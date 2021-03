IPL 2021 Chennai Super Kings Full Squad: MS Dhoni peut-il restaurer la gloire perdue de CSK? Vérifier l’équipe

IPL 2021 Chennai Super Kings Full Squad: CSK est MSD et MSD est CSK, assez dit! (Source de l’image: BCCI)

Équipe complète de l’IPL 2021 Chennai Super Kings CSK: Bien que les Super Kings de Chennai aient remporté la Premier League indienne en 2010, 2011 et 2018, ils ont terminé derniers de l’IPL 2020. Et comme toujours, la cuillère en bois a fait jaser sur l’avenir de la franchise et si Mahendra Singh Les jours de Dhoni à la tête d’une équipe devenue synonyme de lui sont révolus. Mais vous ne trouverez pas de meilleur skipper que MSD si le mémo transforme la dernière place en première place en quelques mois, n’est-ce pas?

On pense que 2020 a été un rare raté de Captain Cool – le cadre apocalyptique post-pandémique, une équipe vieillissante et une sortie sans cérémonie de son « Man Friday » Suresh Raina de l’équipe aux Émirats arabes unis – tout s’est combiné pour transformer le numéro 13 de l’IPL en un tournoi Les fans de Chennai et de «Thala» voudront oublier le plus tôt possible.

Lors de l’IPL 2021, MS Dhoni a choisi de renforcer l’équipe CSK avec quelques achats astucieux. Dans le département des frappeurs, il y a des militants chevronnés comme Faf du Plessis, Ambati Rayudu, Suresh Raina et (surprise surprise) Cheteshwar Pujara.

Ravindra Jadeja est passée de manière stratosphérique d’un joueur utilitaire à une star polyvalente que tout skipper aimerait avoir dans son équipe.

Ensuite, il y a la puissance de feu à l’étranger de Dwayne Bravo, Moeen Ali, Mitchell Santner, Sam Curran, Josh Hazlewood et Lungi Ngidi. Et on ne peut pas oublier des joueurs de valeur comme Robin Uthappa, Shardul Thakur, Karn Sharma, Deepak Chahar et Imran Tahir qui peuvent gagner un match à eux seuls.

Le voyage des Super Kings de Chennai commencera le 10 avril lorsque l’équipe du CSK affrontera les Capitals de Delhi lors de l’IPL 2021 à Mumbai à 19h30. Les garçons de Chennai joueront leurs matchs de championnat à Mumbai, Bangalore, Delhi et Ahmedabad.

Équipe complète de l’IPL 2021 Chennai Super Kings CSK

Mahendra Singh Dhoni (capitaine, gardien de guichet, batteur) Faf du Plessis (batteur) Ambati Rayudu (batteur) Suresh Raina (batteur) Cheteshwar Pujara (batteur) Ruturaj Gaikwad (batteur) Chezhian Harinishanth (batteur) Dwayerne Bravo (tout autour) Ali (polyvalent) Krishnappa Gowtham (polyvalent) Ravindra Jadeja (polyvalent) Mitchell Santner (polyvalent) Sam Curran (polyvalent) Bhagath Varma (polyvalent) Robin Uthappa (gardien de guichet) Narayan Jagadeesan ( Gardien de guichet) Josh Hazlewood (Bowler) Shardul Thakur (Bowler) Deepak Chahar (Bowler) KM Asif (Bowler) Lungi Ngidi (Bowler) Harishankar Reddy (Bowler) Imran Tahir (Bowler) Karn Sharma (Bowler) R Sai Kishore (Bowler)

