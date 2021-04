iPhone 12 mini: Idéal pour les personnes qui n’aiment pas les téléphones, mais aiment ce qu’elles peuvent faire

Cette année, j’ai eu l’occasion de gérer les quatre modèles de la gamme phare d’iPhone: 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Chaque iPhone est le meilleur pour quelque chose qui rend la variété de la gamme logique, mais quatre téléphones rendent également la décision d’achat plus délicate que jamais.

Je préfère généralement le plus d’iPhone qu’Apple a à offrir, alors j’apprécie vraiment l’iPhone 12 Pro Max. C’est la première année qu’Apple apporte le design de l’iPhone X à un écran plus petit, et à quel point je trouve l’iPhone 12 mini cool a été une énorme surprise pour moi.

Les grands écrans sont immersifs

Apple a progressivement augmenté la taille maximale de l’écran sur les iPhones au fil des ans. L’iPhone 5 est passé de 3,5 pouces à 4 pouces, l’iPhone 6 Plus a dépassé 5,5 pouces et l’iPhone 12 Pro Max est passé à 6,7 pouces.

J’adore découvrir ces écrans plus grands et découvrir à quel point l’expérience iPhone peut être immersive. De la visualisation de vidéos en plein écran ou en mode image dans l’image à la prise de photos et à l’édition d’images, la plus grande toile sur grand écran a certainement une utilité.

Des écrans plus grands peuvent également être plus addictifs. Le facteur de forme mini de l’iPhone 12 est délicieux à quel point l’appareil photo et les autres fonctions sont capables sans l’être.

L’iPhone 12 mini prend littéralement moins de place dans votre poche ou votre sac, et il est en apesanteur dans la main grâce à l’utilisation d’aluminium et non d’acier inoxydable. L’appareil se sent toujours premium, non pas à cause du métal brillant, mais parce qu’il réalise la plupart de ce que les modèles plus grands réalisent, mais dans un boîtier miniaturisé.

L’écran de 5,4 pouces est toujours tout à fait impressionnant. C’est un écran OLED qui a un rapport de contraste incroyable, et la conception plein écran donne l’impression d’un iPhone 5 moderne sans les cadres supérieur et inférieur. Cette combinaison de facteurs en fait le premier iPhone plus petit qui ne fait aucun compromis sur la conception ou les fonctionnalités telles que les modèles à budget ciblé.

Moins c’est tout

L’un des compliments les plus étranges que j’ai reçus est venu lors du test de l’iPhone 12 Pro Max il y a quelques mois. J’étais en train de tourner des images d’un propulseur de fusée récupéré revenant à Port Canaveral quand quelqu’un a dit: «Wow, c’est un très beau téléphone.» Ils avaient raison. Le modèle argent / blanc est un objet premium et vaut bien son prix premium, mais vous ne l’apprécierez que si vous appréciez le design solide et les beaux matériaux.

En comparaison, l’iPhone 12 mini n’est pas quelque chose que vous remarquez. Il est plus petit que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, mais il n’est pas de la taille d’un jouet. Le facteur de forme est merveilleux pour les personnes qui aiment ce que les iPhones phares peuvent faire, mais se sentent plus neutres à propos de l’objet lui-même.

Je recommande les iPhones les plus chers comme 12 et 12 Pro dans la gamme peu de temps après le lancement, et pour les clients ayant des besoins spécifiques satisfaits uniquement par ces modèles. iPhone SE et iPhone XR sont des recommandations faciles pour les acheteurs soucieux de leur budget. Pour moi, l’iPhone 12 mini est ma recommandation de choix pour les clients en milieu de cycle sans besoins spécifiques auxquels les modèles plus coûteux répondent – en particulier dans la période de six mois précédant le lancement de l’iPhone 13.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom?

Les noms marketing Apple sont souvent omniprésents et l’iPhone 12 mini n’est pas un mauvais nom de produit. iPhone 12 Pro Max est le nom qui se distingue dans la gamme comme étant le plus maladroit. Pourtant, le surnom «mini» ne fonctionne que par rapport aux plus gros iPhones de la gamme.

L’iPhone 12 mini n’est pas comiquement petit comme un iPod touch ou un iPhone SE de première génération. L’iPhone 12 mini est tout simplement confortable. Les noms de produits n’ont pas d’effet sur l’expérience réelle du produit, bien sûr, mais je vois la gamme plus comme ceci: iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

L’iPhone 12 n’est qu’un plus gros iPhone 12 mini. L’utilisation du mini-surnom fonctionne dès la première année pour commercialiser la distinction maintenant, mais «mini» me rappelle la stratégie «XR» qui a fait que l’iPhone XR se sentait comme le modèle bon marché et que l’iPhone XS ressemblait au véritable iPhone cette année-là, alors que les deux étaient des produits phares .

Malgré ce que rapportent les chaînes d’approvisionnement et les prévisions des analystes, cela ne me surprendrait pas si Apple avait un coup de couchage avec la version «mini» de l’iPhone.

