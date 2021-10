iPhone 13 Pro : L’étalon-or des smartphones

La qualité de fabrication est tout simplement superbe, le téléphone se vend à Rs 1 49 900 et il va sans dire qu’il établit de nouvelles normes dans tous les aspects : conception, affichage, technologie de l’appareil photo ou autonomie de la batterie.

Pourquoi les gens sont-ils si fous d’Apple ? Pourquoi y a-t-il toujours une course folle pour acheter le dernier iPhone en ville ? Est-ce simplement un dispositif d’aspiration ou il y a plus que cela ? Une rencontre fortuite avec un jeune Indien d’Amérique, actuellement en visite en Inde et fier propriétaire du dernier iPhone 13 Pro, a révélé quelques faits clairs pour expliquer la popularité de cette entreprise basée à Cupertino, en Californie. « Les produits Apple parlent d’eux-mêmes ; ils sont connus pour leurs caractéristiques de pointe et leur superbe apparence. L’expérience d’utilisation d’un appareil Apple est sans précédent, qu’il s’agisse de l’iPhone avec lequel communiquer ou de la légendaire gamme d’ordinateurs Mac que nous utilisons pour le travail et le divertissement », déclare l’homme féru de technologie, qui travaille actuellement avec une fintech à New York. « Du point de vue de l’utilisateur strictement, l’iPhone est toujours très performant et facilement utilisable. Structurellement, fonctionnellement et esthétiquement, Apple est leader dans tous les domaines », déclare-t-il.

Récemment, la gamme iPhone 13 a été mise en vente et Apple a eu la gentillesse d’envoyer son dernier appareil, l’iPhone 13 Pro, pour examen. Il est disponible en quatre finitions en acier inoxydable : graphite, or, argent et bleu sierra. Nous avons la variante Gold, 512 Go. La qualité de fabrication est tout simplement superbe, le téléphone se vend à Rs 1 49 900 et il va sans dire qu’il établit de nouvelles normes dans tous les aspects : conception, affichage, technologie de l’appareil photo ou autonomie de la batterie.

Dans la boîte, vous obtiendrez le câble iPhone 13 Pro et USB-C vers Lightning et la documentation. Il y a tellement de choses à aimer sur le dernier appareil Apple ; il est attrayant à regarder, a une construction robuste avec une façade en céramique, un fond en verre mat texturé et un design en acier inoxydable, avec des performances fluides sa marque de fabrique. Il existe également le système de caméra professionnel le plus avancé jamais conçu sur iPhone, l’écran Super Retina XDR avec ProMotion, une augmentation considérable de la durée de vie de la batterie, l’A15 Bionic (la puce la plus rapide d’un smartphone) et bien plus encore. En fait, vous serez étonné par ses performances puissantes et ses fonctionnalités impressionnantes ; découvrons ses principales caractéristiques et ses performances globales.

D’abord les caméras. Il y a une mise à niveau complète du système de triple caméra. Le système de caméra arrière présente un nouveau design avec une belle garniture en acier inoxydable entourant chaque lentille en verre saphir. Le système de caméra pro obtient sa plus grande avancée avec les nouvelles caméras Ultra Wide, Wide et Telephoto qui capturent des photos et des vidéos époustouflantes, alimentées par la puce A15 Bionic. Ces technologies permettent de nouvelles capacités photo impressionnantes jamais possibles sur iPhone, comme la macrophotographie sur le nouvel appareil photo Ultra Wide et des performances jusqu’à 2,2 fois améliorées en basse lumière sur le nouvel appareil photo Wide. Couplée à la plus grande ouverture ƒ/1,5, la caméra large de l’iPhone 13 Pro offre une amélioration considérable dans les situations de faible luminosité. Le résultat net est que les images produites sont plus lumineuses et plus nettes. De nouvelles fonctionnalités de photographie informatique, telles que les styles photographiques, personnalisent l’apparence des images dans l’application Appareil photo, et le téléphone inclut désormais également le mode Nuit sur tous les appareils photo.

Deuxièmement, la vidéo fait un énorme bond en avant avec le mode Cinématique pour de belles transitions de profondeur de champ, des vidéos macro, des accélérés et des ralentis, et des performances encore meilleures en basse lumière. Le mode cinéma sur iPhone enregistre des vidéos de personnes, d’animaux domestiques et d’objets avec un bel effet de profondeur avec des changements de mise au point automatiques, afin que tout le monde puisse capturer des moments de style cinéma, même s’il n’est pas un cinéaste professionnel. L’iPhone 13 Pro présente également ProRes, un codec vidéo avancé largement utilisé comme format de diffusion final pour les publicités, les longs métrages et les émissions, pour offrir une plus grande fidélité des couleurs et moins de compression. Ce nouveau flux de travail professionnel puissant est activé par le nouveau matériel de caméra, les encodeurs et décodeurs vidéo avancés dans A15 Bionic et le pipeline de stockage flash. Je dois souligner que l’iPhone est le seul smartphone au monde à fournir un flux de travail de bout en bout : capture, édition et partage en Dolby Vision ou ProRes.

L’iPhone 13 Pro offre l’affichage le plus avancé jamais conçu sur iPhone, Super Retina XDR avec ProMotion, prenant en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 Hz à 120 Hz, pour des fréquences d’images rapides lorsque les utilisateurs en ont besoin et préservant la durée de vie de la batterie lorsqu’ils n’en ont pas besoin. Le nouvel écran intelligent exploite un panneau OLED plus efficace, le nouveau moteur d’affichage A15 Bionic, des performances GPU plus rapides, un coprocesseur tactile toujours actif et est conçu sur mesure pour fonctionner avec iOS 15, rendant les gestes, les animations et les activités comme le gameplay plus rapides et plus réactif. Dans l’ensemble, vous bénéficierez d’une très bonne résolution, couleur et contraste, que ce soit en parcourant le Web ou en regardant des vidéos HDR.

L’iPhone 13 Pro a une batterie de 3095 mAh qui peut sembler petite, mais grâce à des composants plus économes en énergie, il offre une autonomie plus longue. De notre côté, le téléphone a facilement duré plus d’une journée et demie avec une utilisation modérée.

Les téléphones Apple sont connus pour leur facilité d’utilisation et c’est pourquoi les gens continuent d’acheter des produits Apple. Comme l’a dit l’Indo-américain de ce critique, « l’iPhone 13 Pro est le meilleur smartphone au monde. Période. »

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 71,5 x 146,7 x 7,65 mm (L x H x P), poids de 204 g

Affichage : écran OLED tout écran de 6,1 pouces (diagonale)

Processeur : puce A15 Bionic

Système d’exploitation : iOS 15

Capacité de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

Caméra : 12 MP + 12 MP + 12 MP (arrière), caméra frontale de 12 MP

Batterie : 3095 mAh, charge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W

Prix ​​public estimé : Rs 1,49,900 (512 Go)

