iPhone 12 vs iPhone 12 Pro: Lequel devriez-vous acheter en 2021?

En surface, l’iPhone 12 vs l’iPhone 12 Pro sont des téléphones très similaires. Ils disposent tous deux d’écrans OLED de 6,1 pouces avec des conceptions à bords plats et du processeur A14 Bionic d’Apple à l’intérieur, mais regardez d’un peu plus près, et il existe plusieurs différences notables à explorer.

Si vous achetez un nouvel iPhone 12 en 2021, voici tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 12 par rapport à l’iPhone 12 Pro. De plus, devriez-vous attendre l’iPhone 13?

Dans cette comparaison, nous nous concentrons spécifiquement sur l’iPhone 12 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro 6,1 pouces. Bien que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 soient en grande partie les mêmes téléphones, il existe des différences clés en termes de taille d’affichage et de résolution. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max partagent également bon nombre des mêmes fonctionnalités, mais il existe des différences notables dans la taille de l’écran et la technologie de l’appareil photo.

iPhone 12 vs iPhone 12 Pro: Affichage

La technologie d’affichage entre l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro est presque la même. Les deux appareils disposent d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces utilisant la technologie OLED avec une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 pixels par pouce.

La seule différence est que l’écran de l’iPhone 12 Pro présente une luminosité «typique» plus élevée que l’iPhone 12 à 800 nits par rapport à 625. La luminosité maximale réelle des écrans est la même, cependant, à 1200 nits, grâce à la prise en charge universelle du HDR .

Les écrans de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro sont tous deux protégés par la technologie Ceramic Shield, qui, selon Apple, offre des performances de chute 4 fois meilleures que les iPhone précédents.

Les autres fonctionnalités d’affichage sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro comprennent:

Rapport de contraste de 2000000: 1 Affichage True Tone Grand écran couleur (P3) Haptic Touch

Conception

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont également très similaires en termes de design, les deux présentant des bords plats similaires à ceux de l’iPad Pro et de l’iPhone 4 / iPhone 5 jours. Les deux appareils disposent également d’écrans bord à bord avec des encoches de taille identique sur le devant pour loger les capteurs d’identification de visage.

La principale différence de conception est que l’iPhone 12 est fabriqué à partir de ce qu’Apple appelle «l’aluminium de qualité aérospatiale», tandis que l’iPhone 12 Pro est fabriqué à partir «d’acier inoxydable de qualité chirurgicale». Cela signifie que l’iPhone 12 a une finition en aluminium brossé, tandis que l’iPhone 12 Pro présente une finition en acier inoxydable brillant.

La différence de matériaux entre l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro a également des implications sur le poids des téléphones. L’iPhone 12 pèse 5,78 onces, tandis que l’iPhone 12 Pro pèse 6,66 onces.

Les autres dimensions des téléphones sont les mêmes:

Hauteur: 5,78 pouces Largeur: 2,82 pouces Profondeur: 0,29 pouces

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont tous deux classés pour une résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière IP68. Sous cette cote, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro peuvent résister à une submersion à une profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes.

Performances et autonomie de la batterie

Un autre domaine dans lequel l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont presque identiques concerne les performances du processeur. Les deux appareils sont dotés du dernier processus A14 Bionic d’Apple, qui, selon Apple, est «la puce la plus rapide d’un smartphone». L’A14 Bionic dispose de deux cœurs hautes performances et de quatre cœurs d’efficacité.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro disposent également du dernier moteur neuronal pour des fonctionnalités et des capacités d’apprentissage automatique améliorées. Apple affirme que le nouveau moteur neuronal à 16 cœurs offre une augmentation de 80% des performances par rapport à la génération précédente.

L’iPhone 12 Pro dispose de 6 Go de RAM, tandis que l’iPhone 12 dispose de 4 Go. La RAM supplémentaire de l’iPhone 12 Pro se prête à une poignée de fonctionnalités supplémentaires de l’appareil photo, que nous aborderons dans un instant. Cependant, il est peu probable que la différence de RAM ait un effet majeur sur les performances en dehors des fonctionnalités de la caméra.

