IPL 2021, diffusion en direct PBKS contre RR : aperçu du match Punjab Kings contre Rajasthan Royals, astuces de cricket fantastique, heure du match, diffusion en direct sur Disney + Hotstar

in

Le batteur indien KL Rahul cherchera à diriger son équipe de l’avant, ayant déjà accumulé 337 courses jusqu’à présent cette saison. (Twitter/Rois du Pendjab)

Le retour tant attendu de la Premier League indienne (IPL) après une pause forcée a été marqué par deux superbes victoires pour les Chennai Super Kings (CSK) et les Kolkata Knight Riders (KKR), ces derniers surpassant les Royal Challengers Bangalore de Virat Kohli ( RCB) le lundi. Aujourd’hui, les Punjab Kings (PBKS) nouvellement rebaptisés affrontent les tout premiers vainqueurs, les Rajasthan Royals (RR). Avec les deux équipes languissant du mauvais côté du tableau des points, le match est un match à gagner pour les deux. Voici un guide pour le match d’aujourd’hui:

PBKS contre RR

Le 32e match de l’IPL 2021 verra les Punjab Kings affronter les Rajasthan Royals lors du match retour de leur match nul au Dubai International Cricket Stadium.

Temps de match PBKS vs RR

Ce match commence à 19h30 IST avec le tirage au sort juste avant 19h.

Lire aussi | Calendrier complet de l’IPL 2021 : date de début de l’IPL le 9 avril ; Liste complète des matchs, lieu, horaires des matchs ici

Aperçu PBKS vs RR

Les Punjab Kings du KL Rahul languissent actuellement à la septième place de la ligue à huit équipes, n’ayant remporté que trois de leurs huit premiers matchs. Les Rajasthan Royals, dirigés par Sanju Samson, les Rajasthan Royals ont également remporté trois matchs, après avoir joué un match de moins, sont actuellement à la sixième place du classement.

Lors du dernier match des Kings, ils ont été largement dominés par les Delhi Capitals à Ahmedabad, perdant par 7 guichets. Au bâton en premier, les Kings ont enregistré un maigre 166 points, que l’équipe de la capitale a chassés juste au 18e. Les Royals, quant à eux, entrent dans le match après avoir remporté leur précédente rencontre contre les Sunrisers Hyderabad à Delhi. Les Royals ont martelé le bowling des Sunrisers dans ce match, affichant 220 points, avant de regrouper l’opposition pour seulement 165 points.

Historique PBKS vs RR

Les Punjab Kings, dans leur avatar antérieur sous le nom de Kings XI Punjab, ont affronté les Rajasthan Royals 22 fois en IPL. Les Royals ont un léger avantage dans le nombre de tête-à-tête avec 12 victoires par rapport aux 10 des Kings. La dernière rencontre des deux équipes plus tôt, cette raison a entraîné une victoire étroite de 4 points pour les Kings.

Comment regarder PBKS vs RR à la télévision

Le match entre les Punjab Kings et les Rajasthan Royals sera diffusé en direct sur toutes les chaînes de Star Sports Network.

Lire aussi | Liste complète des matchs du Rajasthan Royals IPL 2021: premier match de RR le 12 avril – Vérifiez le lieu, le calendrier, les horaires des matchs

Comment regarder PBKS vs RR en ligne

Disney+ Hotstar, le partenaire officiel de diffusion en direct de l’IPL, diffusera également le match. Cependant, un abonnement Disney+ Hotstar est requis pour regarder le match en direct. Tous les fournisseurs de services télécoms ont des packs spéciaux avec un abonnement Disney+ Hotstar.

Meilleurs choix et astuces de la Ligue de cricket Fantasy

Le batteur indien KL Rahul cherchera à diriger son équipe de l’avant, ayant déjà accumulé 337 courses jusqu’à présent cette saison. Il a marqué 91 points la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées plus tôt cette saison.

L’ouvreur des Punjab Kings Mayank Agarwal, avec 260 points à son actif cette saison, cherchera à soutenir son capitaine alors que l’équipe cherche un moyen de grimper au classement.

Les rois du Pendjab se tourneront vers Shahrukh Khan pour contrôler l’ordre intermédiaire. Il a jusqu’à présent marqué 107 points cette saison.

Lire aussi | IPL 2021 : liste complète des matches des Punjab Kings ; premier match le 12 avril; vérifier le lieu, le calendrier et les horaires des matchs

L’international indien Mohammad Shami dirigera le bowling des Punjab Kings contre les Rajasthan Royals, après avoir pris deux guichets la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées. Shami a pris au total huit guichets jusqu’à présent cette saison.

Le joueur polyvalent des Rajasthan Royals Chris Morris cherchera à inspirer son équipe à la fois avec la batte et la balle. Le joueur de cricket sud-africain a marqué 14 guichets et marqué 43 points jusqu’à présent cette saison.

Le capitaine des Rajasthan Royals, Sanju Samson, a marqué 277 points au cours de cette saison et cherchera la même chose dans une rencontre incontournable contre leurs rivaux pour la place en séries éliminatoires.

L’ouvreur gaucher Evin Lewis fera ses débuts pour les Royals dans l’IPL cette saison.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.