iPhone 12 vs iPhone 13 : Lequel devriez-vous acheter en 2021 ?

L’iPhone 13 est officiellement là, et bien que les premières critiques soient très positives, il y a certaines raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être acheter un iPhone 12 – ou vous en tenir à un iPhone existant au lieu de le mettre à niveau. Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous détaillons les différences et les similitudes entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13.

Dans cette comparaison, nous nous concentrons spécifiquement sur l’iPhone 12 de 6,1 pouces par rapport à l’iPhone 13 de 6,1 pouces. Il existe de nombreuses similitudes entre l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini, et l’iPhone 13 Pro Max, mais il existe également quelques différences importantes. . Restez à l’écoute de . au cours des prochains jours et semaines pour des comparaisons supplémentaires entre la gamme d’iPhone d’Apple telle qu’elle se présente aujourd’hui.

iPhone 12 contre iPhone 13 : Affichage

L’iPhone 12 et l’iPhone 13 disposent tous deux d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces qui utilise la technologie OLED avec une résolution de 2532 x 1770. Cela équivaut à 460 pixels par pouce. Une mise à niveau avec l’iPhone 13, cependant, est que la luminosité maximale de l’écran est de 800 nits, contre 625 nits de l’iPhone 12. La luminosité maximale réelle des écrans est la même à 1200 nits, grâce à la prise en charge universelle du HDR.

Notez que contrairement à l’iPhone 13 Pro et à l’iPhone 13 Pro Max, ni l’iPhone 12 ni l’iPhone 13 ne disposent d’un écran ProMotion. Au lieu de cela, vous obtiendrez un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Les autres fonctionnalités d’affichage sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro incluent :

Rapport de contraste de 2 000 000:1 Écran True Tone Large gamme de couleurs (P3) Écran Haptic Touch HDR

Concevoir

L’iPhone 12 et l’iPhone 13 sont très similaires en termes de design. Les deux appareils présentent des bords plats similaires à ceux de l’iPad Pro avec un affichage presque bord à bord et une prise en charge de Face ID. Au dos, vous trouverez une finition brillante dans la couleur de votre choix.

En parlant de Face ID, la découpe de l’encoche qui abrite les capteurs Face ID est légèrement plus petite sur l’iPhone 13 que sur l’iPhone 12. Apple dit que l’encoche de l’iPhone 13 est environ 20 % plus petite en largeur, mais aussi légèrement plus haute en termes de hauteur . Dans le monde réel, il s’agit d’un changement très mineur et Apple n’a apporté aucune modification à l’expérience iOS pour profiter de la légère augmentation de l’espace d’écran utilisable.

L’iPhone 13 est légèrement plus épais et plus lourd que l’iPhone 12 pour accueillir une batterie plus grande (nous en parlerons plus tard).

Dimensions de l’iPhone 12 :

Hauteur : 5,78 pouces (146,7 mm) Largeur : 2,82 pouces (71,5 mm) Profondeur : 0,29 pouces (7,4 mm) Poids : 5,78 onces (164 grammes)

Dimensions de l’iPhone 13 :

Hauteur : 5,78 pouces (146,7 mm) Largeur : 2,82 pouces (71,5 mm) Profondeur : 0,30 pouces (7,65 mm) Poids : 6,14 onces (174 grammes)

L’iPhone 12 et l’iPhone 13 sont fabriqués à partir de ce qu’Apple appelle « l’aluminium de qualité aérodynamique » et disposent d’une façade en céramique pour protéger l’écran. Les téléphones sont tous deux résistants à l’eau jusqu’à une profondeur de 6 mètres pendant 30 minutes.

Performance

L’iPhone 12 est alimenté par le processeur A14 Bionic d’Apple, tandis que l’iPhone 13 intègre la puce A15 Bionic la plus récente et la plus puissante. Les deux appareils disposent de 4 Go de RAM à l’intérieur.

Les puces A14 Bionic et A15 Bionic sont toutes deux dotées de processeurs à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité. Les deux disposent également d’un GPU à 4 cœurs ainsi que d’un moteur neuronal à 16 cœurs. Apple n’a pas dit à quel point l’A15 Bionic est plus rapide que l’A14 Bionic, mais les résultats de GeekBench montrent une amélioration modeste des performances du processeur d’une année à l’autre.

Vie de la batterie

Cependant, là où l’A15 Bionic brille vraiment par rapport à l’A14 Bionic, c’est en termes d’autonomie et d’efficacité de la batterie. Apple affirme que l’iPhone 13 dure jusqu’à 2,5 heures de plus que l’iPhone 12, une amélioration rendue possible par l’efficacité de l’A15 Bionic ainsi que par une batterie physiquement plus grande – d’où l’augmentation du poids et de l’épaisseur cette année.

Vous trouverez ci-dessous les statistiques complètes de la batterie d’Apple pour l’iPhone 12 et l’iPhone 13.

iPhone 12 :

Lecture vidéo : jusqu’à 17 heures Lecture vidéo (en streaming) : jusqu’à 11 heures Lecture audio : jusqu’à 65 heures

iPhone 13 :

Lecture vidéo : jusqu’à 19 heures Lecture vidéo (en streaming) : jusqu’à 15 heures Lecture audio : jusqu’à 75 heures

L’iPhone 12 et l’iPhone 13 sont tous deux capables de charger rapidement et peuvent ajouter jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes.