Enfin, Apple affirme que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont la même autonomie:

Lecture vidéo: jusqu’à 17 heures Lecture vidéo (en streaming): jusqu’à 11 heures Lecture audio: jusqu’à 65 heures

Les deux appareils prennent également en charge la charge rapide pour obtenir une charge jusqu’à 50% en 30 minutes avec un adaptateur secteur de 20 W. Il existe également une prise en charge de la charge sans fil Qi 7,5 W et de la charge sans fil 15 W lors de l’utilisation d’un chargeur sans fil MagSafe.

Connectivité

La gamme iPhone 12 est la première gamme d’iPhone à inclure la connectivité 5G, et cela s’étend à l’iPhone 12 ainsi qu’à l’iPhone 12 Pro. Cela signifie que quel que soit le modèle d’iPhone que vous achetez, vous obtiendrez la version la plus rapide de la 5G disponible dans votre région.

Aux États-Unis, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro prennent tous deux en charge les sous-6 GHz 5G ainsi que mmWave 5G. À l’international, cependant, la prise en charge de l’iPhone 12 5G est limitée à une connectivité inférieure à 6 GHz.

Caméra

Là où l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro commencent vraiment à différer, c’est en termes de technologie de caméra.

L’iPhone 12 dispose d’un système à double caméra avec un objectif ultra large 12MP et un objectif large 12MP. Vous bénéficiez également de fonctionnalités logicielles telles que le mode nuit et le traitement Deep Fusion, ainsi que la stabilisation optique de l’image et plus encore.

Voici les caractéristiques de l’appareil photo de l’iPhone 12:

Double système de caméra 12MP: caméras ultra larges et larges Ultra large: ouverture ƒ / 2,4 et champ de vision 120 ° Large: ouverture ƒ / 1,6 zoom optique 2x Zoom numérique jusqu’à 5x Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Mono Scène, Mono High-Key) Stabilisation optique de l’image (Large) Objectif à cinq éléments (Ultra Wide); Objectif à sept éléments (grand angle) Flash True Tone plus brillant avec panorama à synchronisation lente (jusqu’à 63 Mpx) Couvercle de l’objectif en cristal de saphir 100% Focus Pixels (grand angle) Mode nuit (ultra grand angle, grand angle) Fusion profonde (ultra grand angle, grand angle) Smart HDR 3 avec détection de scène Capture de couleurs larges pour les photos et les photos en direct Correction de l’objectif (Ultra Wide) Correction avancée des yeux rouges Stabilisation automatique de l’image Mode rafale Géomarquage des photos Formats d’image capturés: HEIF et JPEG



D’autre part, l’iPhone 12 Pro dispose d’une configuration à triple caméra composée d’objectifs ultra, larges et téléobjectifs. Vous bénéficiez également d’une prise en charge du mode nuit lorsque vous utilisez le mode portrait, ce qui est rendu possible par le tout nouveau scanner LiDAR, exclusif à l’iPhone 12 Pro.

Une autre des principales différences est que l’iPhone 12 Pro prend en charge le nouveau format photo ProRAW d’Apple, ce qui donnera aux photographes iPhone plus de contrôle sur leurs images et de nouveaux outils de post-traitement.

Voici les caractéristiques de l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro:

Système de caméra Pro 12MP: caméras ultra large, large et téléobjectif Ultra large: ouverture ƒ / 2,4 et champ de vision 120 ° Large: ouverture ƒ / 1,6 téléobjectif: ouverture ƒ / 2,0 zoom optique 2x avant, zoom optique 2x; Plage de zoom optique 4x Zoom numérique jusqu’à 10x Portraits en mode nuit activé par le scanner LiDAR Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono) Double stabilisation optique de l’image (Grand angle et téléobjectif) Objectif à cinq éléments (ultra grand angle); objectif à six éléments (téléobjectif); Objectif à sept éléments (grand angle) Flash True Tone plus brillant avec panorama à synchronisation lente (jusqu’à 63 Mpx) Couvercle de l’objectif en cristal de saphir 100% Focus Pixels (grand angle) Mode nuit (ultra grand angle, grand angle) Fusion profonde (ultra grand angle, grand angle, téléobjectif) Intelligent HDR 3 avec détection de scène Apple ProRAW Capture large des couleurs pour les photos et les photos en direct Correction de l’objectif (Ultra Wide) Correction avancée des yeux rouges Géolocalisation des photos Stabilisation automatique de l’image Mode rafale Formats d’image capturés: HEIF et JPEG

