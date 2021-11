IPhone 13 Screen Trap pourrait changer négativement les alternatives de réparation selon iFixit | La technologie

Apple montre une fois de plus qu’il ne veut que personne d’autre que ses services techniques touche l’iPhone à l’intérieur, et n’a qu’à voir le dernier mouvement qui désactive Face ID.

Nous avons souvent dit à quel point Apple n’aime pas que des tiers manipulent ses téléphones. Et même si nous comprenons cette préoccupation face aux piratages et aux escroqueries, lorsque nous parlons de réparer un téléphone, les choses changent.

La dernière plainte à cet égard provient des réparateurs et assembleurs professionnels d’iFixit, qui démontent généralement tous les gadgets disponibles sur le marché pour voir à quel point ils sont faciles à réparer. Et ils donnent des notes pour que les utilisateurs puissent comparer les produits.

Et l’iPhone 13 de nouvelle génération semble être l’un des équipements qui a la pire réparation si ce n’est par les réparateurs officiels, ce qui fait du mobile un produit néfaste en termes de réparabilité.

Pourquoi disons-nous cela ? Parce que Le nouvel iPhone 13 désactive complètement sa fonctionnalité emblématique Face ID lorsque son écran est remplacé. Ou alors ils l’ont confirmé à plusieurs reprises dans iFixit dans leur laboratoire, testant de nombreux téléphones différents avec iOS 15 et 15.1.

Les ateliers les plus sophistiqués ont trouvé une solution à ce problème qu’Apple a inventé, mais ce n’est pas une astuce simple ou rapide, c’est il y a suppression physique d’une puce soudée de l’écran d’origine à celle de remplacement.

Les experts soulignent que Ce mouvement est quelque chose de totalement inédit et qui représente une violation des termes de la relation entre l’entreprise et le client, car le remplacement des écrans est quelque chose de très courant et y mettre des obstacles signifie ennuyer des millions d’utilisateurs.

Des dizaines de milliers d’ateliers de réparation à travers le monde soutiennent leurs communautés en remplaçant les écrans pour les clients à des prix compétitifs et Apple, par ce simple geste, oblige tous ses clients à passer par leurs propres ateliers uniquement, ce qui est un geste très inélégant.