Connectivité

Si vous souhaitez une connectivité 5G, l’iPhone 12 et l’iPhone 13 sont tous les deux couverts. Apple dit que cela permet “des téléchargements ultra-rapides et un streaming de haute qualité”. Cela inclut la prise en charge de la connectivité mmWave 5G aux États-Unis, ainsi que de la 5G inférieure à 6 GHz aux États-Unis et dans d’autres pays.

L’iPhone 12 et l’iPhone 13 incluent tous deux un connecteur Lightning en bas ainsi qu’une prise en charge de la connectivité MagSafe à l’arrière. Il existe également une prise en charge de la charge sans fil Qi de 7,5 W et de la charge sans fil de 15 W lors de l’utilisation d’un chargeur sans fil MagSafe.

Caméra

L’iPhone 12 et l’iPhone 13 disposent d’un système de caméra double 12MP avec des caméras Wide et Ultra Wide à l’arrière. Sur le devant, vous trouverez une caméra selfie à ouverture 12MP f/2.2.

Voici les spécifications complètes des fonctionnalités partagées entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13 :

Système de caméra double 12MP : caméras ultra large et large Ultra large : ouverture ƒ/2,4 et champ de vision 120° Large : ouverture ƒ/1,6 zoom optique 2x Zoom numérique jusqu’à 5x Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono) Objectif à cinq éléments (Ultra Wide) ; objectif à sept éléments (grand angle) Flash True Tone plus lumineux avec panorama à synchronisation lente (jusqu’à 63 MP) Cache de l’objectif en cristal de saphir 100 % de mise au point Pixels (grand angle) Mode nuit (ultra grand angle, grand angle) Fusion profonde (ultra grand angle, grand angle) Smart HDR 3 avec détection de scène Capture large des couleurs pour les photos et les photos en direct Correction de l’objectif (Ultra Wide) Correction avancée des yeux rouges Stabilisation automatique de l’image Mode rafale Géolocalisation des photos Formats d’image capturés : Enregistrement vidéo HEIF et JPEG 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips, ou Enregistrement vidéo HD 1080p à 60 ips à 25 ips, 30 ips ou 60 ips

L’iPhone 13 possède plusieurs fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur l’iPhone 12 :

Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips Limité à 30 ips sur l’iPhon e12 Stabilisation d’image optique par déplacement du capteur Styles photographiques pour personnaliser l’apparence de vos images Mode cinématique pour enregistrer des vidéos avec une faible profondeur de champ

Couleurs, stockage et prix

L’iPhone 13 est disponible en cinq couleurs différentes : minuit, lumière des étoiles, bleu, rouge et rose. L’iPhone 12 est disponible en six couleurs : noir, blanc, rouge, vert, bleu et violet.

En termes de prix, l’iPhone 13 se vend pour :

799 $ pour 128 Go de stockage 899 $ pour 256 Go de stockage 1 099 $ pour 512 Go de stockage

Pendant ce temps, Apple vend aujourd’hui l’iPhone 12 pour :

699 $ pour 64 Go de stockage 749 $ pour 128 Go de stockage 849 $ pour 256 Go de stockage

Fonctionnalités iPhone 12 vs iPhone 13

iPhone 12

iPhone 13

Affichage

OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces

Affichage promotionnel

❌

Finir

Aluminium Aluminium

Processeur

A15 Bionic A15 Bionic

RAM

4 Go 4 Go

Cœurs de processeur

6 cœurs 6 cœurs

Cœurs GPU

4 cœurs 5 cœurs

Durabilité

IP68 IP68

Vie de la batterie

Jusqu’à 17 heures de vidéo Jusqu’à 19 heures de vidéo

Caméra

Double objectif 12MP Double objectif 12MP

Plage de zoom optique

2x 2x

Vidéo

Dolby Vision HDR jusqu’à 4K à 30 ips Dolby Vision HDR jusqu’à 4K à 60 ips

Stabilisation optique de l’image

✅

Styles photographiques

✅

Mode cinématique

✅

Prise en charge de la double eSIM

✅

5G

✅

Poids

5,78 onces (164 grammes) 6,14 onces (174 grammes)

Espace de rangement

64 Go, 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go

Prix

À partir de 699 $ À partir de 799 $

Ce qui est inclus dans la boîte

Invoquant des préoccupations environnementales, Apple n’inclut plus d’écouteurs ou de brique de charge dans les boîtiers iPhone 12 ou iPhone 13. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de vous procurer pour combler cette lacune et compléter votre nouvel iPhone.

Conclusion : iPhone 12 contre iPhone 13

Nous allons diviser ce résumé en deux parties distinctes. Tout d’abord, si vous cherchez à acheter un nouvel iPhone aujourd’hui et que vous utilisez actuellement un iPhone 11 ou plus ancien, nous vous recommandons vivement d’opter pour l’iPhone 13 plutôt que pour l’iPhone 12. Pour seulement 50 $ de plus dans la configuration de 128 Go (qui est le quantité parfaite pour la plupart des gens), vous obtenez des améliorations significatives de l’appareil photo, une augmentation notable de la durée de vie de la batterie et la dernière puce A15 Bionic à l’intérieur.

En attendant, si vous envisagez actuellement de passer de l’iPhone 12 à l’iPhone 13, il est probable que cela n’en vaut probablement pas la peine. L’iPhone 12 est toujours un excellent appareil, et malgré les améliorations apportées à l’iPhone 13, vous feriez probablement mieux d’attendre l’iPhone 14 l’année prochaine.

Que pensez-vous du débat iPhone 12 vs iPhone 13 ? Envisagez-vous d’acheter un nouvel iPhone cette année ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

