iPhone 13 vs iPhone 12 : quelles sont les principales différences ? | La technologie

Une fois les téléphones présentés et détaillés, il est temps de comparer l’iPhone 12 avec l’iPhone 13 et de voir à quel point ils ont progressé et s’il vaut la peine de passer à la nouvelle génération.

Hier, ils nous ont montré pour la première fois l’iPhone 13, avec toutes ses variantes et ses formulations Pro, Mini et autres. L’idée est bonne, puisqu’elle consiste à monopoliser le maximum d’utilisateurs, mais maintenant nous allons nous intéresser aux classiques.

Pour cela, nous n’allons à aucun modèle avec un nom de famille, c’est-à-dire que nous nous retrouvons avec l’iPhone 13 à sécher. Et nous allons le comparer avec l’iPhone 12 actuel, qui nous accompagne toute l’année.

Comme toujours, la meilleure façon de comparer deux smartphones est de mettre leurs caractéristiques techniques face à face. Ainsi dit et fait :

iPhone 12Écran iPhone 136,1 “Super Retina XDR OLED | 1170x2532p | 460ppp | 625 nits6,1” Super Retina XDR OLED | 1170x2532p | 460ppp | 800 nitsProcesseurA14 Bionic (5nm) A15 Bionic (5nm) RAM4 GoNon spécifiéMémoire interne64 Go | 128 Go | 256 Go128 Go | 256 Go | 512 GoCaméras arrière12 Mpx f/1.6 OIS | 12 Mpx f / 2.412 Mpx f / 1.6 OIS Déplacement du capteur stabilisé | Caméra frontale 12 Mpx f/2,4 12 Mpx f/2 212 Mpx f/2,2 Batterie 2 775 mAh | 20W3095 mAh charge rapide | Charge rapide 20W BiométrieFace IDFace IDPrix À partir de 599 € À partir de 699 €

Comme on peut le voir, les différences entre les deux modèles, en général, sont assez peu nombreuses, même si nous les voyons face à face au niveau de la conception, il serait également difficile de les différencier. Parce que nous savons déjà à quoi ressemble Apple : continuista quand les choses s’arrangent.

L’iPhone 13 est largement basé sur le design de l’iPhone 12. La largeur et la hauteur sont conservées, et ce n’est que dans l’épaisseur que l’iPhone 13 gagne car il est un peu plus épais de 0,25 mm (ce qui ajoute une dizaine de grammes de plus à l’échelle).

Concernant les matériaux de construction, les changements sont également minimes, puisque l’on retrouve le même verre minéral sur les deux et l’aluminium sur les bords faisant office de châssis de protection.

Où, si nous trouvons une différence, c’est dans l’encoche supérieure où se trouve le Face ID. Il est plus petit maintenant. Apple a annoncé une réduction de 20% de l’encoche, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde.

A l’écran, il y a aussi très peu de changements. La taille de l’écran est maintenue à 6,1 pouces, comme son prédécesseur, c’est le troisième modèle qui ne grossit pas après l’iPhone 11 et l’iPhone 12.

L’iPhone 13 prend en charge HDR10 + et Dolby Vision, ainsi que la prise en charge DCI-P3 pour une plus large gamme de couleurs affichées. La luminosité maximale est officiellement de 800 nits en utilisation normale (auparavant 625 nits) et atteint 1200 nits dans certaines situations. Apple affirme que l’affichage est, en moyenne, 28 % plus lumineux à l’extérieur.

La dalle est toujours OLED et nous n’avons toujours pas la technologie LTPO dans l’iPhone 13, puisqu’ils l’ont réservée aux deux modèles Pro. L’iPhone 13 reste à 60 Hz, loin des 120 Hz de ses grands frères.

En termes de performances, l’iPhone 13 offre quelque chose de nouveau. Bien que cette nouveauté ne soit pas une rupture, mais une évolution, il faut la saluer car il s’agit d’une nouvelle génération.

Le SoC de choix pour la 13e génération d’iPhone est le A15 Bionic, avec 15 000 millions de transistors, construits en 5 nm et promettant des améliorations à la fois du système d’exploitation et de l’expérience visuelle.

L’architecture de l’A15 Bionic reste la même : deux noyaux puissants accompagnés de quatre noyaux à économie d’énergie. Le GPU quadricœur est à nouveau développé par les équipes internes d’Apple.

Et le processeur neuronal a 16 cœurs. Bien sûr, tant que les téléphones ne seront pas mis en vente, nous ne pourrons pas voir les vraies différences entre les deux. Quant à la RAM, Apple n’a pas encore publié d’engagement. Même si des rumeurs laissent entendre qu’il conservera les 4 Go de son prédécesseur.

En résumé, et comme vous l’avez vu, l’iPhone 13 est un pas de plus dans la bonne direction. Mais en aucun cas ce n’est la révolution que certains attendaient.