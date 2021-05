IPL 14 a vu une augmentation de 2% des volumes publicitaires moyens au cours des 22 premiers matchs: TAM Sports

Au cours de l’IPL 14, le nombre total de recommandations de célébrités a augmenté de 3% par rapport à IPL 13.

Malgré la controverse autour de la tenue de la Premier League indienne (IPL) au milieu de la pandémie mortelle de coronavirus, IPL 14 a enregistré une augmentation de 2% des volumes publicitaires moyens au cours des 22 premiers matches par rapport à IPL 13, selon les données publiées par AdEx Inde, une division de TAM Media Research. Selon le rapport, le décompte des catégories a augmenté de 10%, tandis que le nombre d’annonceurs et de marques a diminué de 3% et 9% respectivement dans IPL 14 par rapport à IPL 13.

Suivant la tendance de l’année dernière, les jeux électroniques sont apparus parmi les annonces les plus populaires dans la catégorie la plus annoncée avec une part de 11%. Viennent ensuite les boissons gazeuses aérées et Ecom-Education avec une part de 6% de la tarte publicitaire. Au cours des 22 premiers matchs de l’IPL 14, les cinq premières catégories représentaient collectivement plus de 30% du volume global d’annonces.

De cela, Sporta Technologies, la société mère de Dream11, est devenue le plus gros dépensier avec 5% de part du graphique des volumes d’annonces, suivie de Just Dial, Epx Uptech, Parle Agro et FX Mart avec 4% de part chacun. Les cinq principaux annonceurs ont contribué à hauteur de 21% des volumes d’annonces au cours des 22 premiers matchs de l’IPL 14. Sporta Technologies et FX Mart font partie des cinq principaux annonceurs qui étaient communs entre IPL 14 et IPL 13.

Sans surprise, Dream11 est devenue la marque la plus annoncée avec une part de volume publicitaire de 5%, suivie de Jdmart, UPStox et Phonepe avec une part de 4% chacune. Les cinq premières marques représentaient 20% des volumes d’annonces lors des 22 premiers matchs d’IPL 14. Pendant ce temps, Dream11.com et Phonepe figuraient parmi les cinq premières marques communes entre IPL 14 et IPL 13.

Selon le rapport TAM, 80% des annonceurs ont préféré une durée d’annonce de 10 à 20 secondes pour la marque, tandis que 19% ont opté pour une durée d’annonce de 21 à 30 secondes pendant les pauses publicitaires.

Il est intéressant de noter que la part totale des publicités approuvées par des célébrités dans IPL 14 s’élève à 48%, les publicités non célébrées dominant avec 52% du total des publicités. De ce fait, les acteurs de cinéma ont mené dans l’approbation des marques avec 49% de part des volumes publicitaires, suivis par les sportifs avec 37% de part pendant l’IPL 14.

Au cours de l’IPL 14, le nombre total de recommandations de célébrités a augmenté de 3% par rapport à IPL 13. De même, le nombre de personnalités sportives a augmenté de 5% au cours des 22 premiers matchs de l’IPL 14. Cependant, le nombre de marques utilisant l’approbation de célébrités a diminué. de 3% alors que les annonceurs ont augmenté de 2% lors des 22 premiers matchs d’IPL 14 par rapport à IPL 13.

Lire aussi: MediaCom nomme Shekhar Sharma et Averill Sequeira

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.