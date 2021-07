iPhone 13 (2021) : rumeurs, date de sortie, prix, fonctionnalités, etc.

Au dire de tous, Apple est sur le point d’annoncer un nouvel iPhone dans quelques semaines seulement lors d’un événement iPhone en septembre. La société aurait l’intention de remplacer l’iPhone 12 par une mise à niveau « S » légèrement modifiée qui pourrait sembler assez similaire, mais pourrait apporter de grands changements sous le capot.

Nom : Malchanceux pour certains

Oui, nous le savons, le titre de cet article est iPhone 13. Cependant, les rapports les plus récents suggèrent qu’en interne, les ingénieurs d’Apple considèrent l’iPhone 2021 comme une mise à niveau “S”, et Jon Prosser dit que ses sources indiquent que ce sera effectivement le cas. le nom donné à l’appareil. En fait, Prosser dit qu’en raison des connotations négatives données au nombre 13 dans certaines cultures, il se peut qu’il n’y ait jamais d’iPhone 13… jamais.

Un seul rapport d’une source avec un assez mauvais bilan indique que l’iPhone 13 s’appellera en fait iPhone 13.

Concevoir

Le tout nouveau design de l’iPhone 12 avec ses bords carrés a été un grand succès auprès de nombreux clients, et il n’y a aucun rapport selon lequel Apple envisage de s’écarter de ce design en 2021.

Plusieurs unités factices et fichiers CAO indiquent qu’Apple va apporter de légères modifications à la conception de l’iPhone cette année, les modèles réguliers présenteront une configuration de caméra réorganisée, tandis que l’iPhone 13 Pro comportera une bosse de caméra beaucoup plus grande et des objectifs de caméra agrandis. Nous avons également entendu beaucoup de rumeurs sur une plus petite encoche à venir sur l’iPhone de cette année.

Taille

Les rapports indiquent qu’Apple suivra la même configuration de gamme que l’iPhone 12, ce qui signifie quatre téléphones de trois tailles différentes :

iPhone 13 mini (5,4 pouces) iPhone 13 (6,1 pouces) iPhone 13 Pro (6,1 pouces) iPhone 13 Pro Max (6,7 pouces)

Afficher

Si les rapports sont corrects, 2021 pourrait enfin être l’année du 120 Hz sur l’iPhone. Selon les rapports, la gamme iPhone 13 Pro devrait comporter un écran ProMotion avec un affichage à taux de rafraîchissement variable, grâce à l’adoption du LTPO. Il s’agit de la même technologie qu’Apple utilise dans Apple Watch et Mark Gurman affirme que cela apportera un affichage permanent à l’iPhone, ainsi qu’une capacité de 120 Hz. Nous ne nous attendons pas à ce que les modèles d’iPhone classiques soient dotés de 120 Hz cette année.

Processeur

L’inclusion d’un nouveau processeur A15 dans le nouvel iPhone semble être une certitude à ce stade, attendez-vous à des augmentations de vitesse et à des améliorations d’efficacité comme les années précédentes.

Caméra

Une grosse amélioration rumeur pour le prochain iPhone est l’appareil photo. Les rapports suggèrent qu’au moins les versions Pro de l’appareil comprendront une caméra Time-of-Flight, avec une configuration à triple objectif.

Les rapports affirment également que la gamme iPhone 13, les deux appareils bas de gamme, recevra un coup de pouce en prenant l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max. Comme pour l’iPhone 12, il devrait s’agir de deux caméras. Au moins une fuite indique que le LiDAR ne concerne que les modèles Pro iPhone 13. Plusieurs unités factices et fuites de boîtiers indiquent que la disposition de la caméra du nouvel iPhone standard sera ajustée à un format diagonal et que la bosse sera plus grande.

Batterie

Les seuls rapports que nous avons sur la batterie de l’iPhone cette année indiquent qu’une mise à niveau assez substantielle de la capacité est à venir. Cependant, la façon dont cela se traduira en performances réelles est une autre affaire, avec des mises à niveau de l’écran, de la connectivité et de l’appareil photo, il se pourrait que les batteries plus grosses ne permettent qu’une légère augmentation des performances ou même quelque chose en ligne avec l’année dernière.

Connectivité

Apple devrait étendre la prise en charge de son mmWave 5G beaucoup plus rapide avec l’iPhone de cette année, apportant une prise en charge à plus de pays, ainsi que le Wi-Fi 6E pour des vitesses de navigation améliorées où que vous soyez !

Chargement : enfin USB-C, non ?

Non. Un rapport de Jon Prosser plus tôt cette année indique qu’Apple n’adoptera jamais l’USB-C dans l’iPhone et qu’Apple prévoit de sortir un iPhone « sans port » l’année prochaine. C’est vrai, au moins un iPhone 13 pourrait être livré sans aucun port, en s’appuyant sur la connectivité et la charge sans fil, ou peut-être un connecteur intelligent pour faire le travail. Quoi qu’il en soit, il n’y aura jamais d’iPhone USB-C. Cependant, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 13 pourrait bénéficier d’un léger coup de pouce grâce à un nouvel adaptateur 25W, cependant, la rumeur ne vient pas d’une source avec un excellent bilan.

Prix

Encore une fois, il n’y a pas encore de rumeurs spécifiques sur le prix de l’iPhone 13, mais ces dernières années, Apple a suivi le modèle simple consistant à introduire un nouveau téléphone à des prix à peu près similaires aux modèles actuels, puis à réduire le prix de l’ancien. Nous serions assez surpris si le prix de l’iPhone 13 est considérablement différent de celui de l’iPhone 12. surtout compte tenu des mises à niveau « S » plus mineures apparemment prévues pour cette année.

Date de sortie

L’iPhone 12 a fait ses débuts lors d’un lancement divisé et a été retardé en raison de COVID-19. Plusieurs rapports indiquent que l’iPhone 13 d’Apple devrait être lancé en septembre selon son cycle habituel. Une supposition éclairée, un événement du 14 septembre avec une date de sortie du vendredi 24 semble très probablement basé sur les déploiements précédents.

Le retour de Touch ID

De nombreux rapports indiquent que Touch ID pourrait revenir sur iPhone en 2021 grâce à un scanner d’empreintes digitales sous-écran. Comme l’a noté Jon Prosser, les événements de 2020 offrent à Apple la couverture parfaite pour réintroduire la fonctionnalité sans saper sa précédente poussée de Face ID en faveur de Touch ID.

Encoche plus petite

Il y a plusieurs indications que l’encoche d’Apple sera plus étroite, mais pas plus courte, dans la gamme d’iPhone 2021. Cela devrait, espérons-le, signifier plus d’espace de chaque côté de l’encoche pour les symboles d’état et les indicateurs tels que la durée de vie de la batterie et la connectivité.