iPhone 13 vs Samsung Galaxy S21 : lequel acheter ?

L’iPhone 13 apporte le processeur le plus rapide jamais vu par un smartphone, une batterie puissante et un appareil photo intelligent supplémentaire. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz est un peu décevant, mais la puce bionique flamboyante A15 pourrait le compenser. Avec près de 15 heures d’autonomie continue et jusqu’à 1 To de stockage, vous pouvez continuer à enregistrer aussi longtemps que nécessaire.

Avantages

Processeur plus rapide Appareil photo plus intelligent Construction plus durable Fonctionnalités FaceID

Les inconvénients

Capacité de zoom de la caméra limitée Aucune amélioration du taux de rafraîchissement Encoche noire à l’écran

Le Galaxy S21 a toujours un taux de rafraîchissement supérieur et son appareil photo apporte tout le zoom. Ce taux de rafraîchissement élevé fait du gameplay un rêve, et le nouvel élément variable maintient la batterie plus longtemps que les modèles précédents. Vous devez également aimer ce grand écran sans encoches en vue !

Avantages

Affichage magnifique Taux de rafraîchissement de 120 Hz Fonctionnalités de zoom impressionnantes de la caméra Enregistrement vidéo haute résolution 8K Aucune encoche !

Les inconvénients

Matériaux moins durables Les fonctionnalités de photographie informatique sont limitées Autonomie réduite de la batterie

La réponse de Samsung à l’iPhone 12 était le Galaxy S21, qui est sorti au début de 2021. Ce modèle était un vrai concurrent contre l’iPhone le plus récent de l’époque avec plus de mémoire, plus de stockage, une batterie plus grosse et une technologie d’enregistrement vidéo plus avancée. Avec la sortie de l’iPhone 13, cependant, le Galaxy S21 a désormais une norme plus élevée à respecter. Examinons les spécifications pour voir comment elles se comparent au niveau technique.

iPhone 13 vs Galaxy S21 : principales différences

Comme d’habitude, les smartphones phares d’Apple et de Samsung se ressemblent beaucoup lorsque vous les comparez spécification par spécification, Samsung semblant un peu mieux dans certaines catégories. Regardez par vous-même :

Avant de l’iPhone 13 Galaxy S21 Design Ceramic Shield + Dos en verre et cadre en aluminium Face avant en verre (Gorilla Glass Victus), dos en polycarbonate, cadre en aluminium Couleurs Rose, Bleu, Minuit, Starlight et (PRODUCT)RED Gris fantôme, Blanc fantôme, Violet fantôme, Écran Phantom Pink Écran OLED de 6,1 pouces, taux de rafraîchissement de 60 Hz Écran Amoled 2X de 6,2 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur A15 Bionic Snapdragon 888 Appareil photo Double objectif 12 mégapixels de large et arrière ultra-large de 12 MP, avant 12 MP TrueDepth Appareil photo principal à triple objectif 12 MP, Téléobjectif 12MP ultra-large et 64MP Stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go + 4 Go de RAM 128 Go, 256 Go, 512 Go + 8 Go de RAM Batterie 3 095 mAh, Charge rapide (chargeur 20 W vendu séparément), Charge sans fil Qi 4 000 mAh, Charge rapide (chargeur vendu séparément), charge sans fil Qi Indice IP IP68 IP68 Prise casque Aucun Aucun Taille et poids 5,78×2,81×0,30 pouces, 174 g 5,97×2,80×0,31 pouces, 171g Logiciel iOS 15 Android 11

Ici, vous pouvez voir que la taille est très similaire, tout comme le design et la sélection des couleurs. Ils offrent tous deux des options de mémoire et de stockage similaires, ainsi que le même niveau élevé de résistance à l’eau. Cependant, lorsque vous comparez les écrans, les appareils photo et la RAM, le Galaxy S21 est meilleur sur le papier. Cela ne signifie pas nécessairement que le Galaxy fonctionne mieux, mais regardons de plus près.

iPhone 13 vs Galaxy S21 : design robuste versus look épuré

L’iPhone 13 et le Galaxy S21 sont tous deux agréables à voir, avec une forme élégante et un châssis en aluminium brillant qui transperce aux bons endroits. L’iPhone 13 est doté du tout dernier écran en céramique qui s’est avéré être l’écran anti-fissure le plus résistant de tous les smartphones. Le verre Corning Gorilla Glass Victus du Galaxy est également résistant avec une bonne surface anti-rayures, mais il se fissure plus facilement que le bouclier en céramique de l’iPhone. L’iPhone a également un support en verre, ce qui le rend un peu plus lourd et plus solide dans la main, tandis que le Galaxy a une sensation plus légère en polycarbonate. Les dessins sont de qualité similaire mais semblent assez différents côte à côte.

