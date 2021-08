iPhone 13 : voici 5 choses à ne pas attendre des nouveaux iPhones de cette année

in

L’iPhone 13 devrait être annoncé dans les semaines à venir. Avec des rumeurs à ce sujet qui fleurissent tous les jours, lisez la suite alors que nous rassemblons cinq choses à ne pas attendre des nouveaux iPhones de cette année.

Une refonte

L’encoche de l’iPhone 13 sera probablement plus petite pour la première fois depuis l’introduction de l’iPhone X en 2016, mais cela ne signifie pas qu’Apple donne à ce téléphone une refonte complète.

Les rumeurs indiquent que le nouvel iPhone ressemblera à l’iPhone 12, à l’exception de l’encoche plus petite et d’une disposition modifiée du capteur de la caméra sur certains modèles.

La conception perforée que l’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo a prédit pourrait être introduite pour un nouvel iPhone en 2022, mais pour cette année, nous ne nous attendons pas à des changements majeurs dans la conception de l’iPhone.

ID tactile à l’écran

Les gens adorent Touch ID et avec la pandémie et l’obligation de porter des masques tout le temps, ce serait plus pratique si nous pouvions simplement toucher un capteur pour déverrouiller l’iPhone.

Malheureusement, les utilisateurs n’obtiendront pas d’ID tactile à l’écran ni même d’ID tactile sur le bouton latéral de l’iPhone 13, contrairement au nouvel iPad Air. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a testé Touch ID pour son prochain iPhone, mais il n’a pas réussi. C’est Face ID jusqu’au bout.

iPhone 13 sans port

Lorsque Apple a introduit le connecteur MagSafe avec l’iPhone 12, certaines personnes ont pris cela comme une preuve qu’un iPhone sans port arriverait le plus tôt possible.

On disait autrefois qu’un iPhone sans port arriverait en 2021, mais cela ne semble pas se produire. Par conséquent, il est possible que l’iPhone 14 soit le premier iPhone disponible sans port Lightning.

Au lieu de Lightning, l’iPhone 14 pourrait prendre en charge le chargement sans fil ainsi que la toute dernière technologie MagSafe d’Apple. Apple est susceptible d’effectuer ce changement dans le haut de gamme en premier avec le 14 Pro. Les modèles bas de gamme suivront au cours des prochaines années.

Prise en charge USB-C

Pas d’iPhone sans port et pas d’iPhone 13 avec une connexion USB-C. Bien que les MacBooks, iPad Pro et iPad Air disposent d’un port USB-C, Apple devrait rester avec Lightning pendant encore un an, comme l’a rapporté Ming-Chi Kuo.

En fait, je pense personnellement qu’il est plus probable qu’Apple introduira à l’avenir un iPhone sans port plutôt qu’un iPhone avec connectivité USB-C.

Une puce Mac dans l’iPhone 13

Depuis qu’Apple a donné à l’iPad Pro la puce M1, autrefois considérée comme exclusive aux Mac, certaines personnes ont suggéré qu’il serait logique d’avoir également un iPhone M1. Même si, nous ne devrions pas nous attendre à ce que la société appelle le processeur de l’iPhone 13 un M1 ou toute sorte de variante de puce M.

Très probablement, Apple introduira la puce A15 Bionic. Les rumeurs disent que la puce sera construite sur un processus de 5 nm similaire au processeur A14 Bionic. Le changement sera qu’Apple utilise une nouvelle technologie 5 nm+ pour améliorer les performances.

Et il est important de démentir que la série M est basée sur la série A, donc les processeurs MacBook sont basés sur le processeur de l’iPhone, et non le contraire.

Conclure

Maintenant que vous savez ce qui ne fera pas l’affaire sur l’iPhone 13, n’oubliez pas de vérifier ici tout ce qui est susceptible d’arriver dans l’iPhone de cette année.

