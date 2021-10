iPhone 13 ProMotion n’est pas aussi innovant qu’Apple veut que vous le pensiez

Comme de nombreuses technologies, les débuts d’Apple avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les derniers iPhones haut de gamme ont enthousiasmé de nombreux utilisateurs d’iPhone. Les taux de rafraîchissement élevés sont l’une des meilleures choses qui soient jamais arrivées aux écrans, en particulier aux écrans mobiles, car ils contribuent à accentuer la rapidité avec laquelle nos appareils sont devenus. Tout semble plus fluide et tout simplement meilleur, mais pourquoi a-t-il fallu si longtemps à Apple pour intégrer cette technologie à ses téléphones lorsqu’elle a fait ses débuts à 120 Hz sur iPad il y a quatre ans ?

De plus, seuls les modèles d’iPhone Pro ont cette fonctionnalité – commercialisés sous le nom d’Apple ProMotion, tout comme Apple a commercialisé des écrans haute résolution sous le nom de Retina – laissant l’une des meilleures mises à niveau générationnelles uniquement à ceux qui souhaitent débourser un supplément pour cela.

La technologie LTPO d’Apple dans l’iPhone 13 Pro et Pro Max présente certains avantages par rapport à la concurrence, mais elle présente également des inconvénients surprenants. Il ne correspond pas à la métrique 1 Hz que le OnePlus 9 Pro peut atteindre, même si Apple a été le pionnier des panneaux OLED mobiles 1 Hz sur l’Apple Watch Series 4. De plus, les restrictions logicielles signifient que les développeurs d’applications doivent techniquement mettre à jour leurs applications pour tirer pleinement parti du nouvelle fonction ProMotion. Alors, lequel des meilleurs smartphones fonctionne-t-il le mieux ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Taux de rafraîchissement élevés : un bref historique

Source : Alex Dobie / Android Central

En guise de rafraîchissement rapide (vous comprenez ?), un taux de rafraîchissement est le terme utilisé pour décrire le nombre de fois que l’affichage est redessiné par seconde, permettant à vos yeux de voir une image en mouvement. Pensez à l’un de ces vieux flipbooks où vous dessinez un croquis légèrement différent sur chaque page pour simuler un mouvement, et vous aurez l’idée.

Comme prévu pour ce type de métrique basée sur les performances, le monde du PC a initialement poussé des taux de rafraîchissement élevés comme moyen d’aider les joueurs compétitifs à obtenir un nouvel avantage dans leur gameplay. Du côté mobile, cependant, la puissance de traitement supplémentaire nécessaire pour des taux de rafraîchissement élevés réduirait invariablement la durée de vie de la batterie de tout appareil qui tenterait un tel exploit.

Apple a été le pionnier des écrans LTPO 1 Hz dans l’Apple Watch, mais OnePlus possède les seuls téléphones dotés d’un écran OLED compatible 1 Hz.

C’est pourquoi Apple a d’abord installé un écran LCD IPS 120 Hz sur l’iPad Pro 2017, car il a spécifiquement contribué à introduire une expérience Apple Pen fluide et a profité à de nombreuses autres applications dans le processus. Parce qu’il s’agit d’une tablette avec une batterie massive, de nombreuses personnes ne remarqueraient probablement aucune réduction de la durée de vie de la batterie associée à un taux de rafraîchissement plus élevé.

L’iPad OS d’Apple a été conçu pour ajuster le taux de rafraîchissement en fonction de ce qui était à l’écran. Ainsi, par exemple, lorsqu’aucun mouvement ne se produisait, comme lorsqu’une image était affichée dans l’application Galerie, le taux de rafraîchissement de l’iPad Pro tombait à 24 Hz. De même, les films seraient lus à 48 Hz – le double du taux de rafraîchissement de 24 Hz auquel la plupart des films sont tournés – tandis que d’autres contenus avec mouvement utiliseraient la totalité de 120 Hz.

Razer a lancé le premier téléphone avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz plus tard en 2017 – surnommé le téléphone Razer – mais cet appareil souffrait de niveaux de luminosité assez horribles qui rendaient difficile la visibilité à l’extérieur.

Un an plus tard, à l’automne 2018, Apple a introduit un nouveau type de technologie d’écran pour l’Apple Watch Series 4 appelée oxyde polycristallin à basse température, ou LTPO en abrégé. LTPO, en un mot, est l’une des nombreuses couches d’un écran moderne qui aide à réguler le taux de rafraîchissement de l’écran. Le LTPO peut être utilisé avec différents types de technologies d’affichage, notamment IPS LCD et OLED.

Les téléphones Samsung ont battu Apple d’une année entière, mais Apple a d’abord fait 120 Hz sur l’iPad.