Si je dois choisir entre FaceID ou un cran noir, je prendrai le cran.

En ce qui concerne les choix de couleurs, l’iPhone 13 a cinq choix, y compris le nouveau coloris rose. Le Galaxy propose quatre couleurs avec une qualité irisée intéressante en surface. Le plastique lisse est joli mais peut être plus sensible aux rayures que le support en verre dépoli de l’iPhone 13. D’un autre côté, vous n’avez pas à vous soucier du fait que le support en polycarbonate du Galaxy se fissure en cas de chute.

Il est important de noter que l’iPhone 13 a toujours cette encoche noire bien visible sur l’écran. Je sais que cela est nécessaire pour la technologie TruDepth FaceID, mais cela nuit à l’aspect rationalisé de la conception. J’ai l’impression que l’écran du Samsung Galaxy semble plus grand et plus moderne sans lui. Pour être honnête, cependant, si je dois choisir entre FaceID ou un cran, je prendrai le cran. J’espère qu’un de ces jours, ils comprendront comment prendre en charge la technologie des caméras TruDepth sans l’encoche noire.

iPhone 13 contre Galaxy S21 : cerveaux contre muscles

Le grand débat entre les téléphones Galaxy et les iPhones a toujours été l’appareil photo. Certains photographes de smartphones ne jurent que par les couleurs vives et les fonctionnalités de zoom étonnantes fournies par Samsung, tandis que d’autres insistent sur le fait que la technologie de photographie informatique d’Apple est imbattable. En ce qui concerne le nouvel iPhone 13 par rapport au Galaxy S21, le même débat fait rage.

En ce qui concerne le nouvel iPhone 13 par rapport au Galaxy S21, le même débat sur l’appareil photo fait rage.

Le dernier iPhone a apporté une photographie informatique encore meilleure sur la scène avec de meilleures prises de vue en mode nuit en basse lumière, une fonctionnalité qui est désormais disponible dans les modèles iPhone 13 et 13 mini ainsi que les modèles Pro. Bien que le Galaxy dispose également d’une fonctionnalité qui améliore l’éclairage dans des situations de faible luminosité, il ne fournit pas des prises de vue aussi claires et précises que l’iPhone 13. Les autres fonctionnalités de calcul incluent les styles photographiques, le mode cinéma et la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur.

Tout cela ne veut pas dire que l’appareil photo du Galaxy S21 est tout avachi. Il n’y a rien sur le marché qui se compare à la technologie de zoom du Galaxy. Avec un zoom optique hybride 3x et un zoom numérique 30x, il offre beaucoup plus de polyvalence que le zoom optique 2x et le zoom numérique 5x de l’iPhone 13.

Dans l’ensemble, lorsque l’on compare les deux, le Galaxy offre plus de détails dans les photos agrandies que l’iPhone. Le Galaxy propose également un appareil photo 64MP par opposition à la configuration 12MP de l’iPhone, il a donc certainement ses avantages.

iPhone 13 vs Galaxy S21 : vitesse de traitement par rapport au taux de rafraîchissement

Nous ne pouvons pas parler de performances sans discuter du taux de rafraîchissement. Bien que les versions Pro du modèle iPhone 13 aient le taux de rafraîchissement tant attendu de 120 Hz, ce n’est pas le cas de l’iPhone 13 de base. Malheureusement, l’iPhone 13 et le 13 mini offriront le même taux de rafraîchissement de 60 Hz que les modèles 11 et 12 avant eux. Cela signifie que la lecture vidéo, le gameplay et la fonctionnalité de défilement seront beaucoup plus fluides sur le Galaxy S21. Ce taux de rafraîchissement de 120 Hz fait une grande différence, bien qu’il puisse également affecter la durée de vie de la batterie.

Bien que les versions Pro du modèle iPhone 13 aient le taux de rafraîchissement tant attendu de 120 Hz, ce n’est pas le cas de l’iPhone 13 de base.

