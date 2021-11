iPhone tout verre, Apple Watch, tour Mac Pro – brevet accordé

Jony Ive a longtemps évoqué l’idée d’un iPhone tout en verre, surnommé «une seule dalle de verre» – et la société a maintenant obtenu un brevet pour un design potentiel, ainsi qu’une Apple Watch et une tour Mac Pro en verre.

L’illustration de l’iPhone tout en verre est la plus détaillée, montrant des écrans des deux côtés, ainsi que des boutons tactiles fonctionnels sur les bords…

Les brevets sont généralement rédigés dans les termes les plus généraux, ce qui fait que le résumé d’Apple (repéré par Patently Apple) sonne un peu comme s’il prétend avoir inventé le concept d’une boîte en verre.

Un dispositif électronique comprend une enceinte en verre à six côtés définissant un volume intérieur et comprenant un premier élément en verre et un second élément en verre. Le premier élément en verre définit au moins une partie d’un premier côté principal de l’enceinte en verre à six côtés, au moins une partie d’un côté périphérique de l’enceinte en verre à six côtés, une première région le long du côté périphérique et ayant une première épaisseur , et une seconde région le long du côté périphérique et ayant une seconde épaisseur différente de la première épaisseur. Le deuxième élément en verre est fixé au premier élément en verre et définit au moins une partie d’un deuxième côté principal de l’enceinte en verre à six côtés. Le dispositif électronique comprend en outre un écran tactile à l’intérieur du volume intérieur et positionné adjacent à au moins une partie de chacun des six côtés de l’enceinte en verre à six côtés.

De même, les applications potentielles sont décrites en termes généraux, incluant également les ordinateurs portables et les tablettes.

Les appareils électroniques grand public modernes prennent de nombreuses formes et ont de nombreuses utilisations et fonctions. Les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, par exemple, offrent aux utilisateurs divers moyens d’interagir avec d’autres personnes, ainsi que d’accéder à des informations, de travailler, de jouer à des jeux, etc. De tels dispositifs utilisent des boîtiers pour loger des composants électriques délicats, pour permettre à un utilisateur d’interagir facilement avec et d’utiliser le dispositif, et de fournir une forme, un facteur de forme et une apparence générale souhaités pour le dispositif. Les boîtiers pour dispositifs électroniques peuvent être formés de diverses manières et en utilisant divers matériaux. Par exemple, les boîtiers peuvent être constitués de plastique ou de métal […]

Un dispositif électronique comprend une enceinte comprenant un élément en verre monolithique définissant au moins une partie de chacune d’une première paroi définissant une première surface principale de l’enceinte, une deuxième paroi définissant une deuxième surface principale de l’enceinte, et quatre parois périphériques définissant quatre surfaces de l’enceinte. Le dispositif électronique peut également comprendre un affichage à l’intérieur de l’enceinte et adjacent à au moins une partie de la première paroi et au moins une partie d’une première paroi périphérique des quatre parois périphériques, et un système de détection tactile à l’intérieur de l’enceinte et configuré pour détecter le toucher entrées appliquées à l’enceinte.