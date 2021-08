iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods : ce sera un mois de septembre chargé

La fin août approche et septembre approche à grands pas. Oui, je sais – techniquement, il reste une semaine d’août, mais je prends des vacances bien méritées et je reviendrai à la fin du mois, ce sera donc la dernière chronique avant septembre ! Et mon garçon, avons-nous beaucoup de chemin à parcourir, alors plongeons-nous directement dedans.

Comme vous le savez peut-être déjà, Apple organise généralement un événement en septembre et nous attendons certainement l’iPhone 13. Mais selon un nouveau rapport, le lancement d’un iPhone pourrait ne pas être le seul événement d’Apple le mois prochain. Au lieu de cela, il est possible que nous obtenions une série d’événements pour plusieurs lancements de produits, y compris un nouveau modèle d’iPad de base. Avec cette prochaine itération de l’iPad d’entrée de gamme, nous pouvons voir un design plus fin, mais ne comptez pas encore sur ce bouton d’accueil pour aller n’importe où. Et, bien sûr, un nouveau processeur, mais c’est une donnée à ce stade.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Honnêtement, je ne serais pas surpris que le bouton Accueil de l’iPad le plus abordable reste. Après tout, croyez-le ou non, il y a encore des gens qui ne veulent pas passer à Face ID pour une raison quelconque. L’iPhone SE (2020) s’est bien comporté non seulement parce qu’il a un prix bas, mais parce que c’est le seul modèle d’iPhone qui a encore un bouton Home pour les holdouts. Je suis curieux de savoir si l’iPad devenant “plus fin” signifie qu’il peut être plus conforme aux bords plats de presque tous les autres appareils, cependant, et garder un bouton Accueil. Je suppose que nous ne le saurons pas avant qu’Apple ne le dévoile, ce qui peut être dans quelques semaines.

Alors que nous sommes sur le sujet des iPads, il semble que l’iPad mini 6 ait le temps de briller cette année avec une refonte imminente. Selon un étui iPad mini 6 divulgué, nous devrions voir des lunettes plus fines et le bouton Accueil sera supprimé, comme d’autres iPad tels que l’iPad Air et l’iPad Pro. Mais, ce moule de boîtier n’est pas parfait – il semble indiquer que les boutons d’alimentation et de volume sont en haut de l’appareil, ce qui serait un peu déplacé. Bien sûr, cela peut être soit une erreur, soit une partie de la refonte que nous découvrirons peut-être dans quelques semaines. J’ai un iPad mini 4 plus ancien dans la maison, et c’était un excellent petit appareil pour lire des livres électroniques et d’autres documents. Je connais beaucoup de gens qui préfèrent la taille iPad mini pour des choses comme ça, car il s’apparente plus à un Kindle, et j’ai hâte de voir ce que Apple lui réserve. De plus, comme cela fait déjà quelques années que l’iPad mini 5, nous attendons depuis longtemps un nouvel iPad mini. Gardez les doigts croisés!

Bien sûr, ce ne sera pas un événement d’automne sans iPhone 13 et Apple Watch Series 7 – ces deux-là vont de pair. Pour l’iPhone 13, Mark Gurman de Bloomberg réitère que nous aurons quatre modèles différents d’iPhone 13 (un modèle de 5,4 pouces, deux de 6,1 pouces et un de 6,7 pouces). Ces téléphones auront des encoches plus petites, des processeurs A15 Bionic, des écrans ProMotion 120 Hz pour les versions Pro et de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo. Gurman dit également que pour la série 7, nous devrions nous attendre à une “refonte avec des écrans plus plats et une technologie d’écran mise à jour”. Oh, et n’oubliez pas qu’il peut y avoir une belle nouvelle option de couleur vert menthe. D’autres rumeurs concernant la série 7 cette année incluaient la possibilité d’avoir un moniteur de glycémie et de pression artérielle, mais il semble que ces fonctionnalités pourraient arriver l’année prochaine en échange d’une meilleure autonomie de la batterie cette année.

Indépendamment de ce qu’annonce réellement Apple, je sais déjà que je vais passer à un iPhone 13 Pro cette année. Je veux dire, j’ai un bébé en route, donc bien sûr, les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo m’attirent toujours, mais cette année surtout (je n’ai pas d’appareil photo numérique autonome). Bien que je ne prenne normalement pas de vidéos, le nouvel enregistrement vidéo ProRes et l’enregistrement en mode portrait me seront utiles lorsque je souhaite capturer tous les moments mignons de mon bébé sous forme de vidéo dans les mois à venir. Un rapport suggère que l’iPhone 13 sera lancé au cours de la troisième semaine de septembre, et il pourrait même y avoir une option de 1 To pour les pros. J’espère une option de 1 To car je suis sûr que ma pellicule se remplira de photos de bébé, mais une partie de moi reste un peu sceptique sur ce front. Ce serait bien et attendu depuis longtemps, honnêtement, mais c’est d’Apple dont nous parlons – il vend toujours un stockage de base de 64 Go pour l’iPhone 12, après tout. Je croirai une option de 1 To quand je la verrai.

En ce qui concerne l’Apple Watch Series 7, je pense que je serai déçu qu’il n’y ait pas de nouveaux capteurs de santé (j’ai vraiment besoin de cette surveillance de la glycémie en tant que diabétique). Pourtant, je vais probablement en choisir un de toute façon. La refonte potentielle avec des côtés plus plats a certainement piqué mon intérêt, même si j’espère qu’elle est compatible avec tous les bracelets de montre que j’ai achetés au fil des ans. Et honnêtement, j’adore le rose et le vert, donc la couleur vert menthe m’interpelle totalement. J’espère que c’est une option de couleur réelle et pas seulement une chimère !

En septembre, nous pourrions voir d’autres lancements de produits possibles, y compris de nouveaux AirPod, qui devraient être repensés pour l’aligner davantage sur l’esthétique des AirPods Pro. Personnellement, je préfère les AirPods Pro et AirPods Max parce que les AirPods ordinaires ne sont tout simplement pas confortables pour moi et ne restent pas dans mes oreilles, mais je sais que beaucoup de gens le préfèrent en raison de leur prix inférieur. Mais l’offre peut être faible en raison de COVID, il se peut donc qu’il n’y en ait pas assez pour satisfaire la demande. Et bien qu’Apple puisse abandonner les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces cette année, nous ne savons toujours pas si cela sera annoncé lors de l’événement iPhone ou s’il s’agira d’une annonce distincte. Le temps nous le dira!

Comme je l’ai dit, la semaine a été bien remplie avec des rumeurs de produits avant l’événement d’automne d’Apple. J’ai hâte d’acheter le meilleur nouvel iPhone dans quelques semaines seulement.

Et je pars profiter d’une pause bien méritée. Je vous reverrai tous dans quelques semaines !

– Christine Romero-Chan

2.1.3

Pixelmator Pro obtient une mise à niveau PSD massive

Une nouvelle version de Pixelmator Pro apporte une mise à niveau massive des performances PSD, y compris une optimisation avec d’autres applications Apple Pro telles que Final Cut Pro.

Victoire de garniture mince !

Gardez votre iPhone 12 Pro habillé au mieux

Avec un téléphone aussi grand et beau que l’iPhone 12 Pro, un étui mince et léger est la meilleure option pour une protection minimale. Parcourez les options de boîtiers les meilleurs et les plus minces disponibles dès maintenant.