Le Galaxy S21 a adapté son taux de rafraîchissement élevé à un modèle variable qui peut s’adapter automatiquement à un taux de rafraîchissement inférieur lors d’activités où cela n’est pas nécessaire. Cela a permis d’améliorer la durée de vie de la batterie par rapport aux modèles précédents, mais elle ne fonctionne toujours qu’à environ 10 heures d’utilisation, contre près de 15 heures pour l’iPhone 13.

En ce qui concerne la vitesse de traitement, la puce A15 Bionic d’Apple est vraiment incomparable. Même le Snapdragon 888 ne peut pas rivaliser, mais il est assez rapide pour faire tout ce dont vous avez besoin d’un smartphone. Alors que l’Apple A15 est le processeur de smartphone le plus rapide connu de l’homme, le Galaxy S21 a un taux de rafraîchissement plus élevé et plus de RAM que l’iPhone 13, donc la différence n’est pas si perceptible pour les activités quotidiennes. Les performances et l’affichage de ces combinés sont globalement assez similaires, bien que l’iPhone 13 puisse avoir un avantage en raison de son processeur plus rapide et de son écran plus lumineux.

iPhone 13 vs Galaxy S21 : Prix

L’iPhone 13 et le Galaxy S21 coûtent exactement le même prix de 799 $ pour le moment, bien que vous puissiez périodiquement trouver des offres temporaires pour l’un ou l’autre sur Amazon. Lorsque ces offres seront disponibles, nous nous assurerons de les publier dans la section Offres iMore. Il existe également un forfait mensuel d’Apple via la carte Apple ou des plans de paiement via des opérateurs de téléphonie mobile affiliés pour les deux combinés. Il existe une variété de façons d’acheter les deux smartphones, donc le prix et les options d’achat ne feront pas une grande différence, quelle que soit la marque que vous choisissez.

iPhone 13 vs Galaxy S21 : lequel acheter ?

Il y a tellement de facteurs qui entrent dans la décision d’acheter un smartphone. Sur quel écosystème vos autres appareils électroniques fonctionnent-ils ? Si vous travaillez avec un ordinateur Mac, une Apple TV et des tablettes iPad, il peut être difficile d’adapter un appareil Android à cette configuration. Si vous êtes un passionné de PC, un iPhone d’Apple peut s’avérer moins compatible qu’un Samsung Galaxy. Vous devez également tenir compte de ce que vos amis et votre famille utilisent. Si tout le monde que vous connaissez est sur le réseau iMessage, cela n’aurait pas beaucoup de sens d’acheter un Galaxy, et vice versa. L’écosystème est un facteur important que vous voudrez considérer avant de faire votre achat.

Si vous comparez les deux smartphones spécification par spécification, cependant, les deux présentent des avantages évidents. Le Galaxy a un design plus épuré et un meilleur taux de rafraîchissement, ainsi que des fonctions de zoom supérieures au sein de son appareil photo 64MP. Si la résolution de l’image et le taux de rafraîchissement sont importants pour votre travail ou vos habitudes de jeu, alors le Galaxy S21 pourrait être la voie à suivre.

L’iPhone 13, d’autre part, a une meilleure technologie de photographie informatique et d’enregistrement vidéo intelligente, donc certains photographes et vidéastes peuvent préférer l’iPhone 13. Les deux combinés prennent en charge les réseaux 5G et ils sont à la fois rapides et puissants à démarrer, c’est donc un décision qui dépendra de vos propres préférences et besoins.

Aller plus longtemps, plus vite

iPhone 13

Avec l’appareil photo le plus intelligent et le processeur le plus rapide, l’iPhone 13 est l’un des meilleurs smartphones du marché, sinon LE meilleur. Ici, vous disposez de la batterie la plus longue durée, de plus de stockage que jamais et d’une gamme de fonctionnalités de photographie informatique qui laissent les autres smartphones dans la poussière. Il a toujours cette encoche, cependant.

Zoom plus grand, plus fluide

Samsung Galaxy S21

Le Galaxy S21 de Samsung a beaucoup de RAM et beaucoup de taux de rafraîchissement pour rivaliser avec le processeur A15 de l’iPhone, et il apporte également un appareil photo 64MP à la table. Aucun autre smartphone n’offre une résolution aussi élevée ou un zoom numérique aussi époustouflant. Avec son superbe écran, le Galaxy est également un rêve pour les joueurs.

