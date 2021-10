iPhone 13 Pro Max : 5 réflexions après 3 semaines avec le nouveau flagship d’Apple

Nous arrivons dans trois semaines depuis la sortie de la gamme iPhone 13, et mon iPhone 13 Pro Max fait déjà partie intégrante de ma configuration technique. Dirigez-vous ci-dessous alors que je décompose cinq impressions rapides de l’iPhone 13 Pro Max phare d’Apple après les trois premières semaines d’utilisation, y compris des détails sur ProMotion, la taille et bien plus encore.

Il y a une raison pour laquelle je commence cette pièce avec ProMotion comme en-tête supérieur. ProMotion sur l’iPhone 13 Pro est incroyable. Une fois que vous le voyez pour la première fois, vous ne pourrez plus jamais utiliser un iPhone sans lui.

J’utilise des iPad avec ProMotion depuis son arrivée sur l’iPad Pro en 2017, donc je ne suis pas étranger à l’expérience 120 Hz. Quoi qu’il en soit, j’ai toujours été époustouflé la première fois que j’ai utilisé mon iPhone 13 Pro Max. Les animations sont aussi fluides que possible, vous pouvez lire le texte pendant qu’il défile et tout est incroyablement fluide.

Comme les tests (et les propres affirmations d’Apple) l’ont montré, ProMotion présente également des avantages majeurs en termes d’efficacité. La durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 Pro Max est incroyable pour cette raison, ainsi que la taille de la batterie.

Une chose à noter, cependant, est que quelque chose à propos de ProMotion semble signifier que différentes personnes peuvent en avoir des impressions très différentes. Certaines personnes (comme moi) le remarquent immédiatement et reconnaissent instantanément les avantages. D’autres personnes le remarquent mais ne le considèrent pas comme un changeur de jeu, et certaines personnes doivent même l’éteindre parce que cela leur dérange la tête. Assurez-vous d’essayer un iPhone 13 Pro ou un iPhone 13 Pro Max avant de procéder à la mise à niveau uniquement pour ProMotion.

Taille

L’iPhone 13 Pro Max est un téléphone gros et lourd, c’est indéniable. Il est encore plus lourd que l’iPhone 12 Pro Max de l’année dernière. Pour le contexte, au cours de la dernière année, j’ai basculé assez régulièrement entre l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12. L’iPhone 13 Pro Max est nettement plus lourd et plus gros que ces deux téléphones, un changement auquel je craignais de m’habituer.

En pratique, l’une des choses les plus surprenantes pour moi a été la rapidité avec laquelle je me suis habitué à la taille de l’iPhone 13 Pro Max. Alors que j’arrive à la barre des 3 semaines, je me rends compte que l’iPhone 13 Pro Max ne se sent plus anormalement gros ou plus lourd. D’un autre côté, il y a de nombreuses fois où je me rends compte à quel point je suis heureux d’avoir l’écran de 6,7 pouces et l’impressionnante autonomie de la batterie qu’il offre.

Je trouve que la taille de l’iPhone 13 Pro Max est rendue plus gérable en utilisant un étui. Le dos mat est plutôt glissant et difficile à saisir (tout comme le design de l’iPhone 12 Pro), mais un étui peut vous aider. Ma recommandation de prédilection est l’étui en cuir officiel d’Apple, mais il existe de nombreuses options plus abordables.

Couleurs

Comme beaucoup de mes collègues commentateurs d’Apple, je suis déçu par les couleurs de l’iPhone 13 (et de l’Apple Watch Series 7, d’ailleurs). Cela est particulièrement vrai pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, où vos options sont les suivantes : graphite, argent, bleu pacifique et or.

Je pense que l’iPhone 13 Pro doré est le meilleur, mais il ne correspond pas vraiment à mon style. Le bleu Pacifique est joli, mais il est à la limite du gris dans de nombreux environnements. Le graphite est un peu trop proche du marron à mon goût. Cela me laissait une option cette année : l’argent.

