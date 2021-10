IPL 2021 : Dhoni pas prêt à raccrocher ? Vérifier les détails

Réfléchissant au succès soutenu de l’équipe, Dhoni a déclaré que l’aspect crucial était d’être clinique dans les séries éliminatoires. (Première Ligue indienne)

MS Dhoni vient peut-être de soulever son quatrième trophée de la Premier League indienne (IPL) – que de nombreux fans pensaient qu’il pourrait être son cadeau d’adieu aux Super Kings de Chennai – mais l’ancien skipper indien n’est pas encore tout à fait prêt à raccrocher ses bottes.

Cependant, la décision finale sera prise dans le meilleur intérêt de la franchise, a déclaré Dhoni, étant donné que la prochaine vente aux enchères de joueurs offrira aux équipes, y compris les deux nouvelles, la possibilité de rafraîchir leurs équipes.

S’adressant au diffuseur IPL Star Sports après la finale, Dhoni a déclaré que la direction devait décider ce qui serait bon pour les Super Kings de Chennai et non pas qu’il soit dans les trois ou quatre premiers (le nombre de joueurs retenus).

Dhoni a ajouté qu’il s’agissait de créer un noyau solide pour l’équipe, car la vente aux enchères permettrait aux franchises de former une équipe pour les 10 prochaines années. Le groupe de base de Chennai a fonctionné pendant plus de 10 ans à partir de 2008, et l’équipe devrait examiner de près les joueurs qui contribueraient de la même manière.

Le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) doit encore publier les détails des règles de rétention pour les huit franchises avant la méga-enchère de janvier. Étant donné que la prochaine vente aux enchères après 2022 n’aura pas lieu avant 2025, Dhoni a semblé suggérer que les Super Kings devraient adopter une approche pragmatique et conserver les joueurs autour desquels ils pourraient construire un noyau solide et à long terme.

Cependant, lorsqu’il a été félicité pour son héritage aux Super Kings – après avoir remporté quatre titres et atteint neuf finales – Dhoni a ronronné qu’il n’avait toujours pas tout laissé derrière lui.

Dhoni avait déclaré plus tôt cette saison que les fans le verraient en jaune la saison prochaine, mais s’il jouerait toujours pour les Super Kings était une question différente.

Réfléchissant au succès soutenu de l’équipe, Dhoni a déclaré que l’aspect crucial était d’être clinique dans les séries éliminatoires.

Dhoni, qui a mené l’Inde à la Coupe du monde de cricket ICC en 2011, a déclaré que chaque finale était spéciale. Mais en regardant les statistiques, on pourrait dire que les Super Kings étaient l’équipe la plus constante qui a également perdu en finale.

Il a ajouté qu’il y avait eu quelques finales où l’équipe a perdu à cause d’une brillante performance ou d’une période de 15 minutes qui a emporté le match.

Le natif du Jharkhand pense qu’il était important de sortir fort, surtout en séries éliminatoires. La clé est de donner des performances qui ne laissent pas l’opposition revenir dans le match. Et Dhoni espère que la franchise qu’il a aidé à construire sera également connue pour cela à l’avenir : gagner le match et passer à autre chose.

