iPhone 13 et iPhone 13 Pro : 5 raisons de passer à la version supérieure

L’iPhone 13 est là. Que vous ayez un iPhone 12, 11 ou même plus ancien, il existe de nombreuses raisons de passer à l’iPhone de cette année. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous récapitulons cinq des principales raisons pour lesquelles vous devriez envisager une mise à niveau avant l’ouverture des précommandes demain.

Comme vous le savez probablement, Apple apporte les mêmes tailles d’iPhone 12 à l’iPhone de cette année : 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces. Cela signifie que vous pouvez choisir entre l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro Max. Voyons maintenant les cinq raisons de passer à ce nouveau téléphone :

Les iPhones Sierra Blue et roses sont désormais une réalité

Depuis qu’Apple a ramené des couleurs amusantes avec l’iPhone XR, l’une des choses que j’attends avec impatience sur un nouvel iPhone sont les changements de couleur. Cette année, Apple a cloué non seulement l’iPhone 13 Pro avec le nouveau Sierra Blue, mais aussi l’iPhone 13 avec une toute nouvelle option rose.

Pour les modèles réguliers, vous pouvez toujours obtenir Midnight, Starlight, Blue et Red, tandis que sur la version Pro, il y a Graphite, Silver et Gold, qui ont tous l’air vraiment premium.

Et, même si vous ne devriez pas mettre à niveau uniquement pour la couleur, beaucoup de gens aiment montrer qu’ils ont un nouveau téléphone en fonction de sa couleur. Pouvez-vous les blâmer? C’est Sierra Blue/rose !

L’iPhone 13 est tout au sujet des appareils photo – vraiment

Apple dit que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini incluent un « pas de géant dans la conception de l’appareil photo » avec un nouvel appareil photo large qui recueille 47% de lumière en plus pour moins de bruit et des images plus lumineuses. Apple a également ajouté la stabilisation d’image optique par déplacement de capteur à tous les nouveaux iPhones.

Ces nouveaux téléphones introduisent également une nouvelle fonction de mode cinématique, qui enregistre des vidéos de personnes, d’animaux domestiques et d’objets avec un effet de profondeur et des changements de mise au point automatiques.

Apple introduit également quelque chose qu’il appelle les styles photographiques, qu’il décrit comme des préférences et des filtres personnalisés qui appliquent intelligemment les bons ajustements aux différentes parties de la photo pour garantir que les éléments importants, comme les tons chair, sont préservés.

Si vous voulez aller encore plus loin, l’iPhone 13 Pro et Pro Max disposent d’un appareil photo ultra-large avec une augmentation de 92% des performances en basse lumière, l’appareil photo large a une amélioration jusqu’à 2,2 fois des performances en basse lumière, tandis que le téléobjectif comprend un nouveau capteur de zoom optique 3x.

Avec les appareils photo, Apple introduit la macrophotographie, Smart HDR 4, l’enregistrement vidéo ProRes et le mode Nuit amélioré pour les trois appareils photo.

Deux fois plus de rangement pour la base et les modèles supérieurs

C’est dommage que l’iPhone 12 d’Apple n’ait que 64 Go. Heureusement, la société a doublé le stockage avec l’iPhone 13, et cela commence maintenant avec une configuration de 128 Go. Cela signifie que davantage de personnes se sentiront à l’aise de dépenser moins pour un nouveau téléphone tout en disposant de suffisamment d’espace de stockage.

Pour ceux qui veulent vraiment un SSD externe comme iPhone, Apple offre aux utilisateurs d’iPhone 13 Pro un choix de configuration de 1 To. Ainsi, que vous choisissiez l’iPhone le plus abordable ou le plus cher, Apple vous couvre désormais.

Vous pouvez choisir entre 128 Go, 256 Go et 512 Go dans tous les modèles et jusqu’à 1 To avec les versions Pro.

L’iPhone 13 a une meilleure longévité de la batterie que tout autre iPhone

2021 a été considéré comme un « S » pour la gamme iPhone, mais Apple sait charmer ses clients. Après avoir réduit la batterie de l’iPhone 12, l’iPhone de cette année possède la plus grande batterie jamais conçue pour un iPhone.

Apple promet 1,5 heures de plus sur les modèles mini et Pro par rapport à leurs versions précédentes et jusqu’à 2,5 heures de plus sur les iPhone 13 et 13 Pro Max, par rapport aux iPhone 12 et 12 Pro Max. Par exemple, sur sa page de spécifications, l’iPhone 13 Pro Max peut être utilisé pour 95 heures de lecture audio, 15 heures de plus que son prédécesseur.

Non seulement la batterie est plus grosse, mais l’A15 Bionic est plus efficace et plus puissante que jamais. Vous pouvez en savoir plus sur les nouvelles batteries ici.

Tout est dans les offres

Une autre raison de passer à l’iPhone de cette année est qu’Apple pousse agressivement ses utilisateurs à échanger leurs anciens iPhones. Qu’ils le fassent avec Apple ou avec un opérateur, vous pouvez obtenir de bonnes affaires, même si vous venez d’acheter un iPhone 12.

Verizon, par exemple, offre aux nouveaux clients la possibilité d’économiser jusqu’à 800 $ sur les modèles d’iPhone 13 Pro Max. Avec AT&T, vous pouvez économiser jusqu’à 1 000 $ sur le nouveau combiné phare si vous pré-commandez le nouvel iPhone avec eux.

Voici les MEILLEURES offres pour les nouveaux iPhones.

Conclure

L’iPhone n’a jamais été aussi beau. Vous obtenez toujours une encoche plus petite, une meilleure 5G, un smartphone plus résistant, et plus encore.

Envisagez-vous d’acheter le nouvel iPhone 13 ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