En fait, je n’ai jamais possédé d’iPhone argenté ou blanc auparavant, donc je suis plutôt satisfait de mon choix. Cela étant dit, je suis d’accord pour dire qu’Apple doit nommer un « Czar de la couleur » en quelque sorte, car ses options ont récemment vraiment raté la cible.

Encoche plus petite

Au cours du cycle de rumeurs sur l’iPhone 13, l’accent a été mis sur le fait qu’Apple réduirait l’encoche cette année – pour la première fois depuis l’introduction de l’iPhone X. Bien que ces rumeurs se soient avérées vraies et que l’iPhone 13 crans est environ 20 % plus petit en largeur, cela a vraiment fini par être « beaucoup de bruit pour rien ».

La plus petite encoche de l’iPhone 13 est certainement perceptible, mais il y a deux choses à garder à l’esprit. Premièrement, il est plus petit en largeur, mais en réalité légèrement plus haut, ce qui signifie qu’il s’étend plus loin dans l’interface iOS qu’auparavant. Ce n’est pas vraiment perceptible dans l’utilisation quotidienne, mais on se demande pourquoi exactement Apple a fait ce changement.

Deuxièmement, Apple n’a rien fait pour tirer parti de l’espace d’écran supplémentaire qu’il a gagné avec ce changement. Par exemple, il aurait pu facilement ajouter le pourcentage de batterie à la barre d’état, mais il a décidé de ne pas le faire pour une raison quelconque. Heureusement, il y a de la place pour plus de marque de transporteur 5G…

Caméra

Je n’ai pas grand-chose à dire en ce qui concerne l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro qui n’a pas déjà été dit par mes collègues Zac Hall et Miles Somerville. Ma fonctionnalité préférée est de loin le mode Macro, qui transforme l’iPhone 13 Pro en un appareil photo encore plus polyvalent qu’il ne l’était déjà.

Je pense que le mode macro devrait être sa propre bascule ou « mode » dans l’application Appareil photo. Apple a ajouté une bascule à l’application Paramètres qui permet aux utilisateurs de désactiver « Macro automatique », mais donner au mode Macro un mode dédié dans l’application Appareil photo serait beaucoup plus pratique à mon avis.

En dehors de cela, les caméras de l’iPhone 13 Pro Max excellent dans presque tous les domaines. La nouvelle fonctionnalité Styles photographiques vous offre plus de moyens de personnaliser les photos que vous prenez avec votre iPhone, la vidéo cinématique est impressionnante si vous prenez beaucoup de vidéos, et l’objectif ultra-large amélioré est un bond majeur d’une année sur l’autre.

Pour un photographe amateur comme moi, l’iPhone 13 Pro Max reste le meilleur appareil photo car il me permet de prendre une photo sans me soucier du résultat.

PSA : accessoires inclus

Invoquant des préoccupations environnementales, Apple n’inclut plus d’écouteurs ou de brique de charge dans la boîte de l’iPhone 13 cette année. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de vous procurer pour combler cette lacune et compléter votre nouvel iPhone.

Conclure

L’iPhone 13 Pro Max est un téléphone incroyable. C’est probablement le meilleur téléphone jamais fabriqué, malgré le fait qu’il s’agit en grande partie d’une mise à niveau itérative par rapport à l’iPhone 12 Pro Max de l’année dernière. J’ai pris une année de congé par rapport à la taille «Max» l’année dernière, en grande partie à cause de la pandémie et du fait de ne pas voyager, mais je suis très heureux d’être de retour à la taille d’écran de 6,7 pouces cette année.

En prévision de l’iPhone 14 l’année prochaine, je suis très intrigué par les rumeurs d’un iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Dans l’état actuel des rumeurs, cela signifie que nous aurons deux facteurs de forme de 6,1 pouces et deux de 6,7 pouces à des prix différents. Plus à ce sujet au cours des 12 prochains mois. Intrigant!

Que pensez-vous de l’iPhone 13 Pro Max ? Vous avez des questions pour moi ? Sonnez dans les commentaires !

