iPhone 13 épuisé en ligne, alors que les précommandes commencent à être expédiées

Apple a commencé à vendre la série iPhone 13 en ligne vendredi, selon le calendrier habituel. Les nouveaux iPhones sont en précommande le premier vendredi suivant l’événement de lancement. Apple expédie les combinés aux acheteurs à la date de sortie, qui est généralement de sept jours après le début des précommandes. C’est aussi à ce moment-là que les nouveaux appareils commencent à se vendre dans les magasins. La série iPhone 13 devrait être expédiée aux acheteurs plus tard cette semaine, le 24 septembre, lorsque les ventes en magasin commenceront. Certaines unités d’iPhone commandées vendredi apparaissent déjà comme “En route” avant le lancement de vendredi. Pendant ce temps, les acheteurs qui n’ont pas appuyé sur la gâchette du modèle d’iPhone 13 souhaité devront peut-être attendre plus tard en octobre ou espérer que les magasins stockeront la version de combiné qu’ils recherchent.

L’iPhone 13 est épuisé en ligne

La série iPhone 13 a commencé à se vendre dès vendredi matin. Peu de temps après le début des précommandes, diverses options d’iPhone 13 ont vu les dates de livraison glisser jusqu’au début octobre. Les estimations d’expédition ont glissé à fin octobre pour certains modèles. L’iPhone 13 Pro de 1 To et l’iPhone 13 Pro Max ont été parmi les premiers modèles à se vendre. Ce sont les versions les plus chères de l’iPhone 13, car c’est la première année qu’Apple vend des combinés avec 1 To de stockage.

Selon la boutique en ligne d’Apple, les estimations d’expédition pour la plupart des versions déverrouillées de l’iPhone 13 Pro 1 To sont tombées du 19 au 26 octobre au moment de la rédaction de cet article. Les versions déverrouillées les moins chères de l’iPhone 13 mini et de l’iPhone 13 sont également épuisées en ligne, bien que les acheteurs qui choisissent de les acheter en ligne n’auront qu’à attendre début à mi-octobre pour leurs livraisons.

Les acheteurs peuvent acheter certaines des options iPhone 13 épuisées en ligne auprès d’Apple avec une option de retrait en magasin pour le 24 septembre. Votre kilométrage peut varier en fonction de la version, de la couleur, des options de stockage et de l’opérateur de l’iPhone 13.

Pour rappel, l’iPhone 13 se décline en quatre modèles. L’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 sont disponibles en cinq couleurs et trois niveaux de stockage. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont disponibles en quatre couleurs et quatre niveaux de stockage. Enfin, les acheteurs peuvent se connecter à un transporteur lors de la commande (AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon) ou acheter débloqué. En plus de cela, ces opérateurs et autres détaillants d’électronique proposent des précommandes pour l’iPhone 13.

Les livraisons sont en bonne voie pour être expédiées vendredi

L’iPhone 13 est peut-être épuisé en ligne, mais ceux qui ont obtenu leurs précommandes tôt les recevront probablement d’ici le 24 septembre. Les rapports en ligne montrent que les acheteurs ont reçu des notifications indiquant que leurs unités iPhone 13 sont «en route».

L’Apple Store affichera aux acheteurs un statut «Préparation à l’expédition», et c’est ce que la plupart des acheteurs verront jusqu’à vendredi. Mais les acheteurs américains qui ont activé les fonctionnalités UPS My Choice peuvent suivre les livraisons par numéro de référence du numéro de téléphone. UPS My Choice affiche déjà des mises à jour de statut « En route » qui incluent plus de détails que les estimations d’Apple.

Les premières précommandes d’iPhone 13 ont commencé à être expédiées ! pic.twitter.com/f0w2u5zaI0 – Chance Miller (@ChanceHMiller) 19 septembre 2021

Cependant, cela ne veut pas dire que les versions de l’iPhone 13 marquées comme “En route” seront expédiées aux acheteurs plus tôt que la date limite de vendredi. La mise à jour du statut leur indique simplement que la livraison est dans les délais.