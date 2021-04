IPL 2021: Après une réaction brutale, l’écrivain Taslima Nasreen a déclaré que le tweet sur le polyvalent des Super Kings de Chennai, Moeen Ali, était un «  sarcasme  »

Jofra Archer demande à Taslima Nasreen de supprimer le tweet contre Moeen Ali. (Photo: Officiel des Super Kings de Chennai)

IPL 2021: Il reste moins de 72 heures avant le début de la plus grande extravagance du T20 à Chennai le 9 avril. Alors que les équipes de l’IPL transpirent, naviguent dans des quarantaines dures et s’adaptent aux bio-bulles, une controverse hors terrain a fait la une des journaux et laissé de nombreux IPL. les fans déconcertés. Tout a commencé avec un rapport viral affirmant que Moeen Ali, le joueur de cricket anglais qui portera le Yellow dans cette saison IPL, avait apparemment demandé à la direction des Chennai Super Kings de supprimer un logo de « marque de bière » de son maillot en raison de sa foi.

Bien que le fait demeure, qu’Ali s’est toujours abstenu de porter une marque d’alcool sur son maillot, même en Angleterre, toute la revendication a maintenant été rejetée par la direction du CSK, affirmant que rien de ce genre ne s’est jamais produit.

Au milieu de tous ces rapports et contre-rapports, l’écrivain Taslima Nasreen a publié une remarque controversée contre Ali sur Twitter. Les fans d’Ali et de Chennai Super Kings ont été consternés par un tweet aussi effronté. Dans le post, qui est toujours très présent sur la chronologie de Nasreen, l’écrivain bangladais avait déclaré: « Si Moeen Ali n’était pas coincé avec le cricket, il serait allé en Syrie pour rejoindre ISIS (sic). » Ce tweet a été publié lundi. De Jofra Archer à Sam Billings, tout le monde a soutenu Ali et a demandé aux gens de signaler le compte de Nasreen!

Si Moeen Ali n’était pas coincé avec le cricket, il serait allé en Syrie pour rejoindre l’EI. – taslima nasreen (@taslimanasreen) 4 avril 2021

Je ne peux pas croire ça. Tweet dégoûtant. Individu dégoûtant https://t.co/g8O1MWyR81 – Saqib Mahmood (@ SaqMahmood25) 6 avril 2021

Mardi, après de sévères réactions négatives, Nasreen a de nouveau tweeté sur tout l’épisode en déclarant simplement qu’il ne s’agissait que de sarcasme. «… Mon tweet de Moeen Ali était sarcastique», a tweeté Nasreen pendant la soirée. Elle a dit qu’elle avait été humiliée parce qu’elle était contre le fanatisme islamique.

Les haineux savent très bien que mon tweet de Moeen Ali était sarcastique. Mais ils en ont fait un problème pour m’humilier parce que j’essaye de séculariser la société musulmane et je m’oppose au fanatisme islamique. L’une des plus grandes tragédies de l’humanité est que les femmes de gauche pro-femmes soutiennent les islamistes anti-femmes. – taslima nasreen (@taslimanasreen) 6 avril 2021

Sarcastique? Personne ne rit, pas même vous-même, le moins que vous puissiez faire est de supprimer le tweet https://t.co/Dl7lWdvSd4 – Jofra Archer (@JofraArcher) 6 avril 2021

Mais il semble que le contrôle des dégâts n’aide pas Nasreen car Twitter n’est pas satisfait de son explication. Pendant ce temps, le CSK ou tout autre joueur indien n’a pas commenté cette polémique. Les Super Kings de Chennai affronteront les Capitals de Delhi lors du deuxième match IPL prévu au stade Wankhede de Mumbai le 10 avril.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.