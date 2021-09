iPhone 13 et iPhone 13 Mini, premières impressions et prise de contact | La technologie

Nous testons les nouveaux téléphones depuis quelques jours et nous vous avons donné nos premières impressions sur les modèles Pro. Cependant, les protagonistes de cet article seront les deux iPhone 13.

Et, comme nous vous l’avons dit hier, ce n’est pas une critique, juste quelques premières impressions. pour que vous sachiez ce que vous allez trouver si vous décidez d’acheter le 13 normal ou le 13 Mini.

Commençons ces impressions iPhone 13 en parlant du design, mais très brièvement car il est évident qu’ils sont identiques à la génération précédente si l’on excepte deux détails.

Le premier est l’encoche, évidemment. Dans le nouvel iPhone, nous avons une encoche un peu plus plate sur les côtés, mais aussi un peu plus haute. Cela n’a peut-être pas d’importance sur les grands modèles d’iPhone, mais sur le Mini 13, croyez-moi, cela se voit.

Ça oui, c’est quelque chose de purement esthétique car iOS 15 ne profite pas de cet espace pour ne rien mettre et, en fait, dans les vidéos au format 18: 9 comme la nôtre, nous voyons qu’il y a plus d’encoche dans l’image, ce qui n’arrivait pas tellement avec le 12 Mini.

De plus, dans certaines applications, cela pose des problèmes, comme dans Instagram. C’est, évidemment, quelque chose qui sera résolu par une mise à jour, mais cela n’arrête pas d’être agaçant dans ces premières heures.

Si nous allons à l’arrière et sur les côtés, nous avons des cadres en aluminium texturé, ce que j’adore car la prise en main est très confortable, et un arrière avec un verre brillant au lieu de mat comme dans le Pro. Et oui, les traces de doigts restent beaucoup, même si cela dépend aussi de la couleur que vous choisissez, bien sûr.

Et si vous voulez une housse, dans le déballage, nous vous montrons à quoi ressemblent les différentes couleurs et nous vous disons déjà que la finition est très premium dans la main, en plus d’être compatible avec MagSafe.

L’autre changement dont nous parlions était le module caméra. Il se démarque plus que la génération précédente et, en plus, les caméras sont en diagonale au lieu de verticalement.

Cela peut sembler un changement fantaisiste, mais ce n’est vraiment pas le cas. Et c’est ça, Apple a introduit dans l’iPhone 13 et 13 Mini le même capteur que le 12 Pro Max avait l’année dernière -analyse-, un énorme capteur de 12 mégapixels qui dispose également d’une stabilisation mécanique.

Le système de stabilisation se trouve dans le capteur lui-même et cela garantit de meilleurs résultats en photo et en vidéo, car c’est quelque chose qui continue d’être un leader dans le segment mobile.

Et bien, l’enregistrement 4K60 est toujours une vraie merveille sur ces iPhone 13 grâce à la fois au capteur et à la stabilisation et la mise au point rapide.

Dans l’iPhone 13, nous aurons également le mode cinématique Cela nous permet de faire une sorte de mode portrait en vidéo, et c’est quelque chose que nous testons déjà bien dans le Pro pour l’analyse la semaine prochaine.

La vérité est que les résultats, lorsque la situation est bonne, sont très bons et l’opération est vraiment simple.

En photographie, le capteur principal se comporte très, très bien, comme celui du 12 Pro Max. Nous avons une gestion des couleurs plus naturelle que dans d’autres mobiles avec un traitement plus agressif, mais si nous le souhaitons, nous pourrons également utiliser différents profils de couleurs qui gèrent très bien la balance des blancs, mais en appliquant différents profils avec des couleurs plus saturées, plus contrasté, plus froid ou plus chaud.

C’est quelque chose que nous avons aimé et qui donnera beaucoup de vie à l’application photo. Bien sûr, nous n’avons toujours pas le mode ProRaw dans ces modèles “non-Pro” et, en plus, Nous perdons également l’option macro que nous avons dans l’iPhone 13 Pro.

Le grand angle est également nouveau et plus grand, il capture donc plus de lumière et c’est quelque chose que nous voulons essayer la nuit, mais ce n’est pas le même que celui de l’iPhone 13 Pro.

Eh bien, et… et le reste ? La vérité est qu’à l’intérieur et à l’écran, nous avons également des changements, mais ces jours-ci, je n’ai pas remarqué d’amélioration trop évidente de mon utilisation.

Eh bien, la batterie le fait, puisque l’iPhone 13 est désormais capable d’offrir une journée entière d’utilisation intensive sans gâcher, ce qui n’était pas possible l’année dernière et Apple dit que le 13 Mini dure également une heure et demie de plus que le 12 Mini, quelque chose que nous devrons essayer, mais c’est une amélioration très bienvenue.

Le SoC est l’A15 et la vérité est que tout est exactement le même que dans les modèles de l’année dernière avec l’A14 et c’est peut-être la faute de l’écran.

Et, à cet égard, nous avons les mêmes panneaux OLED et Super Retina XDR, comme Apple les appelle, que l’année dernière. C’est 6,1 “ou 5,4” sur le Mini et oui, ils ont fière allure, mais le taux de rafraîchissement est toujours de 60 Hz..

Nous n’avons pas ce rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz qui convient si bien au Pro et oui, c’est une différence importante lorsque vous jouez à des jeux ou simplement lorsque vous naviguez dans des applications. iOS 15 est très fluide, mais une fois que vous essayez le 13 Pro… il est difficile de revenir à iOS à 60 Hz.

Ce que nous avons, et est apprécié à l’extérieur, Il s’agit d’un écran avec une luminosité généralement plus élevée de 1 000 nits par rapport à 800 nits sur le panneau de l’année dernière.

Et jusqu’à présent nos premières impressions sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini, deux téléphones dont nous aurons l’analyse prête pour la semaine prochaine, mais d’abord, vous savez que nous sommes avec le 13 Pro “normal” pour vous donner notre avis dans les plus brefs délais.