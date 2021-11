iPhone 13 Pro Tesla Electro, réalisé avec une voiture Tesla en fonte et avec le buste d’Elon Musk inclus, vaut 6 000 euros | La technologie

Vous avez 6 000 euros en vrac ? Eh bien, ils valent la peine d’obtenir cet iPhone 13 Pro personnalisé… avec une statue en cadeau.

Elon Musk est devenu l’une des figures les plus marquantes de notre époque. Représente le futur, le lieu vers lequel toutes vos entreprises se tournent. Un avenir plus propre et plus ouvert dominé par voitures électriques, panneaux solaires, Internet par satellite et voyages dans l’espace.

Mais c’est aussi un personnage controversé, qui fait des choses étranges et change souvent d’avis. Il a commencé par aimer les crypto-monnaies, et maintenant il les méprise sans rougir.

Si vous êtes fan d’Elon Musk, vous allez aimer ça… ou pas. Il s’appelle iPhone 13 Pro Tesla Electro, et est fabriqué à partir d’une voiture Tesla Model 3 moulée. Vient avec une statue d’Elon Musk assortie:

Nous avons parlé à d’autres occasions de Caviar, une entreprise russe spécialisée dans la personnalisation des téléphones portables pour les vendre sur le marché du luxe.

vient de présenter le iPhone 13 Pro Tesla Electro, une version optimisée de l’iPhone 13 Pro, dont la coque a été changée.

Il est fait de titane, mais au centre il a une couche d’aluminium de la fonderie d’une Tesla Model 3, comme on peut le voir partiellement dans la vidéo.

Avec ce même métal qu’ils ont créé une statue d’Elon Musk. Qu’il ressemble ou non au célèbre PDG de Tesla et SpaceX est une autre question, mais si vous voulez acheter la statue séparément, la taille d’un mobile, coûte plus de 3000 euros.

Le nouvel iPhone 13 Pro offre le plus grand bond en termes de qualité de caméra dans l’histoire d’Apple avec un nouvel enregistrement vidéo cinématographique, le processeur A15 Bionic et un grand écran de 6,1 pouces à 120 Hz.

La touche finale est une plaque de cuivre au centre de la coque arrière, avec le logo de l’entreprise.

Le cuivre a été choisi car « c’est un métal clé dans la fabrication des voitures électriques ».

Ils vont seulement être faits 99 unités. L’acheteur peut choisir entre le modèle le moins cher, un iPhone 13 Pro avec 128 Go pour environ 6 000 euros, jusqu’à un iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage, ce qui va jusqu’à 7 500 euros.

Un cadeau très exclusif, réservé aux fans d’Elon Musk.