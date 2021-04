IPL 2021, Indian Premier League 2021 Live News: À quelques jours de la 14e édition, la BCCI annonce des règles strictes pour les taux de ralentissement

Pour toutes les mises à jour en direct et les derniers développements liés à IPL 2021, continuez à suivre notre blog en direct. (Fichier photo)

Dernières nouvelles et mises à jour sur IPL 2021: le compte à rebours pour la 14e édition de la Premier League indienne, l’une des ligues les plus populaires, a déjà commencé. À quelques jours de la fin, le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) a annoncé des changements dans certaines règles pour la prochaine édition de la ligue T20. Selon les rapports, le signal doux n’entrera plus en jeu.

La décision a apparemment été prise suite à des controverses récentes autour des signaux doux par les arbitres sur le terrain.

Désormais, le signal de l’arbitre sur le terrain n’aura aucun impact sur la décision du troisième arbitre, a déclaré la BCCI. La règle relative au court terme a également été modifiée. Conformément aux nouvelles règles, le troisième arbitre aura le droit de modifier la décision de l’arbitre sur le terrain.

La BCCI a également annoncé une amende pour les tarifs plus lents pour la prochaine édition de l’IPL. Alors que pour la première infraction une amende de Rs 12 lakh sera infligée au capitaine de l’équipe IPL, le montant sera le double pour la deuxième infraction. Pour la troisième infraction, le montant passera à Rs 30 lakh et le capitaine devra également faire face à une interdiction d’un match.

