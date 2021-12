iPhone 14 : voici ce que nous savons à ce jour sur les nouvelles fonctionnalités

Même si l’iPhone 13 est toujours le petit nouveau, les rumeurs ont déjà brossé un tableau de ce à quoi s’attendre du soi-disant iPhone 14. Nous nous attendons à ce que l’iPhone 14 soit introduit en septembre 2022, et les rumeurs suggèrent que nous pourrions voir une refonte majeure, de nouvelles fonctionnalités et plus encore. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons toutes les rumeurs sur l’iPhone 14 jusqu’à présent.

Comment s’appellera l’iPhone 14 ?

Étant donné que l’iPhone introduit en 2021 était en effet marqué comme l’iPhone 13, nous nous attendons à ce que l’iPhone 2022 soit l’iPhone 14. Reste à savoir si Apple reviendra ou non à la marque «S», mais des rumeurs indiquent que l’iPhone 2022 sera être une mise à niveau suffisamment importante pour justifier un nouveau numéro.

Il est également possible qu’Apple abandonne complètement les numéros de la gamme iPhone et que les nouveaux iPhones soient désignés simplement par leur taille, « Pro » ou non-Pro, et leur année. Cela correspondrait à ce qu’Apple a fait à la gamme iPad au cours des dernières années.

Les noms marketing d’Apple restent secrets jusqu’à la dernière minute. Cela signifie que nous devrons attendre jusqu’en 2022 pour en savoir plus sur le nom officiel de la sortie de cette année.

Quelles sont les caractéristiques et les spécifications de l’iPhone 14 ?

Pas d’encoche

Le plus gros changement auquel nous nous attendons actuellement avec l’iPhone 2022 est la suppression de l’encoche. Le design de l’encoche a été introduit pour la première fois avec l’iPhone X, et il est resté le même depuis lors. L’encoche est l’endroit où Apple abrite ses capteurs pour des choses comme Face ID.

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, rapporte qu’Apple baissera d’un cran en 2022, à commencer par l’iPhone 14 Pro haut de gamme. Kuo décrit le changement de conception comme une « conception perforée ». Pendant ce temps, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé que l’iPhone 14 devrait présenter une « refonte complète ».

De plus, Kuo dit que la conception des perforations ne se concrétisera que si le prototypage et la production d’Apple se déroulent comme prévu. L’objectif actuel d’Apple est d’apporter la conception perforée uniquement aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max haut de gamme. En tant que tel, l’iPhone 14 standard conservera la conception de l’encoche à moins qu’Apple ne dépasse les objectifs de rendement du produit.

Si la conception perforée vous semble familière, c’est parce qu’elle est actuellement utilisée sur de nombreux produits phares Android haut de gamme. Il est logique qu’Apple adopte ce design avec l’iPhone 14.

YouTuber et leaker Jon Prosser a également corroboré la conception des perforations, affirmant avoir vu des images réelles de l’iPhone 14 Pro Max sans encoche.

Sur l’iPhone 14 Pro, le « punch-hole » abriterait la caméra actuellement située dans l’encoche. Ce qui reste flou, c’est le sort de Face ID. Il est possible qu’Apple abandonne Face ID au profit d’un Touch ID sous-écran.

Voici la technologie actuellement située dans l’encoche de l’iPhone :

Caméra infrarouge Projecteur d’éclairage Capteur de proximité Capteur de lumière ambiante Haut-parleur Microphone Caméra frontale Projecteur de points

C’est beaucoup de technologie à placer ailleurs, il sera donc intéressant de voir comment Apple s’en sort.

ID tactile

Alors que les premières rumeurs sur l’iPhone 14 indiquaient qu’Apple apporterait Touch ID sous-écran à l’iPhone, cela ne semble plus être le cas. Des rapports plus récents de Ming-Chi Kuo suggèrent qu’Apple a été contraint de reporter le Touch ID sous-affichage à 2023 à la place.

