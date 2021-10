IPL 2021 : Après le CSK, quelle équipe atteint les playoffs ? De Dhoni, le finisseur, à Sehwag révélant des secrets, voici les principales mises à jour IPL

Les Chennai Super Kings ont déjà assuré leur place en séries éliminatoires avec une victoire sur les Sunrisers Hyderabad assiégés. (Twitter/Chennai Super Kings)

La Premier League indienne approche de la fin des affaires après sa reprise aux Émirats arabes unis après un arrêt brutal dû à la deuxième vague de Covid-19 en Inde plus tôt cette année. Les Super Kings de Chennai ont déjà assuré leur place en playoffs avec une victoire sur les Sunrisers Hyderabad assiégés, déjà éliminés de la compétition, jeudi, laissant six équipes se battre pour les quatre places restantes.

Les Delhi Capitals sont bien placés pour atteindre les playoffs, suivis de près par les Royal Challengers Bangalore. La dernière place est vivement disputée par les Kolkata Knight Riders et les cinq fois champions des Indiens de Mumbai, tous deux avec 10 points, et les Punjab Kings et les Rajasthan Royals, avec huit points chacun.

Mis à part la lutte pour les positions en séries éliminatoires, l’IPL fait toujours l’actualité en dehors du terrain. Voici ce qui fait des vagues dans la ligue de cricket la plus riche du monde aujourd’hui :

Dhoni dhamaka

Le skipper des Chennai Super Kings, Mahendra Singh Dhoni, a éliminé la rouille du ring pour mener son équipe aux éliminatoires pour la 11e saison. Dhoni écrase les points gagnants contre les Sunrisers Hyderabad avec un six, rappelant son coup gagnant lors de la finale de la Coupe du monde de cricket ICC contre le Sri Lanka en 2011. Le tir “dhamaka” de Dhoni a déclenché une frénésie sur Twitter alors que les internautes et les joueurs de cricket partageaient des mèmes et des blagues pour célébrer le retour en forme de l’un des plus grands finisseurs du cricket.

???????????7⃣???????????????? ????#WhistlePodu #Yellove ???????? pic.twitter.com/6FS9YY8qQz — Chennai Super Kings – Masque P????du Sifflet P????du! (@ChennaiIPL) 1er octobre 2021

Message spécial de ‘Thala’ @msdhoni pour les fans de @ChennaiIPL. ???? ???? #VIVOIPL #SRHvCSK ???? ???? pic.twitter.com/586nenfJ3T – IndianPremierLeague (@IPL) 30 septembre 2021

Dhoni et un six pour finir. L’histoire n’est pas encore finie….. – Harsha Bhogle (@bhogleharsha) 30 septembre 2021

Les favoris de Pietersen

L’ancien capitaine anglais Kevin Pietersen a déclaré que le retour du MS Dhoni à la victoire serait une source d’inquiétude pour les autres équipes en quête de titre. S’adressant aux diffuseurs après la victoire des Chennai Super Kings contre Sunrisers Hyderabad, Pietersen a déclaré que Dhoni l’avait fait pendant des années. S’il recommence maintenant, alors CSK a déjà la main sur le trophée.

Dhoni terminant avec un six… Aaj bhi kuch nahi badla yaar !#SRHvCSK – Vinod Kambli (@vinodkambli349) 30 septembre 2021

Wintage THALA ????????#SRHvCSK #WhistlePodu #Yellove ???????? pic.twitter.com/7K8SCzivnv — Chennai Super Kings – Masque P????du Sifflet P????du! (@ChennaiIPL) 30 septembre 2021

Élaborant sur son point, Pietersen a déclaré que CSK avait déjà Josh Hazlewood et Ravindra Jadeja, leurs ouvreurs contribuent aux points; maintenant, si Dhoni vient et commence à terminer les jeux, alors ce serait un problème pour les autres.

Gayle tire sa révérence

Le frappeur puissant des Punjab Kings Chris Gayle a annoncé son départ de l’IPL, citant la fatigue des bulles et sa volonté de rester en forme pour la Coupe du monde ICC masculine T20 le mois prochain. «Je veux me recentrer sur l’aide aux Antilles dans la Coupe du monde T20 et j’aimerais faire une pause à Dubaï. Mes remerciements aux rois du Pendjab pour m’avoir accordé du temps libre. Mes souhaits et mes espoirs sont toujours avec l’équipe », a déclaré Gayle.

#PBKS respecte et soutient la décision de @henrygayle. Je lui souhaite tout le succès pour la prochaine #T20WorldCup!#SaddaPunjab #IPL2021 #PunjabKings https://t.co/QmTqhd8w6k – Rois du Pendjab (@PunjabKingsIPL) 30 septembre 2021

Connexion KKR de Chopra

L’ancien joueur de cricket indien Aakash Chopra pense que les Kolkata Knight Riders remporteront la dernière place en séries éliminatoires devant les Indians de Mumbai. Les deux équipes sont à 10 points en 11 matchs, mais Chopra, qui a joué deux saisons pour les Knight Riders, croit fermement que l’équipe d’Eoin Morgan se qualifiera.

En 2020, j’ai prédit que le #CSK se qualifierait. Ils ne l’ont pas fait. Personne ne m’a dit à quel point mon analyse était nulle.

Cette année, j’ai prédit qu’ils ne se qualifieraient pas. Ils l’ont fait. Fan-Army me dit que j’aurais dû mieux savoir.

Des prédictions erronées dans les deux cas devraient susciter les mêmes réactions, non ? – Aakash Chopra (@cricketaakash) 1er octobre 2021

Chopra a déclaré dans sa vidéo YouTube : « J’ai le fort sentiment que si Kolkata n’atteint pas un objectif personnel, ils y parviendront. Si Russell est en forme, il n’y aura pas d’objectif personnel, mais cela peut arriver ici parce que le capitaine est en forme zéro.

“Cependant, c’est Eoin Morgan, un grand joueur, il est donc également possible qu’il change de forme et termine en force.”

Sehwag dévoile des secrets

L’ancien frappeur indien Virender Sehwag a rappelé comment le MS Dhoni avait ” réprimandé ” le fileur Ravichandran Ashwin pour un geste animé envers Glenn Maxwell lors d’un match IPL des Super Kings de Chennai contre les Kings XI Punjab (Punjab Kings). Sehwag a déclaré qu’Ashwin avait ramassé de la terre au bord du terrain et l’avait soufflée vers le vestiaire après avoir pris le guichet de Maxwell. Sehwag était à l’autre bout pendant ce temps.

Les commentaires de Sehwag interviennent après qu’Ashwin se soit retrouvé au milieu d’une autre controverse à la suite d’une altercation sur le terrain avec Eoin Morgan et Tim Southee des Kolkata Knight Riders.

Donnez votre cœur et votre âme sur le terrain et respectez les règles du jeu et serrez-vous la main une fois le jeu terminé. Ce qui précède est le seul « esprit du jeu » que je comprends. — Masquez-vous et faites votre vaccin???????????????? (@ashwinravi99) 30 septembre 2021

L’ancien ouvreur a également reproché à Dinesh Karthik de KKR de ne pas minimiser l’incident, le qualifiant de “plus grand coupable”.

