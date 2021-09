iPhone 13 : Comment filmer une vidéo en mode cinématique

in

Avec le lancement de la série iPhone 13, Apple a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités d’appareil photo qui tirent parti du processeur A15 Bionic et de l’apprentissage automatique avancé. L’un d’eux est appelé Mode Cinématique. Cet article explique ce qu’est le mode cinématique et comment l’utiliser.

Qu’est-ce que le mode cinématique ?

Le mode cinématique utilise Dolby Vision HDR et une technique appelée « mise au point en rack » pour déplacer en toute transparence la mise au point d’un sujet à un autre lorsque vous filmez une vidéo. Pour ce faire, il verrouille la mise au point sur le sujet d’une scène et floute l’arrière-plan pour obtenir une profondeur de champ. Si vous déplacez ensuite l’appareil photo pour centrer sur un nouveau sujet ou si un nouveau sujet entre dans la scène, le mode Cinématique bascule automatiquement le point focal sur ce nouveau sujet et brouille l’arrière-plan.

Par exemple, si vous filmez une vidéo de quelqu’un et qu’une deuxième personne entre en scène, votre iPhone ajustera intelligemment le flou environnant pour verrouiller la mise au point sur la deuxième personne. Il reviendra même automatiquement au sujet initial si le visage de la personne détourne le regard de l’appareil photo, générant efficacement un effet de tournage professionnel sophistiqué à la volée.

Bien qu’impressionnant, le mode cinématique n’est pas parfait, mais Apple a également rendu l’effet entièrement réglable, grâce à un mode d’édition post-tournage qui vous permet de modifier les points focaux après avoir capturé la vidéo. Continuez votre lecture pour apprendre à utiliser le mode cinématique sur ‌iPhone 13‌ mini, ‌iPhone 13‌, iPhone 13 Pro et ‌iPhone 13 Pro‌ Max.

Comment utiliser le mode cinématique lors de l’enregistrement vidéo

Lancer le Caméra app sur votre ‌iPhone‌ et faites glisser le menu du mode appareil photo pour que « Cinématique » soit mis en surbrillance.



Alignez le viseur de manière à ce que votre sujet initial soit dans la prise de vue et la cible focale de l’objectif, puis appuyez sur le bouton de l’obturateur pour commencer à enregistrer la vidéo.



Permettez à une autre personne ou à un objet à une distance différente de l’objectif de l’appareil photo d’entrer dans la prise de vue – votre ‌iPhone‌ effectuera automatiquement la mise au point lorsqu’il se verrouille sur le nouveau sujet. Appuyez à nouveau sur le bouton de l’obturateur lorsque vous avez terminé de capturer la vidéo.



C’est tout ce qu’on peut en dire. Vous pouvez également sélectionner manuellement les sujets sur lesquels vous souhaitez faire la mise au point, rétroactivement, après avoir tourné votre vidéo. Voici comment.

Comment ajuster la mise au point en mode cinématique après la prise de vue

Lancer le Photos app sur votre ‌iPhone‌ et sélectionnez une vidéo tournée en mode cinématique. Robinet Éditer dans le coin supérieur droit de l’écran. Faites glisser votre doigt le long de la bobine du clip en bas de l’écran pour trouver la partie du clip que vous souhaitez modifier.



Appuyez sur une autre zone de la prise de vue pour basculer le point focal sur un nouveau sujet. Notez que l’icône dans le coin supérieur gauche de l’écran est maintenant en surbrillance pour indiquer Suivi manuel est sur. La ligne jaune en pointillé sous la bobine du clip indique la durée du clip pendant laquelle le sujet actuellement sélectionné est suivi. Si vous appuyez sur le point encerclé dans la ligne, une icône de corbeille apparaîtra – appuyez dessus et le suivi de ce sujet sera supprimé.



Robinet Terminé une fois que vous êtes satisfait de vos changements.

Si vous avez acheté un iPhone 13‌ ou envisagez d’en obtenir un, assurez-vous de consulter la fonctionnalité Styles de photographie que la série ‌iPhone 13‌ apporte à l’application Appareil photo.