Mais l’utilisation du LTPO par l’Apple Watch n’était pas pour des taux de rafraîchissement élevés. Au contraire, il a été développé pour que l’Apple Watch puisse avoir un affichage permanent qui n’affecterait pas beaucoup la durée de vie de la batterie, et LTPO a permis à Apple de réduire le taux de rafraîchissement à un incroyable 1 Hz. Étant donné que les écrans toujours allumés ne comportent généralement pas de mouvement – quelque chose qui aurait l’air terrible à 1 actualisation d’écran par seconde – c’était un cas d’utilisation idéal pour la technologie.

Deux ans plus tard, le Note 20 Ultra a fait ses débuts en tant que premier smartphone à utiliser la technologie LTPO pour une raison très différente. Cette fois, Samsung utilisait sa version de LTPO pour activer des taux de rafraîchissement variables de 120 Hz sur ses téléphones. Semblable à l’iPad, le téléphone ajusterait son taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché à l’écran.

Samsung a intégré des scénarios beaucoup plus granulaires pour les ajustements de la fréquence de rafraîchissement et a réduit la fréquence de rafraîchissement minimale à 10 Hz pour les images statiques. OnePlus est allé encore plus loin lorsque le OnePlus 9 Pro est sorti à la mi-2021, abaissant le taux de rafraîchissement minimum à 1 Hz tout en maintenant ce seuil supérieur de 120 Hz pour la meilleure expérience.

Le taux de rafraîchissement variable tactile n’est pas vraiment nouveau

Source : Andrew Myrick / Android Central

L’iPhone 13 Pro et le Pro Max sont les premiers téléphones Apple dotés de la technologie LTPO intégrée à leurs écrans OLED. Lors du dévoilement de l’iPhone 13, Apple a pris le temps de mettre en avant cette méthode de calcul tactile, qui élève le taux de rafraîchissement à 120 Hz en touchant l’écran. Une fois que vous lâchez prise, le système calcule comment et quand il peut baisser le taux de rafraîchissement de manière dynamique en fonction de ce qui se passe à l’écran.

OnePlus et Samsung utilisent des ajustements de taux de rafraîchissement tactiles depuis un certain temps déjà.

Plusieurs articles ont suivi cette annonce avec les revendications habituelles d’innovation de la part d’Apple, apparemment sans tenir compte de ce que le reste du marché non-iPhone a fait. Beaucoup de ces articles se sont concentrés sur l’idée que les ajustements tactiles étaient le facteur de différenciation pour la propre technologie d’affichage LTPO d’Apple.

Il s’avère que Samsung et OnePlus effectuaient les mêmes types de calculs dans les téléphones phares qui sont sortis depuis un certain temps maintenant. OnePlus a fait ses débuts avec une technologie extrêmement similaire dans le OnePlus 9 Pro et, en fait, a utilisé un GIF extrêmement similaire dans son article de blog expliquant la technologie au début de mars 2021.

Trouver la différence dans les GIF ci-dessus entre le OnePlus 9 Pro et l’iPhone 13 Pro est aussi complexe que de distinguer la technologie dans la vraie vie. Samsung utilise une technologie similaire qui ajuste le taux de rafraîchissement en fonction du contenu tactile et à l’écran mais, dans nos tests, n’est pas aussi fiable ou réactif que les implémentations d’Apple ou de OnePlus.

Une partie de cette différence est la latence tactile des panneaux. Alors que OnePlus et Samsung ne font pas tout leur possible pour publier la latence tactile réelle de leurs panneaux, OnePlus a déclaré que son panneau sur le OnePlus 9 Pro réduisait la latence tactile de 25 à 30 ms par rapport à l’écran de la génération précédente.

Pendant ce temps, Apple publie la latence tactile exacte pour chaque taux de rafraîchissement, qui inclut un temps de réponse incroyable de 8 ms lorsque le panneau fonctionne à 120 Hz. En bref, c’est le temps que prend l’écran pour répondre à votre doigt, et Apple le fait mieux que quiconque.

Notre propre Tshaka Armstrong a eu la chance de mettre ces téléphones face à face et de les enregistrer au ralenti, ce qui devrait vous donner une idée de ce à quoi ils ressemblent sous un examen minutieux. Ces vidéos ont été enregistrées à 120 FPS et lues à 30 FPS, vous donnant un aperçu de la fluidité des animations lorsqu’elles sont ralenties à 1/4 de la vitesse normale.

OnePlus 9 Pro (à gauche) contre iPhone 13 Pro (à droite) Source : Tshaka Armstrong / Android Central

Samsung Galaxy S21 Plus (gauche) vs iPhone 13 Pro (droite)Source : Tshaka Armstrong / Android Central

Bien que la technologie reste similaire, la mise en œuvre de ProMotion par Apple est tout simplement meilleure que les méthodes de Samsung OnePlus lorsqu’elle est visualisée à 1/4 de vitesse. Lorsque vous utilisez les téléphones à vitesse normale et en personne, il est beaucoup plus difficile de voir ces différences nuancées, mais vous pouvez certainement ressentir eux.

La latence tactile inférieure d’Apple rend l’iPhone 13 Pro nettement plus fluide que la concurrence.

