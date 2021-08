Le port d’un masque facial rend généralement l’identification faciale de l’iPhone inutilisable. Même si cela ressemble à un problème du premier monde, il y a beaucoup de gens, y compris des professionnels de la santé, qui apprécieraient Face ID sur iPhone pour travailler tout en portant un équipement de protection. Lisez la suite pour savoir comment utiliser Face ID avec un masque, y compris la possibilité de déverrouiller votre iPhone avec Apple Watch lorsque Face ID détecte que vous portez un masque.

Des chercheurs du laboratoire Xuanwu de Tencent (via le Wall Street Journal) ont découvert que vous pouvez souvent entraîner Face ID à reconnaître que vous portez un masque si vous configurez le système biométrique tout en portant un demi-masque.

Le didacticiel mentionne le pliage d’un masque en deux et le processus de configuration de Face ID. Lors de nos tests, cela a fonctionné, mais pas de manière très cohérente.

Chez ., nous avons trouvé que la méthode la plus cohérente consistait à utiliser un demi-masque pour la configuration principale de l’identification du visage ainsi qu’à faire/refaire l’apparence alternative avec un demi-masque de l’autre côté de votre visage pour offrir les meilleurs résultats de déverrouillage.

Pour sa part, Apple a déclaré au Wall Street Journal :

“Face ID est conçu pour fonctionner avec vos yeux, votre nez et votre bouche visibles”, a déclaré une porte-parole d’Apple dans un communiqué.

Mais si la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque peut vous être utile, même s’il ne s’agit pas d’un taux de déverrouillage de 100 %, essayez les étapes ci-dessous.

Et avec cette option, nous verrons comment utiliser la fonction de déverrouillage de l’iPhone Apple Watch qui est arrivée pour la première fois avec iOS 14.5.

iPhone : Comment utiliser Face ID avec un masque

Avec Apple Watch

Assurez-vous que vous utilisez iOS 14.5 sur iPhone et watchOS 7.4 sur Apple Watch ou version ultérieure Sur iPhone, accédez à Paramètres> Face ID et code d’accès Balayez vers le bas et sous Déverrouiller avec Apple Watch, appuyez sur la bascule à côté d’Apple Watch Now lorsque Face ID détecte vous portez un masque, votre iPhone utilisera Apple Watch pour le déverrouiller Lire la suite ici pour voir comment cela fonctionne

Sans Apple Watch

Se diriger vers Paramètres > Identité faciale et code d’accès

Vous pouvez soit essayer de faire la première étape en tant que Apparence alternative ou choisissez de Réinitialiser l’identifiant du visage

Une fois que vous avez choisi Configurer Face ID ou Configurer une apparence alternative, pliez votre masque en deux et maintenez-le près de votre visage. Si votre iPhone indique « Visage obstrué », éloignez lentement votre masque du centre de votre visage jusqu’à ce qu’il vous demande de « bouger lentement la tête pour compléter le cercle » (Xuanwu Lab recommande couvrant juste le bout de votre nez ; couvrez-vous trop et vous obtiendrez une erreur) Effectuez deux scans de votre visage avec le masque plié dans la même orientation Vous devriez voir « Face ID is now set up » Mettez votre masque, couvrant tout votre visage, testez si cela fonctionne pour déverrouiller votre iPhone

Voici à quoi ressemblent ces étapes :

Partie 2 (facultatif)

Si Face ID ne fonctionne pas de manière cohérente après avoir effectué la configuration de Face ID avec un masque plié, revenez à Paramètres > Identité faciale et code d’accès

Robinet Configurer l’apparence alternative (si vous avez choisi une alternative pour l’étape 1 ci-dessus, vous devrez réinitialiser l’identification du visage et refaire la partie 1 pour le visage principal, et faire la partie 2 comme apparence alternative) Pliez le masque et placez-le de l’autre côté de votre visage que vous ne l’avez fait pour la partie 1 Effectuez les deux analyses de configuration de Face ID Mettez votre masque en couvrant tout votre visage Testez si cela fonctionne. Face ID devrait toujours fonctionner lorsque vous ne portez pas votre masque également

