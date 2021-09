iPhone 13 : Comment utiliser les styles photographiques dans l’application Appareil photo

Lorsque Apple a annoncé la nouvelle série iPhone 13, il a également introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo, notamment les styles photographiques pour les photos et le mode cinématique pour la prise de vue vidéo. Dans cet article, nous examinons ce que sont les styles photographiques et comment les utiliser.



Les styles photographiques consistent en une série d’ajustements subtils de type filtre que vous pouvez activer avant de prendre des photos, ce qui vous permet d’apporter au préalable un effet stylistique à vos prises de vue qui n’affectera pas le teint de vos sujets. Ces styles sont disponibles en quatre préréglages : Vibrant, Rich Contrast, Warm et Cool.

Vibrant capture la photo dans des couleurs vives, vives et naturelles, tandis que Rich Contrast ajoute un aspect plus dramatique qui rend les ombres plus sombres et augmente la couleur et le contraste. Warm ajoute une nuance dorée estivale aux sujets, et cool utilise des nuances bleues pour obtenir son look cool signature.

Ces styles fonctionnent plus intelligemment que les filtres, car ils capturent certains éléments de la photo telle qu’elle est prise, plutôt que d’appliquer des modifications lors du post-traitement. De plus, Tonalité et Chaleur sont personnalisables pour chaque style, vous pouvez donc obtenir le look exact que vous souhaitez et le conserver tout au long de votre séance photo. Les styles photographiques peuvent également être utilisés avec la caméra frontale, afin que vous puissiez personnaliser vos selfies. Gardez cependant à l’esprit qu’un style ne peut pas être supprimé d’une photo une fois prise.

Voici comment utiliser les styles photographiques sur tous les modèles d’iPhone 13‌.

Lancer le Caméra app sur votre ‌iPhone 13‌. Si vous n’avez jamais utilisé les styles photographiques auparavant, ou si vous avez précédemment choisi le mode Standard, faites glisser le menu horizontal sous le viseur pour que photo est sélectionné, puis balayez vers le haut depuis le bas du viseur et appuyez sur le Styles photographiques icône (elle ressemble à trois cartes alignées).



Faites défiler les quatre préréglages (en plus de l’option Standard) et vous pouvez prévisualiser chacun appliqué à la scène actuellement dans le viseur. Utilisez les curseurs Tonalité et Chaleur en option sous le viseur pour ajuster l’apparence à vos préférences.



Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le Obturateur bouton. Maintenant que votre style est actif, vous verrez l’icône Style photographique apparaître dans le coin supérieur droit de l’interface Appareil photo. Appuyez dessus pour modifier le style à tout moment.

Par défaut, le style photographique que vous sélectionnez restera actif la prochaine fois que vous lancerez l’application Appareil photo jusqu’à ce que vous en sélectionniez un autre ou que vous reveniez au style standard. Vous pouvez également modifier le style photographique actif à l’aide de l’application Paramètres.



Dans Paramètres, robinet Caméra, puis sous « Capture de photos », sélectionnez Styles photographiques.

Vous avez pris une photo avec votre style photographique préféré ? Pourquoi ne pas le partager dans les commentaires ci-dessous.