En regardant les deux clips, vous remarquerez que l’iPhone 13 Pro peut mieux suivre le doigt d’Armstrong lorsqu’il fait défiler la page d’accueil d’Android Central de haut en bas. Le OnePlus 9 Pro est un peu en retard et le Galaxy S21 Plus de Samsung est encore plus en retard.

C’est la différence qu’une latence tactile plus faible peut apporter, et c’est probablement le seul exemple réel de ce qu’Apple fait mieux que quiconque en matière de taux de rafraîchissement élevés.

Apple propose également des taux de rafraîchissement intermédiaires plus granulaires entre les valeurs les plus élevées et les plus basses. Cela fait 10 étapes entre 120 Hz et 10 Hz, ou 12 taux de rafraîchissement possibles, au total. Samsung propose un total de six étapes (120 Hz à 10 Hz), tandis que OnePlus ne nous a pas fourni toutes les étapes possibles entre 1 Hz et 120 Hz. Leur GIF me fait certainement penser qu’il y en a pas mal, cependant.

Ce que Samsung et OnePlus font de mieux

Source : Nick Sutrich / Android Central

Compte tenu de la similitude de la technologie LTPO sur les appareils de ces trois fabricants, il y a encore une grande chose que Samsung et OnePlus font mieux qu’Apple. Tout comme lorsqu’Apple modifie la résolution ou le rapport hauteur/largeur de ses appareils – généralement lorsqu’un nouveau format d’iPad ou d’iPhone est publié – les développeurs constatent qu’ils doivent mettre à jour leurs applications pour s’adapter aux dernières modifications apportées au système d’exploitation d’Apple.

D’après l’examen de l’iPhone 13 Pro Max d’Android Central, Harish Jonnalagadda a déclaré : « Bien que le panneau 120 Hz soit attendu depuis longtemps, Apple limite actuellement le mode à ses propres applications. Les applications et jeux tiers sont toujours à 60 Hz, Apple demandant aux développeurs de mettre à jour leurs applications pour optimiser le mode 120 Hz. Apple n’applique pas de telles directives pour l’iPad Pro, et il est probable que la durée de vie de la batterie ait été prise en compte dans sa décision de le faire ici. «

Les développeurs doivent mettre à jour individuellement leurs applications iOS pour prendre en charge des taux de rafraîchissement élevés. Android le fait automatiquement.

Lorsqu’il s’agit de taux de rafraîchissement élevés comme la fonction ProMotion d’Apple, les développeurs doivent ajouter un petit morceau de code à leurs applications pour demander des animations plus fluides lorsque des taux de rafraîchissement élevés sont disponibles. Ce n’est pas nécessaire pour toutes les animations mais, lorsqu’il n’est pas implémenté, cela pourrait rendre l’application lente ou désordonnée car elle n’utiliserait pas les animations appropriées pour le taux de rafraîchissement.

Le fait que les développeurs doivent mettre à jour leurs applications – des applications spécialement conçues pour le système d’exploitation très fermé d’Apple – est assez idiot en 2021. Apple maintient un guide complet sur la façon dont les développeurs doivent traiter les taux de rafraîchissement élevés et les animations qui l’accompagnent, le tout au nom de l’économie vie de la batterie.

C’est très bien et tout, mais étant donné l’augmentation significative de la taille de la batterie des iPhones de cette année, cela semble une étape inutile à laquelle les développeurs doivent adhérer pour offrir à leurs utilisateurs la meilleure expérience.

L’inclusion par Apple de ProMotion uniquement sur les iPhones les plus haut de gamme semble inutilement élitiste.

Pendant ce temps, les développeurs Android n’ont pas à gérer ce genre de choses. Les taux de rafraîchissement élevés, tels que les résolutions et les rapports d’aspect, sont gérés par le système et adaptent les applications en conséquence. Les développeurs peuvent toujours mettre à jour leurs applications pour mieux fonctionner avec ces différentes métriques et concepts, mais cela n’est pas nécessaire pour que leurs utilisateurs bénéficient de la meilleure expérience.

Apple a fait un excellent travail en implémentant une technologie à taux de rafraîchissement élevé d’une manière compatible avec la batterie, mais aurait pu faire un meilleur travail en permettant aux développeurs de tirer plus facilement parti de cette nouvelle fonctionnalité.

Il est également assez idiot que seuls les modèles haut de gamme d’iPhone 13 aient ProMotion, d’autant plus que même les téléphones de milieu de gamme comme le Motorola edge (2021) n’ont aucun problème à le faire du côté Android. Cela ressemble à une décision arbitraire prise au nom de l’élitisme qui, sur la base de l’histoire, ne dépasse en aucun cas Apple.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Un peu taquin

Revue Fossil Gen 5 LTE : non attaché et obsolète

La Fossil Gen 5 LTE est une montre connectée Wear OS décente qui associe la meilleure génération de matériel de l’entreprise aux avantages de la connectivité cellulaire, mais est-ce suffisant pour se démarquer des dernières montres connectées ?