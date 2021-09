IPL 2021: CSK vs MI blockbuster affrontement aujourd’hui – Voici la critique du match et quand, où, comment regarder le guide de diffusion en direct

L’attente est terminée! Avis à tous les fans d’IPL ! Après que la brutale deuxième vague du coronavirus a forcé l’annulation du tournoi IPL en Inde, le reste de l’édition reprendra aujourd’hui aux Émirats arabes unis. Le tournoi IPL a été annulé après que plusieurs cas de violation de la bio-bulle ont été signalés pendant le pic de la pandémie de coronavirus au mois d’avril et de mai plus tôt cette année. Aujourd’hui, la rivalité la plus célèbre entre les Super Kings de Chennai et les Indiens de Mumbai donnerait le coup d’envoi du tournoi IPL à Dubaï. Donc, au cas où vous vous demandez comment regarder le match en ligne et quel est le calendrier du choc MI vs CSK, voici votre guide de diffusion en direct et un récapitulatif clair :