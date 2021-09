iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 Pro, impressions et atterrissage du plus grand saut d’Apple depuis des années | La technologie

in

Demain, vous serez nombreux à recevoir votre tout nouvel iPhone 13, mais nous testons les nouveaux modèles depuis une journée et oui, c’est vrai qu’ils ressemblent beaucoup à l’iPhone 12 -analyse-, mais il y a des petits détails qui, pour certains, peut faire la différence.

Très bientôt, nous vous dirons tous les détails de l’analyse, car si peu de temps ne suffit pas pour faire une analyse, peu importe combien vous connaissez le système, mais ce que nous allons faire, ce sont quelques premières impressions.

Et commençons par le Impressions iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, les modèles qui évoluent le plus par rapport à l’année dernière.

Ça oui, Je vous dis déjà que le meilleur iPhone de l’année est ce modèle Pro “normal” par batterie, écran et, surtout, ensemble de caméras.

En conception, les nouveaux iPhones ont exactement le même aspect que l’année dernière. Comme je l’ai dit, nous allons nous concentrer sur les modèles « Pro » et nous avons le dos en verre avec une finition mate qui maintient cette belle texture que nous aimions l’année dernière.

Ils ne restent pas de traces et les couleurs Rose Gold du Pro et Sierra Blue du Pro Max sont belles, mais bien sûr, c’est quelque chose qui va dans le goût.

Et encore une fois, ces modèles Pro ont des côtés en acier inoxydable avec une finition polie. Les impressions restent très, très facilement et, bien que la finition soit plus premium, la vérité est que je préfère l’aluminium texturé du modèle normal.

Bien sûr, bien que le sentiment dans la main soit d’avoir quelque chose de mon haut de gamme pour les matières, on vous prévient déjà qu’elles ont pris du poids par rapport à l’année dernière. L’ensemble batterie et objectif plus gros est à blâmer.

L’iPhone 13 Pro passe à 204 grammes, le Pro de l’année dernière pesait 189 grammes, et le 13 Pro Max atteint 240 grammes, 12 grammes de plus que l’an dernier. Cela peut sembler peu, mais cela se voit.

Cependant, si nous parlons de détails perceptibles, nous devons parler des écrans. Et c’est, c’est Le plus grand bond en avant qu’Apple ait fait dans les iPhones depuis qu’ils sont passés au panneau OLED avec l’iPhone X, ou iPhone 10 ou comme vous voulez l’appeler.

Nous avons un panel de la même taille que l’année dernière, 6,1 “pour le Pro et 6,7” pour le Pro Max, mais la technologie maintenant C’est OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Quand j’ai vu ça, j’ai pensé que la batterie allait beaucoup souffrir, mais la vérité est que, pour le moment dans mes tests, hier j’ai fait 6 heures 53 minutes avec un mobile arrivé avec 80% de batterie, qui a passé un certain temps à se synchroniser avec le précédent iPhone et que j’ai utilisé pour prendre des photos et de nombreux réseaux sociaux.

Nous n’allons pas vous en donner un bilan retentissant, puisqu’il faut attendre l’analyse, mais compte tenu du fait que je l’ai utilisé à l’extérieur et qu’il a cet écran à 120 Hz, c’est une très bonne première information .

Y esto es importante porque la pantalla sube de brillo con un valor típico de 1.000 nits que, sinceramente, se ve espectacular en casa y en la calle a pleno Sol, pero también aumenta el refresco que, como muchas cosas en los iPhone, no podemos changer.

Le rafraîchissement est adaptatif à tout moment, mais pas entre 30, 60 ou 120 Hz comme beaucoup d’autres mobiles, mais entre un rafraîchissement très faible lorsque l’on voit une photo ou que l’on ne touche l’écran qu’à ces 120 Hz lorsque nous interagissons ou jouons.

Il change le soda tout le temps et c’est quelque chose qui aide la batterie, mais cela nous offre aussi une grande expérience.

Apple était ancré à 60 Hz, mais iOS 14 était très, très fluide dans ses animations. Cependant, lorsque je prends maintenant l’iPhone 13 Mini ou l’iPhone normal, qui sont toujours à 60 Hz, je remarque une différence abyssale entre l’énorme douceur du Pro et… eh bien, les 60 Hz habituels d’Apple.

