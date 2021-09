iPhone 13 Pro et Pro Max avec écran 120 Hz, taux de rafraîchissement variable et 1 To de stockage | La technologie

in

Le haut de gamme d’Apple ne déçoit pas avec des fonctionnalités exclusives telles que le nouvel écran ProMotion, la caméra Macro et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Les nouveaux iPhone 13 Pro et Pro Max Ils représentent un saut de qualité par rapport à l’iPhone 13 standard. Ils sont livrés avec un corps en acier inoxydable et Tailles d’écran de 6,1 pouces (2 532 x 1 170 pixels) et 6,7 pouces (2 778 par 1 284 pixels), respectivement. L’écran atteint Luminosité de 1 200 nits en mode HDR.

Sa nouveauté la plus remarquable est son écran OLED avec ProMotion et taux de rafraîchissement variable. Le taux de rafraîchissement de l’écran peut passer de 10 Hz à 120 Hz automatiquement. L’intelligence artificielle se charge d’ajuster ce taux en fonction du contenu à l’écran.

Ceci permet économiser la batterie tout en maintenant les meilleures performances dans toutes les situations. Lors de la lecture de textes, le taux de rafraîchissement sera lent et augmentera lors de l’utilisation de contenu vidéo ou de jeux.

iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxDisplay 6,1 “| Panneau OLED | Résolution 2 532 x 1 170 pixels | 460 dpi | HDR | DCI-P3 | ProMotion 120 Hz 6,7” | Panneau OLED | Résolution de 2,778 x 1,284 px | 464 ppp | HDR | DCI-P3 | ProMotion 120HzProcesseurApple A15 Bionic en 5nm (CPU 6 cœurs | GPU 5 cœurs) Apple A15 Bionic en 5nm (CPU 6 cœurs | GPU 5 cœurs) Stockage128 | 256 | 512 Go | 1 TB128 | 256 | 512 Go | 1 TBMémoire RAMN.DNDBatterieN.DNDSystemiOS 15iOS 15Principales camérasPrincipales 12 Mpx f/1.6 OIS | Téléobjectif 3x 12 Mpx f/2.8 | 12MP f / 2.4 Grand Angle, 12MP f / 1.6 OIS Principal | Téléobjectif 3x 12 Mpx f/2.8 | 12 Mpx f/2.4 grand angleCaméra frontale 12 Mpx f/2.2 | Stabilisation EIS | HDR12 Mpx f/2,2 | Stabilisation EIS | HDRDimensions et poids146,7 x 71,5 x 7,6 mm | 203 grammes 160,8 x 78,1 x 7,6 mm | 238 gPrixA partir de 1 159 eurosA partir de 1 259 euros

Le nouveau processeur A15 bionique ont 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, avec un GPU à 5 cœurs. Graphiquement il est cinq fois plus puissant que la concurrence, sans préciser de modèles.

Dans la rubrique caméras, L’iPhone 13 Pro conserve les 3 capteurs arrière:

Téléobjectif 12 Mpx et ouverture f/2.8 avec zoom optique 3X et numérique 6X Grand angle 12 Mpx f/1.5 avec mode macro Ultra grand angle Champ de vision 12 Mpx f/1.8 et 120 degrés

La la caméra frontale a 12 Mpx avec ouverture f/2,2.

Il peut enregistrer des vidéos en 4K et 60 ips au format Dolby Vision et pour la première fois en vidéo ProRes.

La grande nouvelle est la nouvelle fonction Macro prendre des photos de très près, avec une mise au point à seulement 2 centimètres, et les nouveaux styles panoramiques.

Avec de nouveaux modes de photographie, tels que Mode cinématographique avec mise au point automatique, et le Mode Nuit amélioré grâce au capteur LiDAR, qui capte 2 fois plus de lumière.

Un nouveau Mode vidéo ProRes Il permet enregistrer des vidéos en 4K HDR et Dolby Vision et régler certains paramètres par la suite grâce à sa faible compression.

Xiaomi a un large catalogue de mobiles en Espagne et nous les avons tous compilés, également classés par gamme de prix, du moins cher au plus cher.

Les iPhone 13 Pro franchit une nouvelle étape : pour la première fois, il propose 1 To de stockage, pour que vous n’ayez plus jamais à vous soucier du manque d’espace. Il existe également des versions avec 128, 256 et 512 Go.

Les deux modèles ont Connexion 5G, 4G LTE Gigabit avec 4×4 MIMO, Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) avec 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, puce ultra-large bande, et NFC.

Bien entendu, ils sont compatibles avec les étuis et accessoires MagSafe, et étanches avec une protection IP68.

Les nouveaux iPhone 13 Pro sera mis en vente le 24 septembre. Les réservations ouvriront le 17 septembre.

iPhone 13 Pro a partir de 1 159 euros iPhone 13 Pro Max a partir de 1 259 euros

Les prix sont dans la ligne premium attendue. Ce sont des modèles professionnels pour une raison.

Ils seront disponibles en argent, graphite, or et bleu alpin qui, comme vous pouvez le voir, ont une finition brillante sur les côtés.

Comme on peut le voir, il s’agit d’un renouveau remarquable de la grande famille des mobiles Apple. L’amélioration concerne principalement le processeur et la caméra.

Apple a également lancé aujourd’hui plus d’appareils :

Comme vous pouvez le voir, nous avons le débarquement de la nouvelle génération d’appareils mobiles et tablettes Apple, ainsi qu’une nouvelle montre.