iPhone 13 : Des batteries plus grosses, plus efficaces, plus

Comme nous l’avons terminé la semaine dernière, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro devraient être annoncés le mois prochain avec une poignée de changements et de fonctionnalités notables. Avant l’annonce, les analystes de la société de recherche taïwanaise TrendForce ont publié leurs attentes pour la gamme phare d’iPhone de cette année, corroborant une grande partie de ce qui était connu auparavant.

Selon TrendForce, les modèles iPhone 13 et iPhone 13 Pro étendront la prise en charge de mmWave 5G à d’autres pays en dehors des États-Unis. Selon les rumeurs, les appareils seraient également alimentés par le dernier silicium A15 d’Apple, qui sera fabriqué à l’aide d’un processus 5 nm+. TrendForce spécule que l’A15 sera plus efficace, offrant des performances améliorées et une consommation d’énergie réduite.

Les modèles d’iPhone 13 seraient également dotés de batteries plus grosses, grâce à une nouvelle conception interne peu encombrante :

L’iPhone 13 verra un changement dans sa carte de circuit de charge de la conception précédente de PCB rigide-flex à une nouvelle conception avec SiP combiné avec PCB flexible. La fonction d’économie d’espace de cette nouvelle conception entraînera également probablement une augmentation de la capacité de la batterie.

En termes de prix, les analystes s’attendent à ce que l’iPhone 13 soit au même prix que l’iPhone 12 pour aider Apple à “maintenir sa stratégie de prix agressive” pour aider à augmenter les expéditions.

En ce qui concerne les prix de détail, la série iPhone 13 devrait rester similaire à la série iPhone 12 en supposant qu’Apple soit en mesure de contrôler efficacement les coûts de fabrication, car les derniers modèles ne sont pas accompagnés de mises à niveau matérielles importantes. En raison de ce système de prix agressif, les livraisons d’iPhone maintiendront probablement leur trajectoire de croissance pendant deux années consécutives.

Bloomberg a publié un rapport détaillé sur l’iPhone 13 plus tôt cette semaine, affirmant qu’Apple ajoutera une poignée de nouvelles fonctionnalités logicielles pour appareil photo à l’iPhone 13 Pro. Ces nouvelles fonctionnalités devraient inclure la prise en charge du mode Portrait lors de la prise de vue vidéo, de l’enregistrement vidéo ProRes, etc.

