iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods 3 et tout le reste Apple sortira cet automne

Cet automne, Apple prépare plusieurs lancements de nouveaux produits. Ils comprennent l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, les AirPods 3, l’iPad mini 6, l’iPad 9 et le MacBook Pro redessiné. La plupart de ces appareils bénéficieront d’améliorations significatives, tandis que d’autres actualisations auront une portée plus limitée. Au cours du week-end, Mark Gurman de Bloomberg a récapitulé ce qu’il attend d’Apple au second semestre, taquinant une programmation similaire à celle de l’année dernière. La différence notable est l’iPhone, qui ne devrait pas subir les mêmes retards de lancement qu’en 2020.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix : 50 $, maintenant 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Gurman a écrit une nouvelle édition de son bulletin Power On où il a détaillé ses attentes pour l’automne. Il n’a proposé aucune date pour les événements à venir d’Apple, mais a déclaré qu’Apple était en “mode de préparation complète pour une autre saison de vacances chargée de lancements d’appareils”. Compte tenu du nombre de mises à jour de produits attendues cet automne, il est peu probable qu’elles soient toutes dévoilées lors du même événement.

iPhone 13, Apple Watch 7 et AirPod 3

Dans son rapport, Gurman a discuté de certaines des dernières rumeurs sur l’iPhone 13. Il a déclaré qu’Apple s’attend à ce que l’iPhone 13 soit l’un des plus grands cycles de lancement d’iPhone jamais réalisés. Apple fabrique environ 90 millions d’unités pendant le reste de l’année pour répondre à la demande attendue pour le téléphone.

Série iPhone 13

Le nouvel iPhone 13 sera disponible dans les mêmes quatre tailles que la série iPhone 12. Il y aura des modèles standard de 5,4 pouces et 6,1 pouces et des modèles Pro de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Le design sera similaire, même si l’iPhone 13 aura une encoche plus petite et les caméras seront repositionnées.

Les nouveaux iPhones offriront de meilleures fonctionnalités d’appareil photo, y compris une version vidéo du mode Portrait. Un filtre basé sur l’IA est également en préparation. Les modèles Pro bénéficieront également d’un enregistrement vidéo ProRes de meilleure qualité. De plus, les appareils iPhone 13 Pro seront dotés de la technologie ProMotion 120 Hz d’Apple et pourraient comporter un affichage permanent. Une puce A15 plus rapide alimentera les téléphones, mais le processeur comportera le même nombre de cœurs que l’A14.

Apple Watch série 7

La nouvelle Watch Series 7 offrira une refonte, avec des écrans plus plats et une technologie d’écran mise à jour. Il y a aussi un processeur plus rapide à l’intérieur. Apple développe également une nouvelle fonctionnalité Time to Run et des méditations audio, similaires au mode Time to Walk sur Apple Fitness+.

AirPod 3

Le nouveau modèle AirPods présentera un design plus proche des AirPods Pro, avec des tiges plus courtes. Gurman dit qu’il s’agit de la mise à jour la plus importante pour la série AirPods sans fournir d’autres informations sur les nouveaux écouteurs portables. Étant donné que les nouveaux AirPod et Apple Watch sont des accessoires pour iPhone, il est probable qu’ils seront dévoilés lors de l’événement iPhone 13 le mois prochain.

Au-delà de l’iPhone 13 : iPad Mini 6 et MacBook Pro 2021

Le MacBook Pro 2021 est l’une des stars du calendrier de lancement d’automne d’Apple. Son lancement aux côtés de l’iPhone 13 en septembre semble peu probable. L’ordinateur portable le plus puissant d’Apple va subir une refonte importante. C’est ce que suggèrent les rumeurs, y compris les précédents rapports de Bloomberg. Les MacBook Pro 2021 seront dotés de boîtiers supérieurs et inférieurs plus plats et d’écrans mini-LED. Ils auront également plus de ports qu’auparavant et prendront en charge la charge MagSafe.

Gurman n’a abordé aucune de ces rumeurs dans le bulletin d’information, mais il les a qualifiées de « M1X MacBook Pros ». C’est le prétendu nom du processeur de nouvelle génération d’Apple. Il a également déclaré que le nouveau MacBook Pro devrait être mis en vente avant la fin novembre, lorsque l’actuel MacBook Pro 16 pouces fêtera son deuxième anniversaire.

iPad mini 6

L’iPad mini 6 est déjà apparu dans un certain nombre de rapports. Gurman dit que le nouvel iPad mini est “destiné à être un favori des fans d’Apple avec ses bordures plus fines et sa refonte complète”. Les rumeurs prétendent que l’iPad mini 6 ressemblera beaucoup à l’iPad Air, avec un capteur Touch ID à l’intérieur du bouton de veille.

Le nouvel iPad abordable d’Apple

Enfin, Gurman affirme qu’Apple lancera un iPad de neuvième génération plus mince et plus rapide pour les étudiants. Il serait logique de voir Apple empiler les nouveaux iPad et MacBook Pro pour un événement séparé. Cependant, on ne sait pas quand ces appareils seront lancés. L’événement iPhone 13 devrait avoir lieu à la mi-septembre. Apple pourrait alors lancer ses ordinateurs et tablettes en octobre.

L’année dernière, Apple a organisé trois événements presse, chacun à environ un mois d’intervalle, pour les Apple Watch Series 6 et SE et iPad Air 4 (septembre), iPhone 12 series (octobre) et M1 MacBook Pro, Air et Mac mini (novembre ).

Meilleure offre du jour Une remise folle de 70 $ réduit les AirPods 2 avec chargement sans fil au meilleur prix d’Amazon de 2021! Prix : Était 199 $, maintenant 128,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission