iPhone SE 3 toujours basé sur iPhone 8 ; nom improbable SE Plus

Bien qu’il y ait eu une affirmation sommaire selon laquelle l’iPhone SE 3 sera basé sur l’iPhone XR, toutes les sources fiables indiquent une mise à jour de conception beaucoup moins intéressante. Un nouveau rapport réitère aujourd’hui que l’iPhone SE 2022 aura toujours un écran de 4,7 pouces, indiquant fortement qu’il restera basé sur le facteur de forme de l’iPhone 8.

Il y a aussi une suggestion qu’il pourrait s’appeler le SE Plus, mais il s’agit très probablement d’un malentendu…

Fond

En juin, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que l’iPhone SE de troisième génération serait lancé en 2022 et que la conception resterait en grande partie inchangée, alors qu’il y aurait des améliorations significatives en interne.

Kuo pense que les deux grandes mises à niveau seront la 5G et un processeur mis à niveau, avec le nouvel iPhone d’entrée de gamme à venir en 1H 2022 […] Après l’arrivée de la 5G sur la gamme iPhone 12 d’Apple l’automne dernier, l’iPhone SE gagnerait la radio cellulaire de nouvelle génération serait un gros problème car ce serait le premier iPhone d’entrée de gamme de la société avec la technologie. Kuo réitère que l’iPhone SE 2022 aura une conception similaire à celle de l’iPhone SE de 4,7 pouces existant, l’autre changement majeur étant une mise à niveau du processeur.

Cela a été soutenu par l’analyste de l’affichage, qui a déclaré que même si nous verrions un design perforé arriver en 2023, l’iPhone SE 3 resterait fidèle au design basé sur l’iPhone 8.

Un site chinois a affirmé la semaine dernière que le facteur de forme serait plutôt basé sur le XR, mais nous n’avons pas accordé autant de crédit.

Dernières nouvelles sur l’iPhone SE 3

Ross Young a réitéré aujourd’hui l’absence de tout changement de conception significatif.

Nous entendons maintenant que le prochain iPhone LCD sera introduit en 2022 et appelé SE Plus avec le même écran LCD de 4,7 pouces que le 8 avec 5G.

La seule partie de cette affirmation qui semble peu probable est le nom. Alors que « Plus » pourrait faire référence aux vitesses plus élevées offertes par la 5G, Apple a historiquement utilisé la marque Plus pour les modèles avec des écrans plus grands, donc cela n’aurait pas beaucoup de sens pour un autre modèle de 4,7 pouces. Il semble plus probable qu’il s’agisse d’un malentendu et que le nom Plus – s’il est exact – est réservé à un modèle supposé de 6,1 pouces en 2023 ou 2024.

Alors qu’un expert de l’affichage aurait une bonne visibilité sur la chaîne d’approvisionnement de l’affichage, il est moins probable qu’il ait un aperçu des noms de produits prévus.

Cela dit, tous les noms de produits Apple ne sont pas cohérents ou logiques, et la société est depuis passée à la marque Max pour les iPhones à écran plus grand, de sorte que la possibilité ne peut pas être entièrement écartée.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :