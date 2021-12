iPhone 13 vs iPhone 13 Pro : que devriez-vous acheter en cette période des fêtes ?

La toute nouvelle gamme d’iPhone 13 est officiellement arrivée. Comme c’est devenu la norme, la gamme est divisée en iPhone 13 et iPhone 13 Pro. En apparence, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro sont des téléphones très similaires. Ils disposent tous deux d’un écran de 6,1 pouces et du processeur A15 Bionic à l’intérieur, mais regardez de plus près et vous remarquerez quelques différences clés.

Si vous essayez de prendre une décision d’achat entre l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur la comparaison iPhone 13 vs iPhone 13 Pro.

Dans cette comparaison, nous nous concentrons spécifiquement sur l’iPhone 13 de 6,1 pouces et l’iPhone 13 Pro de 6,1 pouces. Il existe de nombreuses similitudes entre l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13, et l’iPhone 13 Pro Max, mais il existe également des différences importantes. Restez à l’écoute de . au cours des prochains jours et semaines pour des comparaisons supplémentaires entre la gamme d’iPhone d’Apple telle qu’elle se présente aujourd’hui.

iPhone 13 vs iPhone 13 Pro : Affichage

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro sont dotés d’écrans Super Retina XDR de 6,1 pouces utilisant la technologie OLED avec une résolution de 2532 x 1170 pixels. Cela équivaut à 460 pixels par pouce. L’iPhone 13 Pro, cependant, présente une luminosité maximale de 1000 nits, par rapport à l’iPhone 13 à 800 nits. Pour le contenu HDR, cependant, les deux peuvent atteindre une luminosité maximale de 1200 nits.

Il existe une différence majeure entre les écrans iPhone 13 et iPhone 13 Pro : la technologie ProMotion. Exclusivité de l’iPhone 13 Pro, la technologie d’affichage ProMotion d’Apple apporte pour la première fois des taux de rafraîchissement adaptatifs jusqu’à 120 Hz à l’iPhone. Cela signifie que le taux de rafraîchissement de l’écran de l’iPhone 13 Pro peut varier entre 10 Hz et 120 Hz en fonction de ce que vous faites sur votre appareil.

Dans le monde réel, cela devrait signifier que des choses comme le défilement et les animations sont nettement plus fluides. ProMotion rend également l’affichage plus efficace car il peut descendre jusqu’à 10 Hz lorsque vous faites quelque chose comme la lecture.

Les autres fonctionnalités d’affichage sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro incluent :

Rapport de contraste de 2 000 000:1 Écran True Tone Large gamme de couleurs (P3) Écran Haptic Touch HDR

Concevoir

En termes de conception, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro sont similaires, avec des bords plats et des écrans presque bord à bord. Les deux appareils comportent également des encoches légèrement plus petites en haut, qui mesurent environ 20 % plus petites en termes de largeur.

Une différence majeure est que l’iPhone 13 est fabriqué à partir de ce qu’Apple appelle « l’aluminium de qualité aérospatiale », tandis que l’iPhone 13 Pro est fabriqué à partir d’« acier inoxydable de qualité chirurgicale ». Cela signifie que l’iPhone 13 a une finition en aluminium brossé, tandis que l’iPhone 13 Pro présente une finition en acier inoxydable brillant.

La différence de matériaux rend l’iPhone 13 Pro légèrement plus lourd que l’iPhone 13. L’iPhone 13 pèse 6,14 onces (174 grammes), tandis que l’iPhone 13 Pro pèse 7,19 onces (204 grammes).

Les dimensions sont les mêmes entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 :

Hauteur : 5,78 pouces (146,7 mm) Largeur : 2,82 pouces (71,5 mm) Épaisseur : 0,30 pouces (7,65 mm)

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro sont tous deux classés IP68 pour la résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Sous cette cote, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro peuvent résister à une immersion à une profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum.

Meilleures coques iPhone 13 :

Performances et autonomie de la batterie

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro sont tous deux alimentés par un processeur A15 Bionic, contenant un processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité. Le processeur A15 Bionic dispose également d’un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs pour alimenter les tâches d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle.

Une différence entre l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro est que le premier dispose d’un GPU à 4 cœurs, tandis que le second dispose d’un processeur à 5 cœurs. Il reste à voir à quel type de différence cela conduit dans les performances du monde réel, mais c’est un changement notable pour Apple de segmenter la gamme iPhone 13 de cette manière pour la première fois.

Apple n’a apporté aucune modification à la configuration de la RAM cette année, l’iPhone 13 contenant 4 Go de RAM et l’iPhone 13 Pro 6 Go de RAM.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro présentent des améliorations notables de la durée de vie de la batterie cette année par rapport à leurs prédécesseurs. L’iPhone 13 Pro est capable de surpasser l’iPhone 13 dans certains domaines, selon les affirmations d’Apple.

Estimations de la batterie de l’iPhone 13 :

Lecture audio : 75 heures Lecture vidéo (en streaming) : jusqu’à 15 heures Lecture vidéo : jusqu’à 19 heures

Estimations de la batterie de l’iPhone 13 Pro :

Lecture audio : 75 heures Lecture vidéo (en streaming) : jusqu’à 20 heures Lecture vidéo : jusqu’à 22 heures

Les deux appareils prennent en charge la charge rapide, pour obtenir jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec un adaptateur secteur de 20 W. Il existe également une prise en charge de la charge sans fil Qi de 7,5 W et de la charge sans fil de 15 W lors de l’utilisation d’un chargeur sans fil MagSafe.

Connectivité

Avez-vous entendu la bonne nouvelle de la 5G ? Tout comme leurs prédécesseurs, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro prennent tous deux en charge la 5G. Apple dit que cela permet des « téléchargements ultra-rapides et un streaming de haute qualité ». Cela inclut la prise en charge de la connectivité mmWave 5G aux États-Unis, ainsi que de la 5G inférieure à 6 GHz aux États-Unis et dans d’autres pays.

Caméra

Là où vous commencez vraiment à remarquer les différences entre l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, c’est la technologie de l’appareil photo. L’iPhone 13 dispose d’un système de caméra double 12MP avec des caméras Wide et Ultra Wide à l’arrière. Sur le devant, vous trouverez une caméra selfie à ouverture 12MP f/2.2.

Voici les fonctionnalités complètes de l’appareil photo pour l’iPhone 13 :

Système d’appareil photo double 12 MP : appareils photo grand et ultra grand angle Grand écran : ouverture ƒ/1,6 Ultra grand écran : ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120 ° Zoom optique 2x Zoom numérique jusqu’à 5x Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono) Stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur (Large) Objectif à sept éléments (Large) ; objectif à cinq éléments (ultra large) Flash True Tone avec panorama à synchronisation lente (jusqu’à 63 MP) Cache de l’objectif en cristal de saphir 100 % de pixels de mise au point (large) Mode nuit Deep Fusion Smart HDR 4 styles photographiques Capture de couleurs étendue pour les photos et les photos en direct Correction de l’objectif (Ultra Wide) Correction avancée des yeux rouges Stabilisation automatique de l’image Mode rafale Géolocalisation des photos Formats des images capturées : HEIF et JPEG

Pendant ce temps, l’iPhone 13 Pro dispose d’un système de caméra à triple objectif à l’arrière et d’un scanner LiDAR. La configuration de la caméra à triple objectif comprend des caméras téléobjectif, large et ultra large. À l’avant, vous trouverez le même appareil photo 12MP avec une ouverture f/2.2.

Voici les fonctionnalités complètes de l’appareil photo pour l’iPhone 13 Pro :

Système d’appareil photo Pro 12MP : appareils photo téléobjectif, large et ultra large Téléobjectif : ouverture ƒ/2,8 Large : ouverture ƒ/1,5 Ultra large : ouverture ƒ/1,8 et champ de vision 120° Zoom optique 3x avant, 2x zoom optique arrière ; Plage de zoom optique 6x Zoom numérique jusqu’à 15x Portraits en mode nuit activés par le scanner LiDAR Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono) Double stabilisation optique de l’image (Téléobjectif et grand angle) Stabilisation d’image optique par déplacement du capteur (grand angle) Objectif à six éléments (téléobjectif et ultra grand angle) ; objectif à sept éléments (large) Flash True Tone avec panorama à synchronisation lente (jusqu’à 63 MP) Cache d’objectif en cristal de saphir 100 % de pixels de mise au point (large) Mode nuit Deep Fusion Smart HDR 4 styles photographiques Macrophotographie Apple ProRAW Capture de couleurs larges pour les photos et en direct Photos Correction de l’objectif (Ultra Wide) Correction avancée des yeux rouges Géolocalisation des photos Stabilisation automatique de l’image Mode rafale Formats d’image capturés : HEIF et JPEG

Enregistrement video

En termes d’enregistrement vidéo, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro prennent en charge l’enregistrement vidéo jusqu’à 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips ou 60 ips ainsi que l’enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips. Les deux appareils disposent également du mode cinématique pour enregistrer des vidéos avec une faible profondeur de champ à 1080p à 30 ips.

