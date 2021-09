iPhone 13, iPhone 13 Mini lancé avec le SoC A15 Bionic et des caméras améliorées : spécifications, prix en Inde, autres détails

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini seront disponibles en trois configurations.

Apple a lancé mardi l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini, ses iPhones « grand public » de nouvelle génération pour 2021 lors de son événement « California Streaming ». Par rapport à l’iPhone 13 Pro Max et à l’iPhone 13 Pro, les mises à jour ici ne sont pas si « évidentes », mais elles sont sûrement là. Ils ont un écran plus lumineux par exemple par rapport à leurs prédécesseurs. Ils ont le même système sur puce A15 Bionic que les iPhones pro. La même promesse d’autonomie de la batterie toute la journée. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini contiennent également de nouvelles fonctionnalités photographiques, celles qu’ils partagent avec les iPhones pro.

Peut-être un problème encore plus important est que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini sont livrés avec le double de stockage par rapport à leurs prédécesseurs, c’est-à-dire que l’option d’entrée de gamme commence désormais à 128 Go. Cela a permis à Apple de réduire les prix de l’iPhone 12 Mini et de l’iPhone 12 jusqu’à un « énorme » Rs 10 000. L’iPhone 12 Mini qui a été lancé en Inde au prix de Rs 69 900 pour une version avec 64 Go de stockage se vend désormais Rs 59 900. L’iPhone 13 Mini commence à Rs 69 900 avec toutes les mises à niveau, y compris plus de stockage.

De plus, comme l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini arrivent également en Inde dans le premier lot aux côtés de marchés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Prix ​​et disponibilité des iPhone 13, iPhone 13 Mini Inde

Apple n’a pas beaucoup modifié le design, sauf en changeant l’alignement de la caméra à l’arrière.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini seront disponibles en trois configurations : 128 Go, 256 Go et 512 Go.

L’iPhone 13 128 Go a été lancé en Inde au prix de 79 900 Rs, 256 Go pour 89 900 Rs tandis que le modèle 512 Go coûtera 1 09 900 Rs.

L’iPhone 13 Mini de 128 Go a été lancé à Rs 69 900, 256 Go pour Rs 79 900 tandis que le modèle 512 Go coûtera Rs 99 900.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini seront disponibles en précommande à partir du 17 septembre (17h30). Apple commencera à les expédier à partir du 24 septembre.

Caractéristiques et fonctionnalités de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro Mini

Tout comme leurs prédécesseurs, l’iPhone 13 est un iPhone de 6,1 pouces tandis que l’iPhone 13 Mini a un écran plus petit de 5,4 pouces.

La résolution reste inchangée mais Apple a augmenté la luminosité extérieure maximale à 800 nits. Malheureusement, « l’écran Super Retina XDR avec ProMotion » est réservé aux modèles pro. Apple dit que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ont un “système de caméra TrueDepth repensé est plus petit” bien qu’il semble que l’effet ne soit pas aussi dramatique que sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max qui ont apparemment une encoche 20 pour cent plus petite que les modèles de dernière génération.

L’appareil photo selfie est à nouveau de 12MP, mais il a quelques nouvelles côtelettes photographiques qu’il partage avec les principaux appareils photo à l’arrière et avec les modèles professionnels.

Cela inclut le nouveau “mode cinématique” d’Apple, qui est essentiellement un mode portrait pour les vidéos. Cela signifie que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini peuvent enfin enregistrer en Dolby Vision HDR (auparavant, cela était limité aux modèles pro) et pendant ce temps, ils vous permettront également de modifier l’effet de profondeur de champ dans iMovie pour macOS et Final Cut Pro via une future mise à jour. Ils manquent cependant d’enregistrement ProRes.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini prendront en charge les filtres « Styles photographiques » d’Apple comme les modèles pro ainsi que la technologie Smart HDR 4 mise à niveau.

En ce qui concerne le matériel de l’appareil photo, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ont plus ou moins les mêmes caméras doubles 12MP que leurs prédécesseurs, mais Apple utilise un capteur principal de 1,7 µm pixels avec le potentiel de capturer jusqu’à 47% de lumière en plus. La stabilisation optique de l’image par déplacement de capteur (OIS) est également une norme sur tous les nouveaux iPhones cette année. Cela était limité à l’iPhone 12 Pro Max de la dernière génération. L’appareil photo ultra grand-angle semble en grande partie inchangé, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’autofocus et donc pas de mode macro dédié à la photographie comme les iPhones pro.

Comme prévu, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini contiennent le même SoC A15 Bionic de 5 nm avec un processeur à 6 cœurs, un GPU à 5 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs capable de 15,8 billions d’opérations par seconde que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Apple affirme que l’iPhone 13 offrira jusqu’à deux heures et demie de plus que l’iPhone 12, et l’iPhone 13 Mini jusqu’à une heure et demie de plus que l’iPhone 12 Mini sur une seule charge.

Apple n’a pas beaucoup modifié le design, sauf en changeant l’alignement de la caméra à l’arrière. Nous examinons toujours essentiellement le même dos en verre «brillant», la façade en céramique, les côtés en aluminium et la résistance à l’eau et à la poussière IP68. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini seront disponibles en cinq couleurs : rose, bleu, minuit, starlight et (PRODUCT)RED.

