iPhone 13 Mini toujours limité à 12 W maximum de puissance de crête via le chargeur MagSafe

Alors que le chargeur MagSafe standard d’Apple peut généralement prendre en charge jusqu’à 15 watts de puissance de pointe pour les modèles d’iPhone lorsqu’il est utilisé avec un adaptateur secteur approprié, l’iPhone 12 mini de l’année dernière était limité à une pointe inférieure de 12 watts, peut-être en raison de contraintes thermiques avec le plus petit dispositif.



Comme souligné dans une mise à jour du document d’assistance d’Apple sur le chargeur ‌MagSafe‌ aujourd’hui, cette restriction reste en place pour l’iPhone 13 mini de cette année, le soumettant de la même manière à la limite inférieure de 12 watts. Compte tenu de la taille presque identique du iPhone 12 mini‌ et iPhone 13‌ mini, il n’est pas particulièrement surprenant que la limite s’applique aux deux appareils, mais à notre connaissance, c’est la première fois qu’Apple le confirme.

Un ‌iPhone‌ connecté à ‌MagSafe‌ gère intelligemment sa consommation d’énergie pour éviter la surchauffe, et donc même un modèle entièrement pris en charge capable de charger à 15 watts peut voir une grande partie de son temps de charge passer en dessous de ce seuil dans le but de protéger la santé de la batterie.

La batterie plus petite des modèles iPhone‌ de taille mini signifie également qu’ils nécessitent moins d’énergie pour se recharger que les modèles plus grands. qu’un ‌iPhone 13‌ avec une limite de 15 watts. Néanmoins, les utilisateurs doivent savoir que cette restriction persiste avec le mini ‌iPhone‌ de cette année.

Ce n’est pas le seul sujet lié à MagSafe qui fait le tour aujourd’hui, car il a été découvert que l’iPhone 13 Pro avec l’étui standard d’Apple ne s’installe pas tout à fait correctement sur le chargeur MagSafe Duo en raison de la taille et de la hauteur de la lèvre. qui protège les caméras arrière. Malgré le problème d’ajustement, le téléphone semble établir une connexion correcte et se charger normalement.