L’expérience est fantastique, à l’image de celle du Note 20 Ultra, qui reste l’un des écrans que j’aime le plus. Et en parlant d”Ultras’, le 6.7” du Pro Max est pour moi énorme à cause de son format et le mobile n’est pas des plus confortables pour les longues sessions vidéo, il faut en tenir compte.

Pour le reste, on a de très bonnes couleurs avec une palette qui n’est pas saturée, une technologie True Tone que je recommande d’activer et en terme de performances, pour l’instant rien ne tape. Tout se passe bien, mais il faut mettre plus de canne face à l’analyse.

Mais nous allons vers les caméras parce que c’est, comme je l’ai dit, où nous avons le plus grand saut par rapport à l’année dernière.

Les deux modèles partagent tous les capteurs et la vérité est qu’aucun n’est recyclé, malgré le fait que Apple est toujours ancré dans les 12 mégapixels.

Le principal est un 26 millimètres f/1.5 qui a une stabilisation optique et une mise au point très, très rapide.

J’aime les couleurs, mais nous avons également un certain nombre de modes prédéfinis ou « scènes » qui modifient le contraste, la balance des blancs globale et la luminosité pour créer différents profils d’image.

Les photos sur iPhone ont généralement des tons réalistes, mais avec cela, nous pouvons jouer et obtenir des images très contrastées, comme celles d’un Pixel, ou plus vives comme celles d’un Samsung.

Ce que j’aime c’est que, du moins dans les premiers tests, les couleurs de la scène ne sont pas chargées, et c’est très bien.

Le téléobjectif équivaut à un 77 millimètre, soit un 3x, et il dispose également d’une stabilisation optique et d’une mise au point PDAF. L’ouverture dans ce cas est de f/2,8.

En ayant 12 mégapixels on ne pourra pas faire un agrandissement car les artefacts se voient tout de suite, mais ça n’arrête pas d’être un 3x avec une très bonne luminosité.

Et le grand angle, peut-être la plus grande amélioration, C’est un 13 millimètres qui a une ouverture spectaculaire f/1.8.

Cela améliorera considérablement les prises de vue en basse lumière, mais nous n’avons pas encore pu le vérifier. À l’intérieur, oui, il montre des chemins.

Le grand angle a un plus que Huawei nous a déjà appris il y a des années, et comme la mise au point est très proche, il effectue la fonction macro si nous nous approchons trop de quelque chose.

Le résultat est celui d’une bonne macro Android de 5 mégapixels, même si elle est loin de la qualité de la télémacro de Xiaomi.

Maintenant bien, a quelque chose que je n’aime pas du tout. Et c’est que, automatiquement en mode photo, il passe en macro lorsque nous zoomons sur quelque chose, nous perdons donc de la profondeur de champ dans un plan que nous ne voulons peut-être pas que ce soit macro et cela pourrait être fait parfaitement avec le principal .

Mais bon, comme le commente MKHD, c’est quelque chose qui sera résolu avec une mise à jour.

Et en ce qui concerne la vidéo, nous avons un superbe enregistrement 4K60 avec tous les objectifs, même celui de face, et la stabilisation et la mise au point sont parfaites.

Comme le capteur est plus grand que l’an dernier, la profondeur de champ est également moindre et nous allons obtenir un bon bokeh naturel. Mais… qu’en est-il du mode cinématique ?

La vérité est qu’on en a beaucoup parlé depuis la présentation de la semaine dernière et oui, ça marche, mais il y a place à amélioration. Non seulement il s’agit d’un mode portrait pour la vidéo, mais la qualité maximale est de 1080p à 30 ips.

Il manque de résolution, à mon avis, mais l’opération, au moins, est très simple et lorsque le modèle n’est pas difficile à couper, la vérité est qu’il est très, très attrayant.

Nous touchons simplement ce que nous voulons mettre au point pour que le mobile le fasse automatiquement, nous pouvons appuyer et maintenir un point sur l’écran pour que le mobile ne perde jamais la mise au point même si nous nous déplaçons et, s’il s’agit de personnes, la mise au point passe automatiquement au visage qui « regarde » au téléphone.

C’est quelque chose que nous voulons serrer davantage pour l’analyse, mais nous avons aimé ces premières impressions.

Et bien, ce serait tout, puisque dans un peu plus de jour il est temps d’essayer, mais faites attention car Demain nous vous parlerons du contact avec l’iPhone 13 et très prochainement nous vous donnerons l’avis complet des quatre modèles de l’analyse lorsque nous passerons quelques jours avec chacun d’eux.