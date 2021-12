iPhone 14 à venir avec un appareil photo principal de 48 MP, iPhone 15 pour obtenir un objectif périscope : rapport

Les deux caméras offriront des performances améliorées avec les améliorations prévues.



Apple devrait améliorer les performances de l’appareil photo de ses futurs iPhones. Selon l’analyste notable d’Apple, Ming-Chi Kuo, l’iPhone 14 et l’iPhone 15 sont apparemment en ligne pour obtenir des mises à jour importantes de l’appareil photo. L’iPhone 14, qui devrait sortir en 2022, devrait disposer d’un capteur de 48 mégapixels par rapport à l’appareil photo existant de 12 mégapixels de l’iPhone 13. L’iPhone 15, quant à lui, aura un objectif en forme de périscope, selon l’analyste. Les deux caméras offriront des performances améliorées avec les améliorations prévues.

Kuo (via .) a prédit les améliorations dans la récente note des investisseurs, la deuxième fois après avoir parlé de l’avancement de l’appareil photo de 48 mégapixels et de la prise en charge des rapports vidéo 8K en avril avec le prochain modèle d’iPhone.

Les iPhones ont actuellement un capteur principal de 12 mégapixels et une prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K. Avec une mise à jour du capteur de 48 mégapixels, l’appareil photo pourrait donner de meilleurs détails dans les images, les vidéos et même des améliorations de la lumière améliorant leur résultat global.

Un autre analyste, Jeff Pu, s’est également mis d’accord sur les mêmes prévisions de mise à niveau de l’appareil photo que Kuo, c’est-à-dire un appareil photo grand angle de 48 mégapixels sur l’iPhone de l’année prochaine. Pu, cependant, pense que le nouvel appareil photo sera limité aux modèles iPhone 14 Pro, tandis que les variantes standard de l’iPhone 14 seront équipées d’appareils photo standard de 12 mégapixels.

Quant à l’objectif périscope, il devait faire partie de la série iPhone 13 et devait plus tard arriver en 2022, mais Kuo dit qu’il viendra avec l’iPhone 15 à la fin de 2023.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.