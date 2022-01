iPhone pliable en préparation, mais pas de date de sortie à venir

Si les rumeurs qui circulent sur Internet sont vraies, Apple s’apprête à vivre une année passionnante en 2022. C’est peut-être enfin l’année où Apple abandonne l’encoche en faveur d’un affichage perforé sur l’iPhone 14. Nous pouvons également voir des iPad avec recharge sans fil, une Apple Watch robuste et un casque de réalité mixte. Mais pour autant d’appareils qu’Apple a en réserve pour 2022, l’iPhone Fold n’en fait probablement pas partie. Un leaker fiable dit qu’Apple est encore loin d’annoncer une date de sortie pour l’iPhone pliable.

Il ne fait aucun doute qu’Apple s’est penché sur les téléphones pliables. Apple est rarement le premier à sauter sur une tendance, mais l’entreprise ne tarde pas à plonger. Par exemple, l’iPhone 14 aurait le même écran perforé que la plupart des appareils Android modernes.

Dans cet esprit, nous nous tournons vers DylanDKT, qui partage souvent des fuites Apple précises sur Twitter. Selon Dylan, les débuts tant attendus de l’iPhone pliable sont bel et bien en cours de développement. Mais Apple n’a pas l’intention de lancer l’appareil au public de si tôt :

Pour ceux qui sont curieux de connaître un iPhone pliable, Apple travaille et teste définitivement plusieurs prototypes contenant des écrans pliables. Cependant, trop de compromis existent encore avec la technologie d’affichage pliable. Il existe également des inquiétudes quant à savoir si les smartphones pliables continueront à avoir une place sur le marché ou tomberont en désuétude. Par conséquent, Apple a l’intention d’observer attentivement le marché et de corriger les erreurs de ses concurrents. Alors que d’autres fabricants itèrent sur des produits qui sont apparemment en version bêta, Apple tient à s’assurer que la conception n’est pas une régression par rapport au facteur de forme actuel de l’iPhone. Ils sont intéressés à jouer sur le long terme pour voir comment la technologie progresse.

Cela a autant de sens que n’importe quelle rumeur récente sur l’iPhone Fold. Apple a déjà raté le coche en étant l’un des premiers du marché à proposer un smartphone pliable. À ce stade, Apple a décidé d’attendre et de voir comment le marché réagit. Apple préfère regarder Samsung et d’autres rivaux se battre avec des appareils à moitié cuits plutôt que d’entrer dans la mêlée maintenant. Du moins, c’est ce que suggère la dernière missive de Dylan.

Autres rumeurs récentes d’iPhone pliable

Dylan n’est pas la seule source de rumeurs sur l’iPhone Fold. En septembre dernier, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré dans une note aux investisseurs qu’Apple ne lancerait pas d’iPhone pliable avant 2024. Il a également affirmé que le téléphone serait doté d’un écran de 8 pouces avec une résolution de 3200 x 1800.

Dylan et Kuo pensent tous deux que nous attendrons un certain temps avant de mettre la main sur un iPhone pliable. Si le Galaxy Fold et le Motorola razr remanié continuent de gagner du terrain, attendez-vous à ce qu’Apple accélère le développement du soi-disant iPhone Fold. En attendant, si la tendance des téléphones pliables passe, il y a de fortes chances que l’iPhone pliable ne voie jamais le jour.