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro disposent des mêmes capacités d’enregistrement vidéo, sauf que l’iPhone 12 Pro peut enregistrer Dolby Vision HDR jusqu’à 60 ips, tandis que la prise en charge de l’iPhone 12 Dolby Vision est limitée à 30 ips. L’iPhone 12 Pro dispose également d’un zoom numérique plus élevé lors de l’enregistrement à 6x par rapport à 3x et d’un zoom optique 2x en prise en charge.

Couleurs, stockage et prix

L’iPhone 12 est disponible en cinq couleurs différentes: noir, blanc, produit (ROUGE), vert et bleu. L’iPhone 12 Pro est disponible en quatre couleurs différentes: bleu pacifique, or, graphite et argent.

En termes de prix, l’iPhone 12 commence à 829 $ (ou 799 $ pour les clients AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile) pour 64 Go de stockage. Vous pouvez passer à la configuration de 128 Go pour 879 $ (849 $ pour AT&T, Verizon, Sprint et T-Mobile) ou à la configuration de 256 Go pour 979 $ (949 $ pour AT & T / Verizon).

D’autre part, l’iPhone 12 Pro se vend 999 $ pour 128 Go de stockage, 1099 $ pour 256 Go de stockage et 1299 $ pour 512 Go de stockage.

Inclus

Citant des préoccupations environnementales, Apple n’inclut plus les écouteurs ou une brique de chargement dans la boîte de l’iPhone 12 cette année. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de choisir pour vous aider à combler cette lacune et compléter votre nouvel iPhone.

Fonctionnalités iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

Et l’iPhone 13?

Comme vous l’avez probablement vu, les rumeurs sur l’iPhone 13 ou l’iPhone 12S commencent à gagner du terrain. Selon les rumeurs, l’iPhone 12S apportera une poignée de nouvelles fonctionnalités, mais il devrait s’agir d’une mise à niveau de l’année «S» par rapport à l’iPhone 12. Nous sommes également encore à au moins 4 mois de l’annonce de l’iPhone 13, donc l’iPhone 12 est toujours un excellent achat, surtout si vous pouvez en trouver un en vente ou avec des promotions de transporteur.

Vous pouvez suivre les dernières rumeurs sur l’iPhone 13 dans notre tour d’horizon complet ici.

Conclusion: iPhone 12 contre iPhone 12 Pro

Comme vous pouvez le voir tout au long de cette comparaison, les principaux facteurs de différenciation entre l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont les fonctionnalités de l’appareil photo. L’iPhone 12 Pro offre une gamme de capacités de caméra différentes qui ne sont pas prises en charge sur l’iPhone 12.

Lorsque vous effectuez un zoom arrière et examinez les fonctionnalités non liées à l’appareil photo, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont plus difficiles à distinguer les uns des autres. Ils disposent tous deux d’écrans OLED de 6,1 pouces, d’une connectivité 5G, du processeur A14 Bionic le plus rapide d’Apple et de conceptions similaires.

Pour beaucoup, sinon la plupart des gens, l’iPhone 12 est plus que suffisant pour un smartphone. Il peut gérer facilement les tâches quotidiennes et l’appareil photo prendra des images époustouflantes même sans toutes les cloches et sifflets du Pro.

Que pensez-vous de l’iPhone 12 par rapport à l’iPhone 12 Pro? Apple fait-il assez pour justifier la prime de 200 $ pour l’iPhone 12 Pro? Envisagez-vous d’offrir un iPhone 12 à quelqu’un pendant la période des fêtes? Faites-nous savoir dans les commentaires!

