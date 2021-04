IPL 2021: Au milieu d’une deuxième vague de coronavirus, l’anxiété à la hausse chez les joueurs IPL

Delhi assistera à son premier match IPL cette saison mercredi.

Anxiété liée au coronavirus chez les joueurs IPL: L’anxiété entourant la pandémie de coronavirus et sa deuxième vague en Inde semble avoir maintenant atteint les joueurs de l’IPL, Ravichandran Ashwin devenant le plus grand nom à se retirer du tournoi. Selon un rapport de l’IE, le joueur de cricket s’est retiré pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille immédiate et élargie pendant ces pandémies. Avant Ashwin, trois joueurs australiens se sont également excusés du tournoi en cours pour des raisons personnelles, tandis que la fatigue des bulles a fait revenir un Anglais.

Jusqu’à présent, les matchs de l’IPL ont été disputés à Chennai et à Mumbai, et devraient maintenant se déplacer à Delhi et à Ahmedabad à partir de mercredi. En fin de compte, la phase de groupes du tournoi se terminera par des matchs à Bangalore et à Calcutta. Delhi assistera à son premier match IPL cette saison mercredi, alors même que la ville est aux prises avec une pénurie massive de lits et d’oxygène et une énorme augmentation du nombre de cas.

IPL 2021: les joueurs qui sont partis jusqu’à présent

Le rapport indique que jusqu’à présent, cinq joueurs, dont Ashwin, ont quitté le tournoi. Andrew Tye et Liam Livingstone des Rajasthan Royals sont rentrés chez eux, et à part eux, Adam Zampa et Kane Richardson des Royal Challengers Bangalore ont également annoncé qu’ils retourneraient en Australie pour des «raisons personnelles».

Préoccupation concernant la sécurité des bulles

Alors que l’entraîneur-chef des Capitals de Delhi, Ricky Ponting, a déclaré que les joueurs à l’intérieur de la bulle sont probablement parmi ceux qui sont les plus protégés du pays, les joueurs qui quittent le tournoi sont probablement plus à voir avec le fait que le Royaume-Uni et l’Australie ainsi que d’autres pays ont réduit. ou des vols interdits en provenance de l’Inde. Cela, a-t-il déclaré, a probablement créé une situation tendue parmi les joueurs, qui s’inquiètent désormais de leur certitude de pouvoir rentrer chez eux une fois le tournoi terminé.

La raison du départ d’Ashwin

Après qu’Ashwin ait participé au match des Capitals de Delhi contre les Sunrisers Hyderabad, il a tweeté en disant qu’il prendrait une pause de l’IPL de cette saison maintenant afin qu’il puisse aider sa famille et sa famille élargie dans leur lutte contre la pandémie. Il a également déclaré qu’il s’attendait à revenir si tout se passait bien.

Le rapport a cité un responsable disant qu’une grande partie des conversations hors du terrain entre l’équipe avait tourné autour de la situation qui prévalait à l’extérieur, car certains joueurs et membres du personnel de soutien ont des parents proches qui ont contracté le virus. Dans l’ensemble, la situation est très tendue et ce n’est pas facile pour eux.

La fatigue des bulles: un facteur supplémentaire

Liam Livingstone est rentré chez lui en raison de la fatigue des bulles qui s’était accumulée au cours de la dernière année, avaient tweeté les Royals du Rajasthan. De plus, les problèmes de stress et de santé mentale qui accompagnent la vie de bulle ont été mis en évidence par presque tous les capitaines internationaux. C’était la raison pour laquelle l’Angleterre avait choisi de s’en tenir à une politique de rotation et d’ignorer les critiques qu’elle recevait lors de sa série contre l’Inde juste avant le tournoi IPL.

Matchs à Delhi pour continuer?

Alors même que la capitale nationale est maintenant confrontée à un verrouillage jusqu’au 3 mai en raison d’un taux de positivité qui est passé à 36%, la BCCI a décidé de continuer et de diriger les matchs à Delhi. Le conseil est convaincu que ses mesures de sûreté et ses dispositions en matière de sécurité assureront le bon fonctionnement des choses.

