Vous bénéficiez également du dernier processeur A14 Bionic et des améliorations significatives de la caméra.

Ensuite, il y a le facteur de la connectivité 5G. Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, les vitesses 5G haut de gamme ne sont pas encore répandues, mais l’iPhone 12 est à l’épreuve du temps pour prendre en charge ces vitesses une fois qu’elles sont disponibles dans votre région. L’iPhone 11 maximise la connectivité LTE.

Si vous êtes un utilisateur actuel de l’iPhone 11, il existe diverses raisons de mettre à niveau, notamment le nouveau design et les fonctionnalités améliorées de l’appareil photo. Ce que nous ne recommandons pas, c’est la mise à niveau uniquement basée sur la promesse de la connectivité 5G. Cela peut varier en fonction de l’endroit où vous vivez, mais pour de nombreux utilisateurs d’iPhone 11, LTE est assez rapide.

Si vous achetez un tout nouvel iPhone ou que vous effectuez une mise à niveau à partir de quelque chose de plus ancien que l’iPhone 11, il est difficile de résister au nouveau design et aux nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 12, même s’il coûte 200 $ de plus que l’iPhone 11. Si vous dépensez l’argent supplémentaire pour un iPhone 12 aujourd’hui, cependant, il durera de nombreuses années et est à l’épreuve du temps grâce à sa connectivité 5G, son processeur A14 Bionic et son système à double caméra.

Et l’iPhone 13?

Comme vous l’avez probablement vu, les rumeurs sur l’iPhone 13 ou l’iPhone 12S commencent à gagner du terrain, mais cette année devrait être une mise à niveau de l’année «S» par rapport à l’iPhone 12. Nous sommes également encore à au moins 6 mois. l’annonce de l’iPhone 13, donc l’iPhone 12 et l’iPhone 11 sont toujours d’excellents achats – surtout si vous pouvez les trouver avec une promotion d’un opérateur ou d’un revendeur.

Vous pouvez suivre les dernières rumeurs sur l’iPhone 13 dans notre tour d’horizon complet ici.

