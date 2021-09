iPhone 13, iPad mini 6 et plus : un récapitulatif de la grande semaine d’Apple

Bonjour bonjour, et bienvenue dans un autre épisode de Du bureau de l’éditeur avec le vôtre ! Ce fut une semaine épique et bien remplie avec l’événement et les précommandes «California Streaming» d’Apple, alors allons-y.

Lors de l’événement Apple, nous avons reçu un nouvel iPad d’entrée de gamme, un iPad mini 6, une Apple Watch Series 7 et un iPhone 13. Alors que la Series 7 et l’iPhone 13 étaient certainement attendus, je pense que la plupart d’entre nous ont été choqués qu’Apple ait décidé de commencer. avec la nouvelle gamme d’iPad.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de rumeurs pour le nouvel iPad mini, je ne pense pas qu’il y en ait eu autant pour l’iPad de base, qui a donné le coup d’envoi de l’événement. Je suis honnêtement surpris que l’iPad conserve l’ancien design classique de l’iPad, le bouton Accueil et tout. Bien que ce soit définitivement le « vilain petit canard » de toute la gamme d’iPad en raison de l’ancien design (pas de bords plats) et du bouton d’accueil, c’est toujours un excellent achat pour ceux qui veulent juste un iPad de base parce que les internes ont une bosse bien nécessaire . Grâce à cet A13 Bionic, il sera désormais 20 fois plus rapide que l’iPad de 8e génération, ce qui est bien. Oh, et doubler le stockage de départ ? Je veux dire, c’est toujours 64 Go, mais c’est bien mieux que 32 Go – qui ne serait pas en mesure de remplir cela en quelques jours ou semaines ? Honnêtement, pour le prix de départ de 329 $, l’iPad de nouvelle génération n’est pas trop moche.

Mais le véritable clou des iPads était l’iPad mini 6, qui pourrait être l’un des meilleurs nouveaux iPads depuis longtemps. Alors que nous nous attendions tous à un nouvel iPad mini, je pense que la plupart d’entre nous l’attendaient lors du prochain événement Apple, et pas celui-ci en particulier. Pourtant, nous avons un nouvel iPad mini 6 qui est essentiellement une version réduite et meilleure de l’iPad Air 4 – bords plats, un écran bord à bord complet de 8,3 pouces, Touch ID dans le bouton du haut, A15 Bionic, prise en charge complète d’Apple Pencil 2, des appareils photo de 12 mégapixels avec Center Stage, un port USB-C pour le chargement et une connectivité 5G. Il se décline également dans de nouvelles couleurs, notamment un violet clair et un rose. Bien sûr, le seul véritable inconvénient est que l’iPad mini 6 est maintenant à 499 $, il est donc légèrement plus cher.

Bien que je n’en ai pas pour le moment, j’étais toujours très excité de voir le nouvel iPad mini. Un rafraîchissement était attendu depuis longtemps, et Apple l’a certainement livré. Il s’agit d’une mise à niveau importante – j’aime certainement le fait que le bouton Accueil ait disparu et que le mini reçoive le traitement en plein écran. Après tout, il s’agit d’un iPad parfaitement dimensionné pour lire des livres électroniques, donc cela a vraiment du sens. Je suis également assez impressionné que Center Stage, une fonctionnalité qui a fait ses débuts avec le dernier iPad Pro, ait fait son chemin vers le mini. C’est certainement une fonctionnalité que je n’ai pas encore expérimentée puisque je suis coincé avec un iPad Pro 11 pouces 2020 !

Pour moi, cependant, l’iPhone 13 était ce qui me passionnait le plus. Nous avons enfin un iPhone rose ! Malheureusement, c’est juste pour l’iPhone 13 standard, que je ne reçois pas, mais je suis ravi que ce soit enfin une chose. Si je ne voulais pas des fonctionnalités du Pro, j’aurais totalement obtenu l’iPhone 13 rose, peut-être même un iPhone 13 mini. Mais hélas, moi et un iPhone rose ne semblons tout simplement pas destinés à être, car je suis allé avec un iPhone 13 Pro Sierra Blue de 1 To. Avec un bébé en route, je voulais maximiser mon stockage, ce qui serait une chose de moins à craindre car je prévois de prendre beaucoup de vidéos cinématographiques avec mon prochain paquet de joie.

Mais bon sang, c’était tout un gâchis en ce qui concerne les précommandes cette année, en particulier pour ceux d’entre nous avec le programme de mise à niveau iPhone et la carte Apple. Alors que j’avais effectué le processus de pré-approbation pour mon programme de mise à niveau de l’iPhone plus tôt dans la semaine, au moment où les précommandes sont arrivées, j’ai continué à avoir des problèmes pour passer ma commande.

Au début, je pensais vraiment que c’était parce que j’avais un gel de crédit à mon nom en raison de la violation de données de T-Mobile il y a quelques semaines, mais j’ai ensuite commencé à réaliser que tous ceux qui essayaient de payer leur précommande iUP avec Apple Card avaient un problème. Comme je voulais m’assurer d’avoir l’iPhone 13 Pro le jour du lancement (j’ai une longue tradition d’obtenir un nouvel iPhone chaque jour de lancement), j’ai juste paniqué et acheté le téléphone avec Apple Pay (d’une manière ou d’une autre cela a fonctionné, bien que d’autres aient pu avoir des problèmes). Alors maintenant, alors que j’aurai un nouveau téléphone la semaine prochaine, j’aurai toujours mon iPhone 12 Pro et j’aurai toujours des paiements à effectuer. Hélas, je peux finir par le vendre à un membre de la famille ou même le garder comme sauvegarde (c’est toujours bien d’avoir une sauvegarde). Ce fut une expérience terrible pour les clients du programme de mise à niveau de l’iPhone et de la carte Apple cette année, c’est certain. J’ai même essayé de terminer ma mise à niveau plus tard pour pouvoir annuler ma première commande, mais les dates d’expédition ont déjà glissé, et d’ici là, à quoi cela servirait-il ?

Maintenant, pour la plus grande déception de l’événement : Apple Watch Series 7. C’est peut-être à cause de tout le battage médiatique autour des rumeurs d’un nouveau design, mais j’ai été très déçu de ce que nous avons obtenu. Pas de refonte, même durée de vie de la batterie qu’avant et pas de nouveaux capteurs de santé ; juste un écran légèrement plus grand qui nous apportera de nouveaux cadrans de montre (yay?), une meilleure durabilité et une charge USB-C plus rapide. J’économisais mon Apple Card Daily Cash pour une nouvelle montre, mais il semble que ma Titanium Series 5 devra marcher un peu plus longtemps. Il semble possible que la refonte de la rumeur soit pour l’année prochaine après tout, et j’espère que ce sera le cas, mais après cela, je me méfierai certainement des supposées “fuites”.

Je suis également assez surpris que nous n’ayons aucune mention des AirPods 3, même s’ils sont censés être en production maintenant. Ce sera peut-être quelque chose que nous verrons le mois prochain.

Quoi qu’il en soit, je suis ravi d’avoir mon nouvel iPhone 13 Pro plus tard cette semaine. J’espère que vous avez tous pu vous procurer de nouveaux produits Apple la semaine dernière !

– Christine Romero-Chan