Selon Kuo, Apple a fait face à des « progrès de développement inférieurs aux attentes » dans son travail d’intégration de Touch ID dans l’écran de l’iPhone. Il est également possible qu’Apple adopte une approche moins ambitieuse et intègre Touch ID dans le bouton d’alimentation de l’iPhone, similaire à celui de l’iPad Air et de l’iPad mini.

Pas de bosse de caméra

Selon Prosser, au moins certains modèles de l’iPhone 14 ne comporteront pas de bosse d’appareil photo. Actuellement, l’iPhone présente une bosse d’appareil photo en saillie en raison de la conception mince de l’iPhone et de l’épaisseur nécessaire des composants de l’appareil photo.

Prosser dit qu’Apple pourra renoncer à l’appareil photo avec l’iPhone 14 en rendant l’iPhone lui-même plus épais.

Améliorations de la caméra

L’iPhone 14 inclura également des améliorations spectaculaires de la caméra frontale, selon Kuo. Le plus grand changement sera la mise à niveau des fonctions de mise au point automatique de la caméra frontale. Plus de détails ici ne sont pas clairs, mais la caméra frontale de l’iPhone a du chemin à parcourir pour rattraper la caméra arrière.

En ce qui concerne la caméra arrière, Kuo dit que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront mis à niveau vers 48 mégapixels, une augmentation par rapport au capteur de 12 mégapixels de l’iPhone 12.

Bien que le capteur soit de 48 mégapixels, il est possible que les images de sortie de l’iPhone aient toujours une résolution de 12 mégapixels. Semblable à certains téléphones Android, Apple pourrait utiliser un algorithme de mise à l’échelle intelligent qui prend les données brutes de 48 mégapixels et crée une image de sortie de 12 mégapixels avec plus de détails et moins de bruit.

Kuo pense que le système de caméra vidéo sera également mis à niveau pour l’iPhone 14, prenant en charge l’enregistrement 8K pour la première fois.

Tailles d’écran

Kuo prédit également que l’iPhone 14 n’inclura pas de facteur de forme « mini » comme l’iPhone 12 et l’iPhone 13. Au lieu de cela, Kuo suggère qu’Apple proposera quatre iPhones dans deux tailles d’écran différentes : 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Il pourrait donc s’agir par exemple de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Max, puis de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Il sera malheureux de voir le facteur de forme de 5,4 pouces abandonné après deux ans, mais les rapports indiquent que l’appareil ne s’est pas vendu aussi bien qu’Apple l’avait prévu.

Sans port

Depuis plusieurs années, des rapports suggèrent qu’Apple pourrait introduire un iPhone sans port. Cet iPhone ne serait pas doté d’un port Lightning, mais serait entièrement sans fil. La rumeur disait que cela arriverait en 2021, mais cela ne s’est pas produit.

Par conséquent, il est possible que l’iPhone 14 soit le premier iPhone disponible sans port Lightning. Au lieu de Lightning, l’iPhone 14 prendrait en charge le chargement sans fil ainsi que la toute dernière technologie MagSafe d’Apple. Apple est susceptible d’effectuer ce changement dans le haut de gamme en premier avec le 14 Pro. Les modèles bas de gamme suivront au cours des prochaines années.

Puce et vitesse

Alors que certaines rumeurs avaient anticipé que l’iPhone 14 pourrait utiliser une nouvelle puce produite à l’aide de la technologie 3 nanomètres, cela ne devrait plus être le cas. Actuellement, le partenaire de puce d’Apple, TSMC, devrait utiliser un processus de fabrication amélioré de 5 nm pour la puce de l’iPhone 14, probablement appelé A16.

À l’exception de l’iPhone 12, qui a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19, les nouveaux iPhones phares sont généralement annoncés et commercialisés en septembre. L’iPhone 14 sortira au cours du second semestre 2022, selon Kuo. À ce titre, la gamme iPhone 14 devrait être annoncée en septembre 2022.

Kuo prédit également que l’iPhone 14 Max, ou quel que soit son nom, coûtera moins de 900 USD.

Que pensez-vous des rumeurs concernant l’iPhone 14 jusqu’à présent ? Envisagez-vous d’effectuer une mise à niveau ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

