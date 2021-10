iPhone 13 Pro Max vs Galaxy S21 Ultra : le test de vitesse ultime

L’iPhone 13 est doté du processeur mobile le plus rapide du marché, a révélé Apple lors de son événement de lancement. Ce n’est pas seulement du marketing. Apple a dominé l’industrie mobile pendant des années en ce qui concerne les processeurs, les puces de la série A surpassant constamment les rivaux de Qualcomm et Samsung dans les tests de référence et dans la vie réelle. Il en va de même pour l’A15 Bionic qui alimente tous les nouveaux téléphones, de l’iPhone 13 mini à l’iPhone 13 Pro Max. Nous avons déjà vu les tests de référence qui prouvent qu’Apple a raison. Et maintenant, nous avons une comparaison de tests de vitesse réels qui oppose l’iPhone 13 Pro Max au Galaxy S21 Ultra.

Tests de vitesse réels

Chaque fois que nous regardons des benchmarks, nous vous rappelons que ces tests ne disent pas tout. Ils sont utiles pour montrer le type de gains de vitesse que le nouveau matériel peut offrir par rapport aux générations précédentes. Mais ce sont des tests de vitesse réels qui vous montreront exactement les performances d’un smartphone lors d’une utilisation régulière.

Les YouTubers ont conçu il y a des années une sorte de test de vitesse standard pour comparer les nouveaux combinés. Prenez le tout nouvel iPhone 13 Pro Max et le meilleur produit phare de Samsung en 2021, le Galaxy S21 Ultra. Ces tests de vitesse soumettront les téléphones à la même épreuve. Les téléphones ouvriront la même suite d’applications pour la première fois, avec une minuterie mesurant le temps nécessaire à chaque téléphone pour terminer le test.

Scores de référence du Galaxy S21 Ultra contre l’iPhone 13 Pro Geekbench 5. Source de l’image : Geekbench 5

Un deuxième tour suit, où les combinés rouvrent les mêmes applications. Mais cette fois-ci, les applications sont chargées à partir de la mémoire. Encore une fois, la minuterie mesurera le temps qu’il faut à chaque téléphone pour terminer le tour. Le gagnant est le téléphone qui obtient le meilleur temps global.

Ce test de vitesse devrait vous indiquer à quelle vitesse un téléphone ouvre des applications et à quel point il gère le multitâche. Plus le processeur est rapide et plus il y a de RAM, meilleur doit être le téléphone. Les optimisations logicielles jouent également un rôle majeur dans tout cela.

iPhone 13 Pro Max contre Galaxy S21 Ultra

De tous les YouTubers effectuant des comparaisons de tests de vitesse, la chaîne YouTube PhoneBuff se distingue par son test standard. Un robot ouvre le même ensemble d’applications sur chaque téléphone, éliminant ainsi davantage les erreurs humaines de l’ensemble du processus. Et PhoneBuff vient de publier son test de vitesse qui compare l’iPhone 13 Pro Max au Galaxy S21 Ultra.

Les deux téléphones devaient exécuter les mêmes applications, des applications Web qui se chargent rapidement aux applications plus gourmandes en ressources qui nécessitent plus de temps. Ce test est destiné à simuler une utilisation réelle. Quelqu’un se déplacerait pendant la journée entre les navigateurs, les applications de streaming, les magasins en ligne, les applications de productivité, les jeux, les médias sociaux et les applications de traitement de caméra et de vidéo.

Test de vitesse de l’iPhone 13 Pro Max contre le Galaxy S21 Ultra. Source de l’image : YouTube

Sans surprise, les deux iPhone 13 Pro Max sont assez rapides, surtout en ce qui concerne les petites applications. Le S21 Ultra est encore plus rapide dans certains cas, grâce à sa grande mémoire. Nous envisageons 12 Go de RAM, le double des 6 Go de l’iPhone. Mais dès que les applications de traitement vidéo et de jeux apparaissent, l’iPhone 13 Pro Max prend les devants.

La puce A15 Bionic aide l’iPhone 13 à terminer le premier tour avec 7 secondes d’avance sur le Galaxy S21 Ultra. L’avance dépasse les 10 secondes après le deuxième tour.

La conclusion est que la plupart des gens ne remarqueront pas la différence de performances à moins de posséder les deux appareils et de les utiliser pour les mêmes tâches. Mais l’iPhone 13 Pro Max a un net avantage sur le Galaxy S21 Ultra et effectuera des tâches gourmandes en ressources plus rapidement que le combiné Android. Dans l’ensemble, l’iPhone 13 vous fera gagner du temps en effectuant des tâches plus rapidement que la concurrence.

La vidéo complète suit ci-dessous.