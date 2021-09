iPhone 13 ProMotion a 12 taux de rafraîchissement différents, 7 de plus que l’iPad Pro

Les nouveaux iPhone 13 Pro et Pro Max d’Apple ont un écran ProMotion beaucoup plus avancé que l’iPad Pro d’Apple.

La société a publié un document d’assistance pour les développeurs leur expliquant comment optimiser leurs applications et leur contenu pour 120 Hz, confirmant des rapports récents selon lesquels les développeurs doivent ajouter une clé à la liste de leur application pour obtenir l’intégralité des travaux.

Le document révèle cependant que les iPhone 13 Pro et Pro Max d’Apple ont de bien meilleurs écrans ProMotion par rapport à l’iPad, prenant en charge 12 taux de rafraîchissement différents contre seulement cinq dans l’iPad.

Apple a ajouté ProMotion pour la première fois à l’iPad en 2017, déclarant à l’époque :

Le superbe écran Retina redessiné de l’iPad Pro est doté de ProMotion, une nouvelle technologie qui offre des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz pour un défilement fluide, une plus grande réactivité et un contenu de mouvement plus fluide. Avec ProMotion, Apple Pencil est encore plus réactif avec une latence de 20 millisecondes, la meilleure du secteur, pour un dessin encore plus fluide et naturel. ProMotion améliore également la qualité d’affichage et réduit la consommation d’énergie en ajustant automatiquement le taux de rafraîchissement de l’affichage pour correspondre au mouvement du contenu.