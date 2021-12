iPhone en 2021 : Une année de consolidation tranquille face à l’adversité

Même si l’iPhone 13 a remplacé l’iPhone 12 en tant que meilleur iPhone d’Apple en 2021, à bien des égards, cette année a été difficile pour le smartphone phare d’Apple.

Le matériel dans une année difficile

Lorsque Apple a sorti l’iPhone 12 l’année dernière, il semblait inévitable que l’entreprise ne soit pas en mesure de faire un bond similaire deux années de suite. C’est en partie parce que c’est ainsi qu’Apple l’a toujours fait. Malgré son nom, l’iPhone 13 était une année « 12S ». Cela ne veut pas dire que les années « S » ne sont pas de bonnes années, certaines des meilleures fonctionnalités de l’iPhone sont arrivées au cours des années « S » (Touch ID, l’appareil photo 12MP, etc.). C’est juste pour dire que malgré le nom, nous savions que l’iPhone 13 serait à bien des égards le produit d’une année de consolidation. Apple a pris une décision de conception audacieuse avec l’iPhone 12, en revenant aux bords nets et carrés de l’ancien et en remontant le temps sur quelques années de bonté tout aussi audacieuse, élégante et arrondie.

Alors que le nouvel iPhone 13 d’Apple n’a peut-être pas beaucoup changé à l’extérieur, à l’exception de très belles nouvelles couleurs, c’était une autre histoire sous le capot. Le nouveau processeur A15 d’Apple montre qu’Apple continue de dominer la scène des processeurs mobiles, de sorte que le processeur de l’iPhone n’est vraiment plus un problème maintenant. Lorsqu’Apple sort un iPhone, nous ne parlons même plus vraiment du processeur, nous savons simplement que le processeur sera génial, fera tout ce dont nous avons besoin et ne sera jamais un goulot d’étranglement pour l’expérience utilisateur de quiconque. Ce qui est plutôt sympa quand on y pense.

Le superbe nouvel écran iPhone 13 d’Apple me donne beaucoup d’espoir pour l’avenir. J’ai absolument adoré avoir 120 Hz sur le nouvel iPhone, et même si ce n’est pas quelque chose que j’ai tendance à regarder régulièrement, je sais que je ne pourrais jamais revenir à un maigre 60 Hz.

Sur l’ensemble de la gamme, ce fut une excellente année pour la photographie et les appareils photo sur iPhone, ainsi que pour la durée de vie de la batterie. Comme je l’ai mentionné, cela n’allait jamais être une année record pour l’iPhone, car c’est vraiment la façon dont cela a toujours été avec Apple et l’iPhone. Dans une année de tant d’incertitudes, Apple a choisi de s’en tenir à la formule de 2020 qui fonctionnait si bien : quatre iPhones, trois tailles, deux Pro, deux pas, un an, puis tout recommencer. Bien sûr, vous pouvez être excité pour l’année prochaine, car une année de consolidation ouvre généralement la voie à des mouvements assez audacieux pour la prochaine, alors faites attention à 2022.

Ce n’était pas seulement une année difficile pour nous, mais aussi une année difficile pour l’iPhone, notamment parce que l’iPhone était très difficile à obtenir pour beaucoup de gens. Il a été question de rupture d’approvisionnement, d’Apple déplaçant des pièces de l’iPad vers l’iPhone pour suivre le rythme, puis quand tout s’est stabilisé, il s’est avéré qu’Apple réduisait en fait la production parce qu’il avait surestimé la demande.

Hors du terrain

À bien des égards, de nombreux changements ont été apportés à l’iPhone cette année, car Apple a lutté contre les forces tourbillonnantes d’enquêtes antitrust, de législation, d’enquêtes et, bien sûr, du procès d’Epic Games.

Apple est confronté à une pression externe de presque tous les côtés pour modifier fondamentalement la façon dont il fait des affaires sur l’iPhone via iOS et son App Store. Le procès d’Epic Games – qui a débuté l’année dernière à la suite de la débâcle du correctif Fortnite, Nineteen Eighty-Fortnite et tout ce jazz – a conclu son premier tour avec Apple qui a battu Epic Games devant les tribunaux. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a statué en faveur d’Apple sur tous les chefs d’accusation du procès d’Epic, sauf un. Une victoire éclatante dans laquelle le tribunal a statué qu’Apple n’avait pas le monopole de la distribution d’applications sur iOS, ni sur les transactions mobiles liées aux jeux.

Cependant, le tribunal a décidé qu’Apple devrait arrêter certaines de ses mesures anti-direction les plus strictes et que les développeurs devaient être autorisés à ajouter des liens vers d’autres méthodes de paiement externes en dehors de l’App Store intégré à l’application. Cependant, une cour d’appel a ensuite retardé la mesure car Apple a déclaré que cela bouleverserait trop son modèle commercial. La société a déclaré que cette décision pourrait éventuellement compromettre la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, ainsi que saper fatalement la décision du tribunal selon laquelle elle avait effectivement le droit de percevoir une commission sur toutes les transactions activées par iOS.

Bien entendu, les deux parties ont également fait appel des décisions. Apple a fait appel parce qu’il était allé trop loin dans l’annulation de son modèle commercial App Store et iPhone et Epic Games a fait appel parce qu’ils ont totalement perdu.

À bien des égards, les batailles législatives en cours dans divers théâtres du monde affectent tous les utilisateurs d’iPhone tout autant que le matériel qu’Apple choisit de mettre dans ses appareils, et s’il utilise tel ou tel appareil photo dans ses téléphones.

Si Epic Games et les législateurs font ce qu’ils veulent, l’écosystème de l’App Store tel que nous le connaissons sera modifié à jamais. Fini le système de paiement unique et uniforme d’autrefois, où vous pouvez gérer vos abonnements en un seul endroit, suivre les remboursements et les paiements, et entrer un ensemble de données de carte bancaire détenues en un seul endroit par une entreprise. Bien sûr, au cœur de ce débat se trouve l’argent, où il devrait être dépensé et qui devrait récolter les fruits de l’écosystème iOS et de plus d’un milliard de clients iPhone qu’Apple a construit avec l’aide de développeurs dont les applications fabriquent l’iPhone. une plate-forme mobile attrayante pour beaucoup.

Il est probable que cette bataille juridique durera de nombreuses années et pourrait ne jamais atteindre le résultat concluant qu’Epic Games ou Apple espèrent. J’ai toujours soutenu que les solutions à des problèmes comme celui-ci sont mieux trouvées par les entreprises qui créent ces produits et les clients qui les utilisent – et non par des législateurs déconnectés. Vous savez, le genre que vous voyez dans les vidéos demandant aux PDG de la technologie comment Facebook gagne de l’argent et pourquoi Mark Zuckerberg permet à la désinformation de se répandre sur Facebook.

En résumé

La vérité est que nous n’avons pas obtenu grand-chose de l’iPhone cette année. Nous avons eu un iPhone, et c’était un peu mieux que le précédent, mais pas une mise à niveau de pare-chocs comme l’était l’iPhone 12. C’était formidable pour certains, suffisant pour d’autres, et pour beaucoup plus probablement une chance d’attendre de voir ce que 2022 a en réserve.