Une différence notable, cependant, est que l’iPhone 13 Pro prend en charge la norme d’enregistrement vidéo ProRes d’Apple jusqu’à 4K à 30 ips (1080p à 30 ips pour 128 Go de stockage). Il s’agit d’une caractéristique majeure pour les vidéastes professionnels qui cherchent à obtenir la meilleure qualité et la plus faible compression possible.

Couleurs, stockage et prix

L’iPhone 13 est disponible en cinq couleurs différentes : minuit, lumière des étoiles, bleu, rouge et rose. L’iPhone 13 Pro est disponible en quatre couleurs différentes : argent, graphite, or et bleu sierra.

En termes de prix, l’iPhone 13 se vend pour :

799 $ pour 128 Go de stockage 899 $ pour 256 Go de stockage 999 $ pour 512 Go de stockage

Le prix de l’iPhone 13 Pro est le suivant :

999 $ pour 128 Go de stockage 1099 $ pour 256 Go de stockage 1299 $ pour 512 Go de stockage 1499 $ pour 1 To de stockage

Accessoires inclus

Invoquant des préoccupations environnementales, Apple n’inclut plus d’écouteurs ou de brique de charge dans la boîte de l’iPhone 13 cette année. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de vous procurer pour combler cette lacune et compléter votre nouvel iPhone.

Fonctionnalités iPhone 13 vs iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Pro

Affichage

OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces

Affichage promotionnel

✅

Finir

Aluminium Acier Inoxydable

Processeur

A15 Bionic A15 Bionic

RAM

4 Go 6 Go

Cœurs de processeur

6 cœurs 6 cœurs

Cœurs GPU

4 cœurs 5 cœurs

Durabilité

IP68 IP68

Vie de la batterie

Jusqu’à 19 heures de vidéo Jusqu’à 22 heures de vidéo

Caméra

Double objectif 12MP Triple objectif 12MP

Plage de zoom optique

2x 6x

Vidéo

Dolby Vision HDR jusqu’à 4K à 60 ips Dolby Vision HDR jusqu’à 4K à 60 ips

LiDAR

✅

ProRes

✅

ProRAW

✅

Mode cinématique

✅

5G

✅

Poids

6,14 onces (174 grammes) 7,19 onces (204 grammes)

Espace de rangement

128 Go, 256 Go, 512 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

Prix

À partir de 799 $ À partir de 999 $

Conclure

Comme vous pouvez le voir, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro partagent de nombreuses similitudes en termes de taille, de facteur de forme et de performances. Cela étant dit, il y a des différences notables cette année dans la catégorie des appareils photo ainsi que dans la catégorie des écrans.

Contrairement à l’année dernière, lorsque l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro comportaient la même technologie d’affichage, l’iPhone 13 Pro dispose exclusivement de la nouvelle technologie d’affichage ProMotion. L’iPhone 13 Pro propose également une configuration de caméra plus impressionnante avec un enregistrement vidéo ProRes, une conception à triple objectif, etc.

Mais finalement, pour la plupart des gens, l’iPhone 13 est suffisant : il peut gérer pratiquement toutes les tâches que vous lui confiez et il présente un design époustouflant disponible en 5 couleurs différentes. L’appareil photo, bien qu’il ne soit pas aussi impressionnant que l’iPhone 13 Pro, peut tout de même prendre des images et des vidéos époustouflantes.

Ceux qui devraient opter pour l’iPhone 13 Pro incluent les personnes qui prennent des vidéos de niveau professionnel et peuvent profiter des fonctionnalités d’enregistrement vidéo ProRes. Ces personnes devraient également opter pour des capacités de stockage plus élevées.

Que pensez-vous de l’iPhone 13 par rapport à l’iPhone 13 Pro ? Apple en fait-il assez pour justifier la prime de 200 $ pour l’iPhone 13 Pro ? Envisagez-vous de mettre à niveau cette année? Faites-nous savoir dans les commentaires.

Vous cherchez à échanger votre iPhone/mise à niveau vers iPhone 13 ?

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :