iPhone 13, nouveaux MacBook Pro : ils approchent à grands pas

La mi-août est à nos portes, et honnêtement, j’ai hâte que l’été soit fini. Non, sérieusement, je souffre de la chaleur du sud de la Californie depuis bien trop longtemps. J’ai hâte d’être à l’automne, non seulement pour un temps (espérons-le) plus frais, mais aussi pour l’événement annuel iPhone d’Apple, bien sûr !

Comme aucun retard n’a été signalé comme l’année dernière, nous pouvons certainement nous attendre au nouvel iPhone 13 dans les prochaines semaines. Une enquête récente suggère que 44% des utilisateurs actuels d’iPhone prévoient de mettre à niveau cette année, et vous pouvez être certain que je suis l’un d’entre eux. Selon les résultats de l’enquête, le modèle 6,1 pouces semble être la version la plus populaire, c’est-à-dire si Apple garde les mêmes tailles, bien sûr. Et la principale raison de mise à niveau pour beaucoup de gens ? Les rumeurs d’amélioration de l’affichage, apparemment.

Pour moi, c’est un peu différent. J’ai mis à niveau vers le nouvel iPhone chaque année, principalement à cause des améliorations de l’appareil photo, et l’iPhone 13 ne fait pas exception. Le dernier rapport de Bloomberg suggère que l’iPhone 13 reçoit des mises à niveau massives de l’appareil photo et de la vidéo, ce qui en fait un must pour moi, surtout parce que j’ai un bébé en route dans quelques mois. L’une des nouvelles fonctionnalités est l’enregistrement vidéo ProRes, qui est un format d’enregistrement vidéo de meilleure qualité qui « combine multiflux, performances d’édition en temps réel, qualité d’image impressionnante et taux de stockage réduits ». Honnêtement, je ne prends pas beaucoup de vidéo en ce moment, voire pas du tout, mais je m’attends à ce que cela change radicalement une fois que ma petite fille arrivera en novembre. Donc, normalement, je passerais simplement sous silence les mises à niveau de l’enregistrement vidéo, mais j’ai hâte d’essayer cette nouvelle fonctionnalité ProRes lorsque j’aurai l’iPhone 13.

Les autres mises à niveau de l’appareil photo incluent une nouvelle vidéo Portrait et un nouveau système de filtre. Je me vois certainement beaucoup plus utiliser un mode vidéo Portrait avec mon futur bébé, c’est sûr. Le nouveau système de filtre est intéressant, cependant – j’espère que cela resterait une option à activer, plutôt que de forcer tout le monde à l’utiliser parce que ce ne sera pas toujours le cas. Bien que j’apprécie les processus de photographie informatique d’Apple, j’ai parfois l’impression que les couleurs ne sont pas ce que je vois dans la vraie vie, et je veux parfois avoir le contrôle total. Je suppose que nous le saurons dans quelques semaines.

Enfin, comme on pouvait s’y attendre, l’iPhone 13 semble susceptible de recevoir une batterie plus grosse et même la prise en charge de mmWave 5G. J’apprécierai certainement une plus grande autonomie de la batterie, car qui ne le ferait pas, honnêtement ? Mais le mmWave 5G (par rapport au sous-6) est quelque chose qui ne me passionne pas autant pour être honnête. Je suis à peine dans des zones denses avec mmWave 5G, donc je ne pense pas que cela m’affectera beaucoup, personnellement. Je ne vis pas assez près d’une tour mmWave 5G pour que cela ait de l’importance, et je suis sûr que je ne suis pas seul. Et pour la façon dont j’utilise mon iPhone, je ne pense pas que les vitesses Internet Gigabit changeraient beaucoup. Comme nous l’avons mentionné dans le iMore Show cette semaine, mmWave 5G ne devrait pas être l’objectif principal d’un nouvel iPhone, car la plupart des gens ne pourront même pas y accéder. Alors même si c’est agréable, n’en faisons pas un point focal principal, s’il vous plaît. Je suis sûr que ce sera le prochain meilleur iPhone avec ou sans mmWave 5G.

Mais nous ne nous attendons pas à un nouvel iPhone le mois prochain – oh non, il y en aura beaucoup plus, du moins c’est ce que nous pensons qui va se produire. La possibilité de nouveaux MacBook Pro est élevée, d’autant plus que les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces semblent être entrés en production de masse, selon un récent rapport. Ceux-ci comporteraient le silicium M1X d’Apple et présenteraient de nouvelles fonctionnalités, telles que des écrans mini-LED, des connecteurs MagSafe, des ports hérités de retour et même la suppression de la barre tactile. Je ne suis pas sûr à 100% d’avoir un MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces, mais je sais que beaucoup de gens seront heureux de voir les deux, d’autant plus que le dernier MacBook Pro 16 pouces a presque deux ans maintenant. .

L’une des raisons qui pourraient m’empêcher d’acheter un MacBook Pro est que nous verrons probablement de nouveaux MacBook Air l’année prochaine, éventuellement dans de nouvelles couleurs. J’adorerais avoir un ordinateur portable coloré, en toute honnêteté, et si c’est le cas, je pourrais attendre un nouveau MacBook Air. Je veux dire, à ce stade, puisque mon ordinateur principal est un iMac 27 pouces 2020, je veux vraiment un ordinateur secondaire avec M1 dans le seul but d’accéder aux applications iOS. Je veux dire, le site Web de Reddit est nul – je veux juste utiliser Apollo sur mon Mac.

Quoi qu’il en soit, ce sera tout pour cette semaine, les amis. À l’approche de l’événement d’automne, j’ai hâte de voir ce que les prochaines semaines nous apporteront.

– Christine Romero-Chan