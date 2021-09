iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max maintenant disponibles en précommande

Apple accepte désormais les précommandes pour l’iPhone 13, l’iPhone 13‌ mini, l’iPhone 13 Pro et le ‌iPhone 13 Pro‌ Max via sa vitrine en ligne et via l’application Apple Store.



Les précommandes sont disponibles dans plus de 30 pays et régions du monde. Ceux qui ont utilisé la fonction “Get Ready” pour préparer les précommandes n’auront qu’à appuyer sur un bouton pour passer leurs commandes.

Les iPhones de cette année sont de conception similaire aux modèles de l’année dernière, mais disposent de capacités de caméra améliorées, d’une encoche avant plus petite, de puces A15 plus rapides, d’une autonomie améliorée, de 128 Go de stockage de démarrage et de la technologie ProMotion pour les modèles Pro.

Le iPhone 13‌ mini est le plus abordable des nouveaux iPhones, au prix de 699 $, tandis que le ‌iPhone 13‌ mini est au prix de 799 $. Ces iPhones sont les appareils phares les moins chers d’Apple, dotés d’une configuration de caméra à double objectif en diagonale et dépourvus de certaines des cloches et des sifflets des modèles Pro. Vous pouvez obtenir les ‌iPhone 13‌ et 13 mini en rose, bleu, minuit, Starlight et (PRODUCT)RED.



Pour ceux qui veulent la meilleure technologie possible quel que soit le prix, Apple propose le 999iPhone 13 Pro‌ à 999 $ et le ‌iPhone 13 Pro‌ Max à 1099 $. Les modèles mis à niveau comportent des cadres en acier inoxydable, des configurations de caméra à triple objectif avec des améliorations des objectifs larges, ultra larges et téléobjectifs, des puces ProMotion, A15 avec un processeur graphique à 5 cœurs plus rapide et jusqu’à 1 To de stockage. Les ‌iPhone 13 Pro‌ et Pro Max sont disponibles en argent, or, bleu sierra et graphite.



Nous n’avons pas entendu de rumeurs de pénuries d’approvisionnement importantes cette année, mais c’est toujours une bonne idée de pré-commander immédiatement au cas où. Certaines couleurs, telles que Sierra Blue, sont susceptibles d’être très populaires et pourraient se vendre.

Les principaux opérateurs américains, notamment Verizon, AT&T et T-Mobile, acceptent également les précommandes de nouveaux appareils, tout comme d’autres opérateurs dans le monde. Des détaillants comme Best Buy, Target et Walmart proposent également des précommandes.

Parallèlement aux nouveaux iPhones, Apple propose de nouveaux étuis et accessoires pour iPhone, et pour ceux qui ne le savent pas, l’iPad mini 6 est également disponible à l’achat en ce moment. L’Apple Watch Series 7 n’arrivera que plus tard cet automne et ne peut pas être pré-commandée avec les nouveaux iPhones.

Aux États-Unis, les clients peuvent acheter les nouveaux iPhones auprès des quatre principaux opérateurs en utilisant le site d’Apple ou l’application ‌‌Apple Store‌‌, ou choisir une version sans SIM. Les options d’achat incluent les plans de paiement de l’opérateur, le programme de mise à niveau ‌iPhone‌, les versements mensuels de la carte Apple ou le paiement intégral.

Les clients qui précommandent l’un des nouveaux modèles ‌iPhone‌ peuvent s’attendre à recevoir leurs appareils le vendredi 24 septembre, date de sortie officielle de la gamme ‌iPhone 13‌.