iPhone 14 (2022) : rumeurs, date de sortie, prix, fonctionnalités, plus

Le meilleur iPhone d’Apple, l’iPhone 13, a à peine quelques semaines, mais nous envisageons déjà comment Apple peut tirer parti de son succès avec le prochain iPhone, l’iPhone 14. Prévu pour faire ses débuts en 2022, le nouvel iPhone 14 apporterait une refonte surprenante qui rappelle les iPhones d’autrefois, voici ce que nous pensons savoir.

Nom

Apple s’en tient à son calendrier de dénomination depuis quelques années maintenant, et il ne semble pas y avoir de signe de retour aux mises à niveau “S” d’antan. Comme vous êtes sur le point de le découvrir, nous nous attendons à un grand changement de conception avec le prochain iPhone, donc 13S n’aurait pas vraiment de sens de toute façon. C’est l’iPhone 14.

Concevoir

La plupart de ce que nous savons sur le prochain iPhone est basé sur le design, grâce à une grosse fuite de septembre de Jon Prosser. De ce rapport :

Selon les rendus fournis par Prosser sur la base des informations qu’il a vues, l’iPhone de l’année prochaine verra apparemment la fin de la fameuse bosse de caméra de l’iPhone. Au lieu de cela, il sera juste plus épais pour masquer la bosse de la caméra et éventuellement améliorer la durée de vie de la batterie. Cependant, Prosser dit qu’il n’a pas d’informations sur les composants internes du téléphone et qu’il n’a vu que la conception de l’appareil.

Selon Prosser, l’iPhone n’aura pas de bosse d’appareil photo, mais plutôt un dos en verre affleurant et un châssis en titane. De plus, l’encoche est apparemment en voie de disparition au profit d’une caméra frontale perforée, du moins pour les modèles Pro.

Des modèles

L’iPhone 13 mini devrait être le dernier mini iPhone. Au lieu de cela, l’année prochaine, Apple abandonnerait le petit iPhone au profit d’un deuxième iPhone standard de taille maximale. A partir de juillet

Une source a déclaré à Nikkei Asia qu'”il est à peu près décidé qu’il n’y aura pas de Mini l’année prochaine”. Selon les rapports précédents, il est également affirmé qu’Apple envisage d’adopter à la place un deuxième iPhone “Max”. Le téléphone de 6,7 pouces serait un grand iPhone plus rentable avec le même facteur de forme que l’iPhone 12 Pro Max mais avec moins de fonctionnalités premium.

Ming-Chi Kuo a fait un rapport similaire, déclarant que « nous prévoyons que le nouvel iPhone 2H22 aura 4 modèles, à savoir les modèles haut de gamme de 6,7 pouces et 6,1 pouces, et les modèles bas de gamme de 6,7 pouces et 6,1 pouces. “

Processeur

Apple continue d’ajouter chaque année de nouvelles puces A ‘+1’ à l’iPhone, introduisant cette année l’A15 Bionic. Attendez-vous à un A16 l’année prochaine avec plus d’améliorations de performances.

Affichage

L’iPhone 13 Pro dispose d’un écran ProMotion 120 Hz, et il serait donc logique qu’Apple ajoute cette fonctionnalité à toute la gamme d’iPhone l’année prochaine. Cependant, Ross Young de DSCC dit que ce n’est pas le cas, avec un écran LTPS à 60 Hz restant dans l’iPhone standard. Cependant, Apple pourrait mettre à niveau l’écran d’autres manières, comme il l’a fait cette année avec le Super Retina Display XDR.

Espace de rangement

Selon les rapports, Apple ajoutera une nouvelle configuration de stockage de 2 To à l’iPhone l’année prochaine. Probablement pour le modèle Pro, cela pourrait voir le stockage de base de ces téléphones augmenter, et pourrait même voir les débuts de 1 To dans l’iPhone standard.

Batterie

Selon Ross Young de DSCC, l’iPhone 14 aura des batteries plus grosses à tous les niveaux, augmentant la capacité et alimentant plus de fonctionnalités.

Concernant les fuites de l’iPhone 14, c’est super à voir. Nous avons montré sous le panneau Face ID dans les modèles 2022 Pro en juin… Nous avons également montré la gamme 2023. pic.twitter.com/dGcm5n0bEO – Ross Young (@DSCCRoss) 8 septembre 2021

Connectivité

L’iPhone 14 comportera la 5G comme ses prédécesseurs et pourrait commencer à prendre en charge davantage de pays, comme l’a fait l’iPhone 13. Les rapports de communication par satellite pour les urgences ne se sont pas matérialisés avec l’iPhone 13, ce qui pourrait également être une autre caractéristique à surveiller.

Prix

Avec une rumeur de stockage de 2 To et la possibilité d’un modèle de stockage de base plus grand, il est possible que l’iPhone de l’année prochaine soit plus cher que la version actuelle. Cependant, Apple nous a surpris en gardant le prix le même cette année, le baissant même à certains endroits par rapport à l’iPhone 12.

Date de sortie

Apple est revenu au cycle de publication de septembre après un retard ponctuel l’année dernière. Attendez-vous à l’iPhone 14 dans environ un an. Zut, nous pourrions même avoir un événement de lancement en personne l’année prochaine !